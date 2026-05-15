Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

Royal Boulevard - Mặt tiền vàng tại “thủ phủ thượng lưu” mới của Hải Phòng

09:36 15/05/2026
Đại lộ Royal Boulevard là huyết mạch thương mại của đô thị đảo Vinhomes Royal Island - “thủ phủ thượng lưu mới” của Hải Phòng. Với lợi thế độc tôn về vị trí, nguồn khách sẵn có và hệ tiện ích đồng bộ, đại lộ này đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản dòng tiền khu vực phía Bắc.

Trung tâm của nhịp sống mới tại Vũ Yên

Đầu tháng 5, anh Nguyễn Tiến Vũ (Hà Nội) cùng gia đình quay lại Vũ Yên (Hải Phòng) sau nhiều lần trải nghiệm cuối tuần tại đô thị đảo này. Nếu trước đây anh đến để vui chơi và nghỉ dưỡng, thì lần này mục tiêu chính là khảo sát cơ hội đầu tư tại trung tâm mới của thành phố Cảng.

Tôi đã nhiều lần đưa gia đình tới đây chơi golf, xem show và trải nghiệm các tiện ích trên đảo. Mỗi lần quay lại đều thấy đông hơn, nhộn nhịp hơn và có thêm nhiều hạng mục mới vận hành hơn. Điều này khiến tôi bắt đầu nhìn Vũ Yên không chỉ như một điểm đến vui chơi, mà là một tâm điểm sống và kinh doanh mới của Hải Phòng”, anh Tiến Vũ chia sẻ.

a1-1778812820.jpg

Nhịp sống sôi động tại Vinhomes Royal Island - trung tâm mới của Hải Phòng

Gia đình anh Vũ chỉ là một trong hàng nghìn lượt du khách, nhà đầu tư tới Vũ Yên mỗi cuối tuần. Hệ thống cao tốc kết nối thuận lợi với Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, cầu Hoàng Gia mới thông xe từ năm ngoái giúp rút ngắn khoảng cách, khiến nơi đây luôn tấp nập người đến vui chơi, mua sắm, tham quan, nghỉ dưỡng.

Là “thủ phủ thượng lưu mới” tại Hải Phòng, Vinhomes Royal Island đang trở thành tâm điểm của dòng chảy dân cư, dòng vốn và phong cách sống mới. Trong đó, Royal Boulevard giữ vai trò là đại lộ thương mại trung tâm của toàn đảo nhờ cấu trúc mở và tính kết nối đa hướng. Đó cũng là lý do anh Vũ quyết định đầu tư một căn liền kề tại đây để khai thác kinh doanh.

Trong khi các khu khác của Vinhomes Royal Island được phát triển theo mô hình khu đóng, thì Royal Boulevard là tuyến phố mở hiếm hoi, kết nối trực tiếp các tiện ích biểu tượng như phố đi bộ, quảng trường Châu Âu, Vincom Mega Mall, sân golf, bến du thuyền… Đây cũng là khu vực thường xuyên diễn ra trình diễn nhạc nước, biểu diễn nghệ thuật và các sự kiện cộng đồng quy mô lớn, nên sẽ mang lại dòng khách lớn cho hoạt động kinh doanh”, anh Vũ phân tích.

 

a2-1778812826.jpg

Royal Boulevard là đại lộ thương mại trung tâm, kết nối các tiện ích như VinWonders, Vincom Mega Mall, sân golf, bến du thuyền...

“Điểm hẹn quốc dân” đón nguồn khách đa dạng, khai thác không giới hạn

Theo giới đầu tư, Royal Boulevard có lợi thế thương mại lớn nhờ tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Trong năm 2025, Hải Phòng đón hơn 14,4 triệu lượt khách và đặt mục tiêu 16,1 triệu lượt vào năm 2026. Đây được xem là nguồn khách tiềm năng cho các dịch vụ ẩm thực, mua sắm và lưu trú tại Vũ Yên.

