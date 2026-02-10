Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Sun Group tài trợ gói thiết bị y tế trị giá 12 tỷ đồng cho Trung tâm y tế Tương Dương, Nghệ An

08:54 10/02/2026
Sáng 9/2 tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khánh thành tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương. Nhân dịp này, Tập đoàn Sun Group trao tài trợ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại với tổng giá trị lên đến 12 tỷ đồng, góp phần giúp địa phương nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng cao.

Dự lễ khánh thành có Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

1-1770688536.jpg

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương. Ảnh: Ánh Dương

Tòa nhà khám, chữa bệnh mới khánh thành gồm 3 tầng gồm: Khoa cấp cứu - hồi sức tích cực ở tầng 1, xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh ở tầng 2 và phẫu thuật ngoại khoa - sản khoa ở tầng 3. Nhằm nâng tầm chất lượng điều trị cho người dân tại Tòa nhà khám chữa bệnh mới, Tập đoàn Sun Group tài trợ hệ thống thiết bị y tế đồng bộ, tiên tiến, bao gồm: Hệ thống máy CT Scanner hiện đại (16 dãy/32 lát cắt), hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày), máy gây mê kèm thở; Trang thiết bị phòng mổ đạt chuẩn: Đèn mổ treo trần, dao mổ siêu âm; Monitor theo dõi bệnh nhân và xe cứu thương chuyên dụng,...

Ngoài ra, Sun Group dự kiến sẽ tài trợ hệ thống Telehealth (tư vấn khám chữa bệnh từ xa) và hệ thống khí y tế chuyên sâu cho tòa nhà. Việc ứng dụng Telehealth sẽ giúp các bác sĩ địa phương kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành tại trung ương, đảm bảo bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị tốt nhất ngay tại tuyến cơ sở, tiết kiệm thời gian và chi phí khám chữa bệnh. 

2-1770688536.jpg

Tập đoàn Sun Group tài trợ hệ thống thiết bị y tế đồng bộ, tiên tiến thông qua gói tài trợ lên đến 12 tỷ đồng. Ảnh: Ánh Dương

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Công trình khám, chữa bệnh mới tại Tương Dương là một dự án quan trọng được thực hiện nhờ sự kết nối nguồn lực xã hội từ Bộ Công an và các nhà hảo tâm, nhằm nâng cấp hạ tầng y tế vùng khó khăn, xóa bỏ khoảng cách về điều kiện sống cho đồng bào vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Nghệ An.

Sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group với Trung tâm Y tế Tương Dương nói riêng và ngành y tế Nghệ An nói chung thông qua gói tài trợ lên đến 12 tỷ đồng sẽ góp phần giúp người dân địa phương được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hiện đại, không thua kém khu vực thành thị; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định trật tự, đảm bảo an ninh quốc phòng tại khu vực biên giới phía Tây Nghệ An.

Công trình tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương khởi công cuối tháng 10/2025, với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng. Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ chăm sóc sức khỏe cho hơn 80.000 người dân các dân tộc trên địa bàn, mà còn là điểm tựa y tế vững chắc cho bộ đội, công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc.

3-1770688536.jpg

Toàn cảnh lễ khánh thành tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương. Ảnh: Ánh Dương

Kiên định với sứ mệnh “Làm đẹp những vùng đất”, Sun Group không chỉ kiến tạo những công trình du lịch đẳng cấp, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, mà còn dành tâm huyết đặc biệt cho các hoạt động an sinh xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Trước đó, Tập đoàn đã để lại dấu ấn với nhiều công trình dân sinh ý nghĩa như: tài trợ 24 khu tiện ích trường học tại Hà Tĩnh (năm 2022), bàn giao Nhà khám chữa bệnh - Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, Thái Nguyên (năm 2023), hỗ trợ xây trường học tại Thanh Hóa...

Mới đây, Sun Group đã cùng các đối tác hoàn thành dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn (Điện Biên) trong thời gian thần tốc chỉ hơn 5 tháng. Tại lễ khánh thành ngôi trường, Tập đoàn Sun Group đã ký biên bản ghi nhớ bảo trợ phát triển giáo dục, cam kết đồng hành lâu dài với sự nghiệp trồng người tại vùng cao biên giới.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group
Cùng chủ đề
Thêm một trung tâm thương mại đi vào hoạt động tại phía Tây Hà Nội Thông tin cần biết
Thêm một trung tâm thương mại đi vào hoạt động tại phía Tây Hà Nội

Không gian trung tâm thương mại ROX Tower Goldmark City tại 136 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) đã được lựa...

Từ ghép giác mạc truyền thống đến tối ưu bằng laser Thông tin cần biết
Từ ghép giác mạc truyền thống đến tối ưu bằng laser

Ghép giác mạc chọn lọc lớp bằng laser thay thế kỹ thuật thủ công giúp tối ưu hiệu quả điều...

Đổi mới phương pháp dạy học tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội): Khi học sinh được đặt ở vị trí trung tâm của giờ học Thông tin cần biết
Đổi mới phương pháp dạy học tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội): Khi học sinh được đặt ở vị trí trung tâm của giờ học

Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, những năm học gần đây,...

Cuối tuần trẩy hội Bách hoa Bộ hành, thẩm vị đặc sản Tết và mua sắm thả ga ở Hội chợ Mùa Xuân Thông tin cần biết
Cuối tuần trẩy hội Bách hoa Bộ hành, thẩm vị đặc sản Tết và mua sắm thả ga ở Hội chợ Mùa Xuân

Diễu hành cổ phục “Bách Hoa Bộ Hành” rực rỡ như phim cổ trang, xem trình diễn nghệ thuật -...

Đầu năm không chỉ cầu an - nhiều người chủ động khám sức khỏe để “giữ bình an” Thông tin cần biết
Đầu năm không chỉ cầu an - nhiều người chủ động khám sức khỏe để “giữ bình an”

Sau Tết, thay vì chỉ đi lễ cầu an, nhiều người lựa chọn khám sức khỏe đầu năm như một...

Những câu chuyện chưa kể về các đặc sản quý hội tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 Thông tin cần biết
Những câu chuyện chưa kể về các đặc sản quý hội tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Khi đến tham quan và mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ...

Mới cập nhật
Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

5 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng qua các hiệp định CPTPP và EVFTA, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (Luật số 150/2025/QH15, thông qua ngày 11/12/2025, hiệu lực từ 01/01/2026) đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách tư pháp Việt Nam

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định nào?

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định nào?

(Pháp lý). Với lợi thế về nguồn vốn lớn, nhiều nhà đầu tư nước ngoài hiện nay đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử, với mong muốn khai phá một thị trường đầy tiềm năng và hứa hẹn. Pháp luật Việt Nam hiện nay về cơ bản đã có những quy định khá rõ ràng về điều kiện, thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trong bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp một số lưu ý quan trọng dành cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư quan trọng này.

8 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Mua xe trước Tết: Vì sao VinFast VF 7 là C-SUV đáng giá nhất phân khúc

Mua xe trước Tết: Vì sao VinFast VF 7 là C-SUV đáng giá nhất phân khúc

Những ngày mua sắm cuối năm đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi người dùng Việt tranh thủ cơ hội cuối để chốt “chiếc xe trong mơ” VinFast VF 7 với ưu đãi lên tới cả trăm triệu đồng.

14 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thêm một trung tâm thương mại đi vào hoạt động tại phía Tây Hà Nội

Thêm một trung tâm thương mại đi vào hoạt động tại phía Tây Hà Nội

Không gian trung tâm thương mại ROX Tower Goldmark City tại 136 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) đã được lựa chọn để tổ chức Festive ROX – Chạm Tết Chill. Bên cạnh việc mua sắm, khách hàng có thể tham gia các hoạt động lễ hội và trải nghiệm phong cách Tết đa trải nghiệm.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Các cam kết về thương mại dịch vụ số theo Hiệp định Đối tác kinh tế số và Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN

Các cam kết về thương mại dịch vụ số theo Hiệp định Đối tác kinh tế số và Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN

(Pháp lý). Việc Việt Nam chủ động đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế số cũng như tham gia quá trình đàm phán Hiệp định khung kinh tế số ASEAN phản ánh nỗ lực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế số và hướng tới tiếp cận các tiêu chuẩn khu vực về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Nghị quyết số 68-NQ/TW đã góp phần tạo lực, tạo nền tảng để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Nghị quyết số 68-NQ/TW đã góp phần tạo lực, tạo nền tảng để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 9/2/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư: Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục vai trò dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập

Tổng Bí thư: Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục vai trò dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập

Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ năm 2026, sáng 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có kết nối trực tuyến tới 168 xã, phường trên địa bàn.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay