Sun Group tài trợ gói thiết bị y tế trị giá 12 tỷ đồng cho Trung tâm y tế Tương Dương, Nghệ An

Sáng 9/2 tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khánh thành tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương. Nhân dịp này, Tập đoàn Sun Group trao tài trợ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại với tổng giá trị lên đến 12 tỷ đồng, góp phần giúp địa phương nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng cao.

Dự lễ khánh thành có Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương. Ảnh: Ánh Dương

Tòa nhà khám, chữa bệnh mới khánh thành gồm 3 tầng gồm: Khoa cấp cứu - hồi sức tích cực ở tầng 1, xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh ở tầng 2 và phẫu thuật ngoại khoa - sản khoa ở tầng 3. Nhằm nâng tầm chất lượng điều trị cho người dân tại Tòa nhà khám chữa bệnh mới, Tập đoàn Sun Group tài trợ hệ thống thiết bị y tế đồng bộ, tiên tiến, bao gồm: Hệ thống máy CT Scanner hiện đại (16 dãy/32 lát cắt), hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày), máy gây mê kèm thở; Trang thiết bị phòng mổ đạt chuẩn: Đèn mổ treo trần, dao mổ siêu âm; Monitor theo dõi bệnh nhân và xe cứu thương chuyên dụng,...

Ngoài ra, Sun Group dự kiến sẽ tài trợ hệ thống Telehealth (tư vấn khám chữa bệnh từ xa) và hệ thống khí y tế chuyên sâu cho tòa nhà. Việc ứng dụng Telehealth sẽ giúp các bác sĩ địa phương kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành tại trung ương, đảm bảo bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị tốt nhất ngay tại tuyến cơ sở, tiết kiệm thời gian và chi phí khám chữa bệnh.

Tập đoàn Sun Group tài trợ hệ thống thiết bị y tế đồng bộ, tiên tiến thông qua gói tài trợ lên đến 12 tỷ đồng. Ảnh: Ánh Dương

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Công trình khám, chữa bệnh mới tại Tương Dương là một dự án quan trọng được thực hiện nhờ sự kết nối nguồn lực xã hội từ Bộ Công an và các nhà hảo tâm, nhằm nâng cấp hạ tầng y tế vùng khó khăn, xóa bỏ khoảng cách về điều kiện sống cho đồng bào vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Nghệ An.

Sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group với Trung tâm Y tế Tương Dương nói riêng và ngành y tế Nghệ An nói chung thông qua gói tài trợ lên đến 12 tỷ đồng sẽ góp phần giúp người dân địa phương được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hiện đại, không thua kém khu vực thành thị; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định trật tự, đảm bảo an ninh quốc phòng tại khu vực biên giới phía Tây Nghệ An.

Công trình tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương khởi công cuối tháng 10/2025, với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng. Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ chăm sóc sức khỏe cho hơn 80.000 người dân các dân tộc trên địa bàn, mà còn là điểm tựa y tế vững chắc cho bộ đội, công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Toàn cảnh lễ khánh thành tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương. Ảnh: Ánh Dương

Kiên định với sứ mệnh “Làm đẹp những vùng đất”, Sun Group không chỉ kiến tạo những công trình du lịch đẳng cấp, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, mà còn dành tâm huyết đặc biệt cho các hoạt động an sinh xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Trước đó, Tập đoàn đã để lại dấu ấn với nhiều công trình dân sinh ý nghĩa như: tài trợ 24 khu tiện ích trường học tại Hà Tĩnh (năm 2022), bàn giao Nhà khám chữa bệnh - Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, Thái Nguyên (năm 2023), hỗ trợ xây trường học tại Thanh Hóa...