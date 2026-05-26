Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Tiếp tục hoàn thiện các dự án luật liên quan đến công nghệ số, kinh tế số

09:24 26/05/2026
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo.
1-1779762531.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN

Sáng 25/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất là các lĩnh vực liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, có tầm nhìn chiến lược hơn, cách làm mới hơn, sáng tạo, chủ động hơn trên tinh thần “đúng vai, thuộc bài”.

Nêu rõ thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều luật liên quan đến lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo như Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Trí tuệ nhân tạo…, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban tập trung giám sát việc triển khai các luật này.

Muốn giám sát trúng, đúng thì phải có chương trình giám sát hàng tháng, hàng quý, hàng năm; tăng cường giám sát thường xuyên những vấn đề nóng được dư luận, cử tri quan tâm.

2-1779762537.jpg

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu hoàn thiện thể chế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật.

Qua cuộc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật lần này, Ủy ban phải rà soát các luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách; chỉ rõ các quy định nào mâu thuẫn, chồng chéo, lỗi thời, không còn phù hợp thì phải đề xuất sửa ngay, không để kéo dài.

Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý pháp luật phải quy định cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám đột phá công nghệ; cắt giảm tối đa các thủ tục xét duyệt, nghiệm thu mang tính hành chính, quan liêu trong nghiên cứu khoa học.

Cho biết 7 dự án luật Ủy ban chủ trì thẩm tra trình Quốc hội thời gian tới đều là các luật quan trọng (như: Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi)…), Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuyển mạnh từ “thẩm tra hồ sơ” sang “thẩm tra chính sách, tham mưu chiến lược”.

Báo cáo thẩm tra phải dựa trên phân tích chính sách, dữ liệu, đánh giá tác động và dự báo rủi ro; giảm mô tả, tăng phân tích; giảm kể việc, tăng kiến nghị chính sách.

Đồng thời, Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong quá trình xây dựng pháp luật, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm với mục tiêu cuối cùng là tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ quán triệt chuyển đổi số phải đi vào thực chất, thiết thực, tránh hình thức, phong trào.

Ủy ban phải là mô hình mẫu mực của một “Cơ quan Quốc hội số” hiện đại, không giấy tờ, xử lý công việc dựa trên dữ liệu.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu số chuyên sâu dùng chung phục vụ hoạt động của Quốc hội; khẩn trương tích hợp công nghệ AI tiên tiến vào hệ thống thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội; chuẩn hóa và liên thông dữ liệu thẩm tra lập pháp, dữ liệu theo dõi kiến nghị sau giám sát.

Theo vneconomy.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vneconomy.vn/tiep-tuc-hoan-thien-cac-du-an-luat-lien-quan-den-cong-nghe-so-kinh-te-so.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Phấn đấu hỗ trợ 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững Sự kiện - Chính sách
Phấn đấu hỗ trợ 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 phê duyệt Chương trình hỗ...

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản Sự kiện - Chính sách
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định...

Đánh giá tác động thực chất, khách quan đối với từng chính sách Sự kiện - Chính sách
Đánh giá tác động thực chất, khách quan đối với từng chính sách

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm...

Đề xuất giao gần 300 thẩm quyền của Trung ương cho TP.HCM trong Luật Đô thị đặc biệt Sự kiện - Chính sách
Đề xuất giao gần 300 thẩm quyền của Trung ương cho TP.HCM trong Luật Đô thị đặc biệt

Trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt mới nhất, TP.HCM đề xuất giao HĐND TP hơn 140 thẩm quyền,...

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ: Sớm đạt thỏa thuận về Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ: Sớm đạt thỏa thuận về Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Sáng ngày 20/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Rick...

11 Nghị quyết của Chính phủ: Cắt giảm chi phí tuân thủ 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm Sự kiện - Chính sách
11 Nghị quyết của Chính phủ: Cắt giảm chi phí tuân thủ 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết bãi bỏ 56 ngành, nghề;...

Mới cập nhật
Prime Garden - The Parkland: Đón đầu tâm lý nhà đầu tư trong chu kỳ mới của thị trường

Prime Garden - The Parkland: Đón đầu tâm lý nhà đầu tư trong chu kỳ mới của thị trường

Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc với những thay đổi rõ rệt về dòng tiền và tiêu chí lựa chọn sản phẩm. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn dựa trên kỳ vọng tăng giá, nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các tài sản có giá trị thực, khả năng khai thác và thanh khoản rõ ràng.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Second-home ven biển: Từ tài sản nghỉ dưỡng đến tuyên ngôn vị thế mới của giới đầu tư phía Nam

Second-home ven biển: Từ tài sản nghỉ dưỡng đến tuyên ngôn vị thế mới của giới đầu tư phía Nam

Không còn là tài sản chỉ phục vụ vài kỳ nghỉ ngắn trong năm, second-home đang bước vào giai đoạn thay đổi mạnh mẽ cả về công năng lẫn giá trị khai thác. Người mua ngày càng ưu tiên những bất động sản có vị trí kết nối thuận tiện với đô thị trung tâm, đồng thời mở ra tiềm năng khai thác dài hạn.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

( Pháp lý). Từ Thỏa thuận Xanh châu Âu, các quy định mới như Cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới (CBAM) và Quy định chống phá rừng (EUDR) đang tạo ra thách thức pháp lý lớn cho Việt Nam. Bài viết này phân tích tính tương thích của chúng với các nguyên tắc của WTO, xác định khoảng trống trong pháp luật Việt Nam và đề xuất lộ trình thích ứng.

16 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Phấn đấu hỗ trợ 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững

Phấn đấu hỗ trợ 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 phê duyệt Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 (Chương trình).

19 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đề xuất sửa tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất sửa tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi). Trong đó, Bộ đề xuất sửa tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

19 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

19 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khai mạc Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026: Bệ đỡ cho môi trường đầu tư kinh doanh

Khai mạc Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026: Bệ đỡ cho môi trường đầu tư kinh doanh

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026, nhằm thúc đẩy cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, hiện đại, hỗ trợ môi trường đầu tư, kinh doanh hội nhập.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Trọng tài thương mại là "van an toàn" cho dòng vốn FDI

Trọng tài thương mại là "van an toàn" cho dòng vốn FDI

Trong bối cảnh dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam, một cơ chế trọng tài minh bạch, hiệu quả và tiệm cận chuẩn mực quốc tế sẽ trở thành "van an toàn" giúp bảo vệ niềm tin nhà đầu tư quốc tế và ổn định môi trường kinh doanh.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Ra mắt Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026 tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Ra mắt Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026 tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026 với nhiều điểm đổi mới về số hóa tố tụng, xử lý tranh chấp đa bên, đa hợp đồng và cơ chế gộp vụ tranh chấp, hướng tới nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp và tiệm cận các chuẩn mực trọng tài quốc tế hiện đại.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Trường Tiểu học Trung Văn (Phường Đại Mỗ - Hà Nội) và hành trình kiến tạo trường học xanh – hạnh phúc

Trường Tiểu học Trung Văn (Phường Đại Mỗ - Hà Nội) và hành trình kiến tạo trường học xanh – hạnh phúc

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, Trường Tiểu học Trung Văn đang từng ngày xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn và hạnh phúc. Những hàng cây, góc sinh thái cùng các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần nuôi dưỡng một “trường học hạnh phúc”, nơi học sinh được phát triển toàn diện trong niềm vui và cảm hứng.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay