Đề xuất sửa tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

09:13 26/05/2026
Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi). Trong đó, Bộ đề xuất sửa tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Bộ Tài chính cho biết, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng đồng bộ, hiệu quả, minh bạch, khả thi, đảm bảo thống nhất trong tổ chức thực hiện; qua đó thúc đẩy khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển nhanh, bền vững, tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng và hiệu quả hoạt động, tạo chuyển biến rõ rệt về năng lực cạnh tranh và đóng góp cho nền kinh tế

Nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, năng lực đổi mới sáng tạo và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu và quy mô doanh nghiệp; tăng cường khả năng tham gia vào chuỗi giá trị, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; Nâng cao mức độ đóng góp của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và phát triển bền vững.

Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) đề xuất quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) sẽ áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) được xây dựng đảm bảo chỉ quy định các nội dung chính sách có tính nguyên tắc, định hướng thuộc thẩm quyền của Quốc hội để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng; giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định chi tiết các nội dung cụ thể. Đồng thời, đảm bảo tính ổn định của chính sách, Luật được sửa đổi theo hướng kế thừa tối đa các quy định còn giá trị và phát huy hiệu quả trong thời gian qua; loại bỏ các quy định không còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung các quy định mới nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sửa đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) bao gồm 6 chương với 50 điều. Bên cạnh những quy định chung, dự thảo cũng đề xuất cụ thể quy định về các nội dung hỗ trợ chung, chương trình hỗ trợ trọng tâm; Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quỹ đầu tư mạo hiểm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó, về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa: Dự thảo đề xuất sửa đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng sử dụng các tiêu chí đơn giản phù hợp với bản chất của doanh nghiệp nhỏ và vừa, dễ áp dụng, có khả năng đối chiếu dựa trên cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, thuế, bảo hiểm và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo đó, trên cơ sở tổng kết thực tiễn áp dụng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và rà soát kinh nghiệm quốc tế, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng chỉ sử dụng tiêu chí tổng số lao động bình quân năm và tổng doanh thu của năm trước liền kề để xác định DNNVV. Tuy nhiên, để đảm bảo trách nhiệm tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, dự thảo Luật bổ sung quy định chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội với người lao động.

Cụ thể, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động bình quân năm không quá 300 người và có tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Hỗ trợ có trọng tâm, có thời hạn, gắn với kết quả đầu ra và trách nhiệm của đơn vị triển khai

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung quy định về nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Điều 5 theo hướng nhấn mạnh công khai, minh bạch, chuyển đổi số, hỗ trợ có trọng tâm, có thời hạn, gắn với kết quả đầu ra và trách nhiệm của đơn vị triển khai. Trong đó, bổ sung nguyên tắc ứng dụng triệt để chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ; đẩy mạnh phân bổ ngân sách nhà nước hỗ trợ theo kết quả đầu ra; ưu tiên triển khai kết hợp đào tạo, tư vấn, cố vấn, huấn luyện; cấp phiếu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Hoàn thiện quy định về nguồn vốn hỗ trợ và các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 6 và Điều 7, bảo đảm quản lý chặt chẽ nguồn lực hỗ trợ, phòng ngừa trục lợi chính sách, đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa …

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ./.

