Second-home ven biển: Từ tài sản nghỉ dưỡng đến tuyên ngôn vị thế mới của giới đầu tư phía Nam

15:23 26/05/2026
Không còn là tài sản chỉ phục vụ vài kỳ nghỉ ngắn trong năm, second-home đang bước vào giai đoạn thay đổi mạnh mẽ cả về công năng lẫn giá trị khai thác. Người mua ngày càng ưu tiên những bất động sản có vị trí kết nối thuận tiện với đô thị trung tâm, đồng thời mở ra tiềm năng khai thác dài hạn.

“Chuẩn mới” Second-home toàn cầu: “Dễ đi – Dễ ở – Dễ khai thác”

Tại nhiều quốc gia, sự phát triển của hạ tầng liên vùng đã làm thay đổi hoàn toàn thị trường second-home. Những điểm đến nghỉ dưỡng nằm gần các siêu đô thị đang trở thành lựa chọn ưu tiên của tầng lớp trung lưu và thượng lưu nhờ khả năng kết nối nhanh, sử dụng linh hoạt.

Khách hàng ngày càng đề cao yếu tố khai thác của second-home. Ảnh minh họa

Henley & Partners gọi đây là xu hướng “hybrid living” – mô hình sống linh hoạt giữa đô thị chính và một không gian nghỉ dưỡng thứ hai. Theo đó, khi nhiều doanh nghiệp cho phép nhân sự linh hoạt bố trí địa điểm làm việc, second-home không còn đơn thuần là nơi dành cho vài kỳ nghỉ ngắn trong năm. Thay vào đó, các bất động sản nghỉ dưỡng đang dần trở thành “không gian sống thứ hai”, nơi chủ nhân có thể vừa nghỉ dưỡng, vừa làm việc từ xa mà không tách rời hoàn toàn khỏi nhịp sống đô thị.

Xu hướng này cũng khiến tiêu chí chọn second-home thay đổi mạnh. Thay vì ưu tiên những điểm đến biệt lập, người mua hiện quan tâm nhiều hơn tới các đô thị biển hoặc khu nghỉ dưỡng chỉ cách nơi ở chính khoảng 1–3 giờ di chuyển, đủ gần để có thể sử dụng thường xuyên vào cuối tuần hoặc thậm chí trong các giai đoạn làm việc linh hoạt.

Trong khi đó, khảo sát năm 2025 của RCLCO Real Estate Consulting với hơn 1.000 cá nhân sở hữu tài sản trên 1 triệu USD tại Mỹ, khoảng 42% người được hỏi cho biết khả năng tạo nguồn thu là yếu tố quan trọng khi ra quyết định mua second-home.

Kết nối thuận tiện với trung tâm TPHCM, Vũng Tàu trở thành thị trường tiềm năng. Ảnh: Ánh Dương

Thị trường second-home quốc tế đang dịch chuyển từ nhu cầu, không chỉ “dễ đi”, second-home hiện còn phải đáp ứng tiêu chí “dễ ở” và “dễ khai thác”. Người mua ngày càng ưu tiên các sản phẩm sở hữu hệ tiện ích hoàn chỉnh để gia đình có thể dùng như một ngôi nhà thứ hai thực thụ, đồng thời có khả năng tạo dòng tiền từ nhu cầu lưu trú nghỉ dưỡng ngày càng lớn.

Không nằm ngoài xu hướng toàn cầu, tại Việt Nam, thị trường cũng đang xuất hiện lớp nhà đầu tư mới với tư duy sở hữu linh hoạt hơn. Thay vì chỉ tìm kiếm một bất động sản phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng theo mùa, nhiều người bắt đầu ưu tiên các sản phẩm có thể sử dụng thường xuyên, thuận tiện di chuyển và có thể khai thác nhanh. Vì vậy, những đô thị biển có tiềm năng du lịch quanh năm, nằm gần các trung tâm kinh tế lớn đang dần trở thành điểm đến được giới đầu tư quan tâm.

Beacon Tower - “gu second-home” chuẩn quốc tế

Cuối tuần đầu tiên sau khi cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vận hành đồng bộ, anh Hữu Tín – một nhà đầu tư sống tại Biên Hòa (Đồng Nai) – đưa gia đình xuống Vũng Tàu để “chốt” căn hộ Beacon Tower thuộc đại đô thị Blanca City.

“Trước đây đi, nhiều lúc kẹt xe rất ngại xuống biển, việc cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đi vào vận hành giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển. Đây là lợi thế để sau này chúng tôi cho thuê, nếu muốn. Đặc biệt sau này khi sân bay Long Thành vận hành khả năng khai thác càng được củng cố”, anh Tín chia sẻ.

Tổ hợp căn hộ Beacon Tower tiếp giáp đại lộ 3/2. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Theo anh Tín, ngoài thuận tiện di chuyển, Beacon Tower đáp ứng đúng những gì anh tìm kiếm ở một second-home thế hệ mới: có thể nghỉ dưỡng thường xuyên, gia đình sử dụng thực tế và đồng thời khai thác được giá trị lâu dài.

Không phát triển theo mô hình căn hộ nghỉ dưỡng thông thường, Beacon Tower hướng đến kiến tạo một hệ sinh thái sống riêng dành cho cộng đồng cư dân đề cao trải nghiệm. Chuỗi tiện ích nội khu được bố trí như sự tiếp nối của phong cách “resort-living”. Từ sân chơi trẻ em, bể bơi thư giãn hướng biển, khu sân vườn trên cao xanh mát đến tổ hợp thể thao ngoài trời năng động và không gian sky lounge trên cao…, mỗi tiện ích đều được thiết kế như một “lớp trải nghiệm” riêng tư, phục vụ nhu cầu tận hưởng thường xuyên của cư dân bên biển.

Quy căn hộ sở hữu lâu dài cùng tầm nhìn 360 độ ôm trọn thiên nhiên Vũng Tàu.

Đặc biệt, Beacon Tower sở hữu một “tài sản trải nghiệm” hiếm có khi 100% căn hộ đều sở hữu tầm nhìn kép hướng biển – ngắm phố. Trong bất động sản nghỉ dưỡng, tầm nhìn không chỉ mang yếu tố cảm xúc mà còn được xem là thước đo giá trị dài hạn. Những sản phẩm sở hữu tầm nhìn thoáng, không bị che chắn và có khả năng bao quát cảnh quan thường có lợi thế vượt trội về khả năng khai thác cũng như tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian. Cộng hưởng với thiết kế không gian trần cao tới 3,5m giúp các căn hộ thêm phần khoáng đạt, gần gũi thiên nhiên.

Giá trị của Beacon Tower còn được cộng hưởng mạnh mẽ khi nằm trong đại đô thị biển Blanca City – nơi quy tụ chuỗi tiện ích quy mô lớn như công viên nước Sun World Vũng Tàu, hệ thống công viên chủ đề đa dạng, trung tâm thương mại mặt biển sôi động và bãi biển dài 1 km. Sự hiện diện của Marriott Hotels – thương hiệu thuộc Marriott International – cũng góp phần nâng chuẩn sống và đưa Blanca City tiến gần hơn tới dòng khách quốc tế.

Du lịch là “bệ đỡ” quan trọng bảo chứng khả năng khai thác của căn hộ Beacon. Ảnh: Ánh Dương

Nằm tại tâm điểm phát triển hạ tầng phía Nam, thừa hưởng nhịp tăng trưởng du lịch sôi động, Beacon Tower đại diện tiêu biểu cho second-home “thế hệ” mới. Không chỉ kiến tạo không gian sống thứ hai có thể tận hưởng thường xuyên, khai thác linh hoạt, pháp lý sở hữu lâu dài còn là yếu tố góp phần định danh vị thế mới cho sản phẩm và chủ nhân căn hộ, đưa căn hộ ven biển vượt khỏi khuôn khổ của một tài sản nghỉ dưỡng đơn thuần.

Trong giới tinh hoa toàn cầu, sở hữu một ngôi nhà bên biển từ lâu được xem như biểu tượng của phong cách sống và vị thế cá nhân. Đó không chỉ là nơi để trở về sau những nhịp sống bận rộn, mà còn là tài sản mang tính kế thừa, gắn với trải nghiệm sống riêng biệt và dấu ấn của nhiều thế hệ trong gia đình.

PV

Sun Group Blanca City
