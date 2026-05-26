Prime Garden - The Parkland: Đón đầu tâm lý nhà đầu tư trong chu kỳ mới của thị trường

15:30 26/05/2026
Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc với những thay đổi rõ rệt về dòng tiền và tiêu chí lựa chọn sản phẩm. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn dựa trên kỳ vọng tăng giá, nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các tài sản có giá trị thực, khả năng khai thác và thanh khoản rõ ràng.

T      Tâm lý nhà đầu tư thay đổi sau chu kỳ biến động: Ưu tiên “độ chắc” hơn “độ nóng”

Trong các giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để đổi lấy kỳ vọng lợi nhuận nhanh, đặc biệt ở các sản phẩm mang tính đầu cơ. Tuy nhiên, sau khi thị trường bước vào chu kỳ điều chỉnh, những hạn chế của mô hình  này dần bộc lộ: thanh khoản thấp, khó khai thác dòng tiền và phụ thuộc lớn vào biến động thị trường.

Theo báo cáo quý I/2026 của batdongsan.com.vn, thị trường đang bước vào giai đoạn “thanh lọc”. Khảo sát cho thấy 64% người có ý định mua nhà ưu tiên sản phẩm có thể ở ngay hoặc cho thuê, 25% quan tâm đến tài sản có mức giá hợp lý. Điều này cho thấy yếu tố giá trị sử dụng thực đã trở thành tiêu chí cốt lõi. Mặt khác, lãi suất ngân hàng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi đầu tư. Trong quý I/2026, lãi suất huy động dao động quanh 5,9 – 6,5%, có thời điểm lên tới 8 – 9%, khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng và đặt yếu tố an toàn vốn lên hàng đầu.

Theo đó, các nhà đầu tư hiện nay có xu hướng ưu tiên những bất động sản “dễ hiểu, dễ khai thác, dễ bán lại”được thể hiện ở bốn khía cạnh chính.

Thứ nhất, sản phẩm được bảo trợ bởi những chủ đầu tư uy tín, có lịch sử hoạt động trên thị trường. Những tên tuổi lớn sẽ góp phần củng cố niềm tin và giảm rủi ro khi quyết định “chọn mặt gửi vàng”.

Thứ hai, sản phẩm phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực: từ vị trí thuận lợi cho sinh hoạt cho tới diện tích, thiết kế phù hợp với công năng. Các căn hộ có diện tích vừa phải, thiết kế tối ưu, dễ cho thuê hoặc phục vụ nhu cầu ở thực đang chiếm ưu thế. Những sản phẩm quá đặc thù hoặc khó khai thác có thể bị giảm sức hút trong giai đoạn này.

Thứ ba, khả năng vận hành và tạo dòng tiền trở thành yếu tố then chốt. Một bất động sản có thể khai thác cho thuê ngay sau khi bàn giao hoặc có sẵn hệ sinh thái tiện ích giữa một cộng đồng cư dân đã hình thành sẽ được đánh giá cao hơn so với sản phẩm chỉ chờ tăng giá đơn lẻ.

 Thứ tư, khả năng thanh khoản được đặt ngang hàng với tiềm năng tăng giá. Các nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến mức sinh lời kỳ vọng mà còn chú trọng thời gian chuyển nhượng, độ phổ biến của sản phẩm trên thị trường và khả năng tiếp cận tệp khách hàng kế tiếp. Đây được xem là yếu tố quyết định trong bối cảnh dòng tiền ngày càng chọn lọc.

 Prime Garden và sự phù hợp với logic đầu tư mới

Theo xu hướng chung của thị trường, các dự án được quy hoạch bài bản, có cấu trúc sản phẩm rõ ràng và định hướng vận hành cụ thể đang thu hút thị hiếu nhà đầu tư. Phân khu Prime Garden là một ví dụ điển hình khi đáp ứng được đầy đủ “khẩu vị” của các khách hàng hiện tại.

Vị trí cửa ngõ đắt giá của Prime Garden trong đại đô thị Imperia Ocean City

Là phân khu cửa ngõ của dự án The Parkland nằm trong đại đô thị Ocean Park 2, phân khu Prime Garden đóng vai trò kết nối các phân khu trên trục giao thông chính. Trong bối cảnh làn sóng di cư về phía Đông của Hà Nội trở thành xu hướng sống mới, vị trí này trở thànhđiểm giao thoa của cộng đồng cư dân trẻ,giúp gia tăng lưu lượng di chuyển và tạo điều kiện hình thành các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Cấu trúc sản phẩm tại Prime Garden sở hữu thiết kế tối ưu,  tập trung vào các loại hình căn hộ có diện tích phổ biến như studio, 1 phòng ngủ+, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Đây là những dòng sản phẩm có tệp khách hàng rộng, phù hợp cả nhu cầu ở và đầu tư cho thuê. Diện tích dao động từ khoảng 31m2 đến hơn 80m2 giúp đa dạng hóa lựa chọn cho các khách hàng vàgiữ được giá vốn ở mức hợp lý.

Đặc biệt, dự án còn sở hữu hệ tiện ích hoàn chỉnh với công viên trung tâm, hồ cảnh quan rộng tới 3,6ha và hơn 20 tiện ích cộng đồng như khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, bể bơi… Hệ sinh thái này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn góp phần gia tăng khả năng khai thác khi vận hành cho thuê.

Trục thương mại khối đế tạo nên sức sống cho các tòa nhà tại Prime Garden

Đáng chú ý, các trục shophouse và không gian thương mại tại khối đế tạo ra “nhịp thương mại” ngay trong nội khu - yếu tố quan trọng giúp hình thành dòng tiền kinh doanh, đồng thời gia tăng giá trị cho toàn bộ dự án. 

Trong giai đoạn thị trường thận trọng , một đòn bẩy tài chính có thể làm thay đổi cuộc chơi. Cụ thể, các chương trình hỗ trợ tiến độ thanh toán linh hoạt hoặc ưu đãi lãi suất sẽ làm giảm áp lực dòng tiền, giúp tâm lý nhà đầu tư bớt e dè hơn. Tại Prime Garden, chính sách như ân hạn nợ gốc tới 60 tháng, cố định lãi suất 6% trong 2 năm sau khi nhận nhà và hỗ trợ lãi suất 0% từ thời điểm giải ngân đến bàn giao đang tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ ràng.

Cộng hưởng với chính sách hấp dẫn, nhân dịp khai trương văn phòng trải nghiệm, MIK Group khởi động chương trình “Khai Mở Thịnh Vượng” với tổng giá trị giải thưởng lên tới 4 tỷ đồng, áp dụng cho khách hàng có giao dịch thành công tại The Parkland từ 15/05 đến 14/06/2026. Thông qua các mức giải thưởng tiền mặt giá trị, chương trình mở ra cơ hội sở hữu cho khách hàng tại Imperia Ocean City.

Sự kiện “Giải mã chất sống đô thị The Parkland” | 09:00 ngày 31.05.2026

Địa điểm: Văn phòng trải nghiệm Imperia Ocean City, Tầng L3 - TTTM Vincom Ocean Park 2

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MIK GROUP Prime Garden
