Royal Boulevard - Mặt tiền vàng tại “thủ phủ thượng lưu” mới của Hải Phòng

Đại lộ Royal Boulevard là huyết mạch thương mại của đô thị đảo Vinhomes Royal Island - “thủ phủ thượng lưu mới” của Hải Phòng. Với lợi thế độc tôn về vị trí, nguồn khách sẵn có và hệ tiện ích đồng bộ, đại lộ này đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản dòng tiền khu vực phía Bắc.

Trung tâm của nhịp sống mới tại Vũ Yên

Đầu tháng 5, anh Nguyễn Tiến Vũ (Hà Nội) cùng gia đình quay lại Vũ Yên (Hải Phòng) sau nhiều lần trải nghiệm cuối tuần tại đô thị đảo này. Nếu trước đây anh đến để vui chơi và nghỉ dưỡng, thì lần này mục tiêu chính là khảo sát cơ hội đầu tư tại trung tâm mới của thành phố Cảng.

“Tôi đã nhiều lần đưa gia đình tới đây chơi golf, xem show và trải nghiệm các tiện ích trên đảo. Mỗi lần quay lại đều thấy đông hơn, nhộn nhịp hơn và có thêm nhiều hạng mục mới vận hành hơn. Điều này khiến tôi bắt đầu nhìn Vũ Yên không chỉ như một điểm đến vui chơi, mà là một tâm điểm sống và kinh doanh mới của Hải Phòng”, anh Tiến Vũ chia sẻ.

Nhịp sống sôi động tại Vinhomes Royal Island - trung tâm mới của Hải Phòng

Gia đình anh Vũ chỉ là một trong hàng nghìn lượt du khách, nhà đầu tư tới Vũ Yên mỗi cuối tuần. Hệ thống cao tốc kết nối thuận lợi với Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, cầu Hoàng Gia mới thông xe từ năm ngoái giúp rút ngắn khoảng cách, khiến nơi đây luôn tấp nập người đến vui chơi, mua sắm, tham quan, nghỉ dưỡng.

Là “thủ phủ thượng lưu mới” tại Hải Phòng, Vinhomes Royal Island đang trở thành tâm điểm của dòng chảy dân cư, dòng vốn và phong cách sống mới. Trong đó, Royal Boulevard giữ vai trò là đại lộ thương mại trung tâm của toàn đảo nhờ cấu trúc mở và tính kết nối đa hướng. Đó cũng là lý do anh Vũ quyết định đầu tư một căn liền kề tại đây để khai thác kinh doanh.

“Trong khi các khu khác của Vinhomes Royal Island được phát triển theo mô hình khu đóng, thì Royal Boulevard là tuyến phố mở hiếm hoi, kết nối trực tiếp các tiện ích biểu tượng như phố đi bộ, quảng trường Châu Âu, Vincom Mega Mall, sân golf, bến du thuyền… Đây cũng là khu vực thường xuyên diễn ra trình diễn nhạc nước, biểu diễn nghệ thuật và các sự kiện cộng đồng quy mô lớn, nên sẽ mang lại dòng khách lớn cho hoạt động kinh doanh”, anh Vũ phân tích.

Royal Boulevard là đại lộ thương mại trung tâm, kết nối các tiện ích như VinWonders, Vincom Mega Mall, sân golf, bến du thuyền...

“Điểm hẹn quốc dân” đón nguồn khách đa dạng, khai thác không giới hạn

Theo giới đầu tư, Royal Boulevard có lợi thế thương mại lớn nhờ tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Trong năm 2025, Hải Phòng đón hơn 14,4 triệu lượt khách và đặt mục tiêu 16,1 triệu lượt vào năm 2026. Đây được xem là nguồn khách tiềm năng cho các dịch vụ ẩm thực, mua sắm và lưu trú tại Vũ Yên.

Tiếp đến là người dân Hải Phòng. Với GRDP năm 2025 tăng 11,81%, sức tiêu dùng của thành phố đang ở giai đoạn bùng nổ. Hơn nữa, Vinhomes Royal Island chỉ cách phố cổ Hải Phòng và trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên chỉ vài phút di chuyển qua cầu, nên được dự báo sẽ trở thành “điểm hẹn quốc dân” của các gia đình thành thị.

Quảng trường Châu Âu và phố đi bộ ven sông tại Vũ Yên thu hút đông đảo du khách

Lớp khách thứ ba đến từ làn sóng FDI. Năm 2025 vốn đầu tư nước ngoài vào Hải Phòng đạt 2,54 tỷ USD, kéo theo lượng lớn chuyên gia và doanh nhân lưu trú dài hạn. Tệp khách này có mức chi tiêu cao và nhu cầu dịch vụ ổn định quanh năm, từ ẩm thực, lưu trú đến chăm sóc sức khỏe và văn phòng đại diện.

Cuối cùng là cộng đồng cư dân Vinhomes Royal Island. Vừa đi vào vận hành không lâu, hàng trăm căn đã có cư dân về ở. Đây là tệp cư dân tinh hoa gồm các gia đình thành đạt, có mức chi tiêu cao và yêu cầu khắt khe về chất lượng dịch vụ. Họ tạo nên nguồn doanh thu nền vững chắc, đồng thời đặt ra chuẩn tiêu dùng cao cho toàn tuyến đại lộ.

Đáng chú ý, toàn khu được thiết kế đồng nhất theo phong cách Venice và Tuscany của nước Ý. Mặt tiền rộng từ 5-17m mang lại lợi thế rõ rệt về nhận diện thương hiệu và khả năng thu hút khách hàng. Diện tích đa dạng từ 62m² đến hơn 130m² cùng thiết kế 4 tầng linh hoạt phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh, như nhà hàng, café trải nghiệm, thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, showroom hay lưu trú boutique. Đặc biệt, một số căn sở hữu mặt hông hướng sông dài tới 20m, phù hợp với những mô hình đề cao trải nghiệm và không gian mở.

“Tôi dự định bố trí tầng 1 cho thuê làm F&B đón khách du lịch và khách quảng trường, tầng 2 làm văn phòng cho thuê, còn tầng 3 và tầng 4 phát triển căn hộ dịch vụ dành cho khách du lịch và chuyên gia làm việc tại Hải Phòng. Điều tôi đánh giá cao là Royal Boulevard không phụ thuộc vào một nguồn khách duy nhất, mà có thể khai thác đồng thời nhiều tệp khách hàng khác nhau quanh năm”, anh Tiến Vũ chia sẻ.

Vũ Yên ngày càng định hình rõ vai trò “thủ phủ thượng lưu mới” của Hải Phòng, do đó, những tuyến phố sở hữu khả năng đón trọn dòng khách, dòng tiền và nhu cầu tiêu dùng thực tế như Royal Boulevard trở thành quỹ tài sản được săn tìm mạnh nhất. Trong bối cảnh cộng đồng cư dân, du lịch và các hoạt động trải nghiệm liên tục gia tăng, nguồn cung mặt bằng thương mại tại phân khu mở trung tâm này được dự báo sẽ ngày càng khan hiếm.