Tiếp đến là người dân Hải Phòng. Với GRDP năm 2025 tăng 11,81%, sức tiêu dùng của thành phố đang ở giai đoạn bùng nổ. Hơn nữa, Vinhomes Royal Island chỉ cách phố cổ Hải Phòng và trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên chỉ vài phút di chuyển qua cầu, nên được dự báo sẽ trở thành “điểm hẹn quốc dân” của các gia đình thành thị.

a3-1778812826.jpg

Quảng trường Châu Âu và phố đi bộ ven sông tại Vũ Yên thu hút đông đảo du khách

Lớp khách thứ ba đến từ làn sóng FDI. Năm 2025 vốn đầu tư nước ngoài vào Hải Phòng đạt 2,54 tỷ USD, kéo theo lượng lớn chuyên gia và doanh nhân lưu trú dài hạn. Tệp khách này có mức chi tiêu cao và nhu cầu dịch vụ ổn định quanh năm, từ ẩm thực, lưu trú đến chăm sóc sức khỏe và văn phòng đại diện.

Cuối cùng là cộng đồng cư dân Vinhomes Royal Island. Vừa đi vào vận hành không lâu, hàng trăm căn đã có cư dân về ở. Đây là tệp cư dân tinh hoa gồm các gia đình thành đạt, có mức chi tiêu cao và yêu cầu khắt khe về chất lượng dịch vụ. Họ tạo nên nguồn doanh thu nền vững chắc, đồng thời đặt ra chuẩn tiêu dùng cao cho toàn tuyến đại lộ.

Đáng chú ý, toàn khu được thiết kế đồng nhất theo phong cách Venice và Tuscany của nước Ý. Mặt tiền rộng từ 5-17m mang lại lợi thế rõ rệt về nhận diện thương hiệu và khả năng thu hút khách hàng. Diện tích đa dạng từ 62m² đến hơn 130m² cùng thiết kế 4 tầng linh hoạt phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh, như nhà hàng, café trải nghiệm, thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, showroom hay lưu trú boutique. Đặc biệt, một số căn sở hữu mặt hông hướng sông dài tới 20m, phù hợp với những mô hình đề cao trải nghiệm và không gian mở.

“Tôi dự định bố trí tầng 1 cho thuê làm F&B đón khách du lịch và khách quảng trường, tầng 2 làm văn phòng cho thuê, còn tầng 3 và tầng 4 phát triển căn hộ dịch vụ dành cho khách du lịch và chuyên gia làm việc tại Hải Phòng. Điều tôi đánh giá cao là Royal Boulevard không phụ thuộc vào một nguồn khách duy nhất, mà có thể khai thác đồng thời nhiều tệp khách hàng khác nhau quanh năm”, anh Tiến Vũ chia sẻ.

Vũ Yên ngày càng định hình rõ vai trò “thủ phủ thượng lưu mới” của Hải Phòng, do đó, những tuyến phố sở hữu khả năng đón trọn dòng khách, dòng tiền và nhu cầu tiêu dùng thực tế như Royal Boulevard trở thành quỹ tài sản được săn tìm mạnh nhất. Trong bối cảnh cộng đồng cư dân, du lịch và các hoạt động trải nghiệm liên tục gia tăng, nguồn cung mặt bằng thương mại tại phân khu mở trung tâm này được dự báo sẽ ngày càng khan hiếm.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Royal Boulevard
Cùng chủ đề
Vì sao Đà Nẵng trở thành tọa độ an cư lý tưởng? Thông tin đầu tư
Vì sao Đà Nẵng trở thành tọa độ an cư lý tưởng?

Đà Nẵng đang chuyển mình từ “thủ phủ du lịch” thành trung tâm tài chính và thương mại của miền...

Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về “phố biển không ngủ” Thông tin đầu tư
Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về “phố biển không ngủ”

Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá đã neo cao, giới đầu tư Hà...

VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới Thông tin đầu tư
VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup, và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim...

Vốn FDI thực hiện cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua Thông tin đầu tư
Vốn FDI thực hiện cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua

Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Vốn đầu tư...

Sun Group và hành trình nâng tầm hạ tầng hàng không trong kỷ nguyên mới Thông tin đầu tư
Sun Group và hành trình nâng tầm hạ tầng hàng không trong kỷ nguyên mới

Tiên phong kiến tạo hạ tầng hàng không với tư duy khác biệt, Sun Group đang góp phần mở rộng...

Những đại công trình thay đổi diện mạo đất nước Thông tin đầu tư
Những đại công trình thay đổi diện mạo đất nước

Hôm nay (29.4), hàng loạt công trình trọng điểm trên cả nước sẽ đồng loạt khánh thành, thi công nhằm...

Mới cập nhật
Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số và những vấn đề pháp lý đặt ra trong kỷ nguyên số

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số và những vấn đề pháp lý đặt ra trong kỷ nguyên số

(Pháp lý). Ngày 15/5 tại Hà Nội, Trường Đại học Luật TP HCM tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ II với chủ đề: “Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số từ khía cạnh pháp lý”, tiếp nối thành công của Hội thảo quốc tế lần thứ I được tổ chức tại TP HCM trước đó. Hội thảo thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, luật sư, doanh nghiệp cùng thảo luận các vấn đề cấp bách về bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ toàn cầu.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Những hành vi bị cấm và lưu ý một số vấn đề pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá QSD đất

Những hành vi bị cấm và lưu ý một số vấn đề pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá QSD đất

(Pháp lý). Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 và Luật Đất đai 2024 tạo ra một khung pháp lý chặt chẽ hơn cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, các cá nhân, tổ chức cần phải nắm vững qui định pháp luật và lưu ý một số vấn đề pháp lý sau để đảm bảo quyền lợi cũng như giảm thiểu rủi ro cho mình.

2 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa phải nâng chuẩn

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa phải nâng chuẩn

Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không nằm ở tuyên bố “cao cấp” tự xưng, mà từ trải nghiệm thực tế và sự bảo chứng từ các tổ chức kiểm định uy tín. Ở vị thế anh cả, với gần 50 năm đồng hành cùng người Việt và một cam kết không đổi về chất lượng, Vinamilk khẳng định sự “cao cấp” với bảng thành tích quốc tế ấn tượng.

5 giờ trước Thông tin kinh doanh

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

(Pháp lý). Dữ liệu sinh trắc học đang trở thành công cụ quan trọng trong xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học đặt ra nhiều thách thức về bảo mật, và tính tương thích với khung pháp lý. Bài viết sau tác giả phân tích một số quy định về dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam, tham chiếu các quy định tại Mỹ và Singapore, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số an toàn và hiệu quả.

6 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa Kỳ và Trung Quốc dựa trên ba tiêu chí: gia nhập thị trường, phân bổ nguồn lực và an toàn pháp lý.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên dưới sự điều phối chung của MTTQ Việt Nam

Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên dưới sự điều phối chung của MTTQ Việt Nam

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI thành công tốt đẹp. Đại hội đã vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội với nhiều điểm nhấn quan trọng, mang thông điệp mạnh mẽ đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Hành trình “cột mốc xanh” giữa biển khơi: Gửi gắm niềm tin, tình yêu biển đảo qua hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026

Hành trình “cột mốc xanh” giữa biển khơi: Gửi gắm niềm tin, tình yêu biển đảo qua hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026

Trong không khí yên bình của biển cả, nơi những hòn đảo nhỏ bé giữa đại dương mênh mông, hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim những người tham gia. Gần 1.000 hải lý trên tàu 571 không chỉ là hành trình chinh phục biển khơi mà còn là cuộc hành trình của cảm xúc, của tình cảm và trách nhiệm đối với quê hương đất nước.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

(Pháp lý). Bài viết phân tích, đánh giá các khía cạnh, pháp lý của thể chế thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Sửa đổi Bộ luật Hình sự và vấn đề không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự

Sửa đổi Bộ luật Hình sự và vấn đề không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, yêu cầu hoàn thiện pháp luật hình sự nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định ngày càng trở nên cấp thiết.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghiên cứu này xem xét khả năng vận dụng nguyên tắc tương xứng (proportionality) như một công cụ lý luận nhằm giới hạn việc sử dụng luật hình sự đối với các quan hệ kinh tế, dân sự trên cơ sở nguyên tắc ultima ratio, theo đó luật hình sự chỉ nên được áp dụng như biện pháp sau cùng.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay