VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

08:15 08/05/2026
VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup, và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.

Việc hợp tác với Primetals Technologies không chỉ là bước đi chiến lược của VinMetal trong hành trình kiến tạo một tổ hợp thép hiện đại, đồng bộ và quy mô hàng đầu khu vực, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc theo đuổi các tiêu chuẩn ESG quốc tế, góp phần định hình một động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo cấp cao của VinMetal và Primetals Technologies tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận, Primetals sẽ đảm nhiệm vai trò đối tác tích hợp công nghệ tổng thể (Technology Integrator), đồng hành cùng VinMetal trong việc kiến tạo và tối ưu hóa giải pháp công nghệ xuyên suốt toàn chuỗi quy trình, từ luyện gang, luyện thép đến cán thép thành phẩm; đồng thời điều phối và đồng bộ hóa các giao diện kỹ thuật giữa các gói thầu và các tổng thầu EPC, đảm bảo tính tích hợp liền mạch ở quy mô tổ hợp.

Hợp tác với Primetals giúp VinMetal giảm thiểu đáng kể các rủi ro tích hợp kỹ thuật trong mô hình triển khai đa gói thầu, đồng thời rút ngắn tiến độ phát triển dự án thông qua việc chuẩn hóa các giải pháp công nghệ và tài chính ngay từ giai đoạn đầu.

Không dừng lại ở phạm vi công nghệ, hai bên cũng định hướng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như đào tạo nguồn nhân lực, vận hành - bảo trì và chuyển đổi số, hướng tới tối ưu hóa hiệu quả vận hành tổng thể và phát triển bền vững trong dài hạn.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Nhật Quân Anh, Tổng Giám đốc VinMetal, nhấn mạnh: “Hợp tác với Primetals - đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tích hợp công nghệ luyện kim - là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của VinMetal. Chúng tôi hướng tới xây dựng một tổ hợp thép quy mô lớn, hiện đại, xanh và số hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của ngành thép Việt Nam trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.”

Ông Phạm Nhật Quân Anh - Tổng giám đốc Công ty VinMetal và ông Kosei Tsuji - Phó Chủ tịch điều hành Primetals Technologies ký kết thỏa thuận hợp tác

Ông Kosei Tsuji, Phó Chủ tịch điều hành, Tập đoàn Primetals chia sẻ: “VinMetal là đối tác sở hữu tầm nhìn dài hạn và cam kết rõ ràng đối với phát triển bền vững trong ngành luyện kim. Chúng tôi tin tưởng rằng sự cộng hưởng giữa năng lực công nghệ hàng đầu của Primetals và định hướng chiến lược của VinMetal sẽ kiến tạo nên một tổ hợp thép tiên tiến, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.”

Hiện VinMetal đang triển khai dự án nhà máy sản xuất thép tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), với mục tiêu đưa vào vận hành giai đoạn đầu từ năm 2027. Dự án được định hướng trở thành tổ hợp thép công nghệ cao hàng đầu khu vực, cung cấp các sản phẩm thép chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp, hạ tầng trong nước và xuất khẩu.

Việc ký kết MoU với Primetals là nền tảng then chốt để VinMetal tăng tốc triển khai dự án, đảm bảo tính đồng bộ vượt trội về công nghệ, tài chính và vận hành, hướng tới kiến tạo một tổ hợp thép hiện đại, hiệu quả và bền vững theo chuẩn mực quốc tế./.

Primetals Technologies được hình thành từ sự hợp nhất giữa Siemens VAI (Đức) - biểu tượng công nghệ luyện kim và tự động hóa châu Âu - với Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery (Nhật Bản), hiện thuộc sở hữu của Mitsubishi Heavy Industries.

Primetals nổi tiếng toàn cầu về công nghệ luyện thép tích hợp, cán thép, tự động hóa Level 1-3 và các giải pháp số hóa nhà máy thép cho các tổ hợp thép quy mô lớn.

Đây là một trong số ít các công ty trên thế giới có khả năng cung cấp giải pháp đồng bộ toàn chuỗi cho ngành thép, kết hợp tiêu chuẩn kỹ thuật châu Âu với năng lực công nghiệp và quản trị Nhật Bản.

Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về "phố biển không ngủ"

Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá đã neo cao, giới đầu tư Hà...

Vốn FDI thực hiện cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua

Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Vốn đầu tư...

Sun Group và hành trình nâng tầm hạ tầng hàng không trong kỷ nguyên mới

Tiên phong kiến tạo hạ tầng hàng không với tư duy khác biệt, Sun Group đang góp phần mở rộng...

Những đại công trình thay đổi diện mạo đất nước

Hôm nay (29.4), hàng loạt công trình trọng điểm trên cả nước sẽ đồng loạt khánh thành, thi công nhằm...

"Đại công trường" APEC tại Phú Quốc: Trung tâm hội nghị lợp mái, sân bay xong sân đỗ

Chỉ còn chưa đầy 2 năm trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang chứng kiến một cuộc “tổng lực” chưa...

Tọa độ đắt giá khai thác dòng tiền từ hệ sinh thái lưu trú và tiêu dùng quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

Sự hiện diện đồng thời của nhiều thương hiệu khách sạn danh tiếng như Vinpearl, Wyndham Hotels & Resorts trong...

Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về "phố biển không ngủ"

Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá đã neo cao, giới đầu tư Hà Nội đang đổ dồn sự chú ý về Vịnh Thiên Đường - “đại sứ” của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Là tọa độ vàng sầm uất nhất siêu đô thị, Vịnh Thiên Đường hội tụ đủ 3 yếu tố: hạ tầng kết nối - tiện ích vượt trội - dòng khách khổng lồ để tạo lập một "cỗ máy in tiền" không nghỉ cho những nhà đầu tư nhạy bén.

MSR tăng trưởng "Thánh Gióng" trong hệ sinh thái Masan

Quý 1/2026, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đạt doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, trong bức tranh toàn cảnh của Masan Group, sự chuyển biến của MSR mang nhiều ý nghĩa không chỉ dừng lại ở việc thu về lợi nhuận cao một quý.

Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng

Người tiêu dùng ngày nay không còn xem thanh toán là bước cuối trong mua sắm, mà chủ động cân nhắc ngay từ đầu cách chi tiêu sao cho tối ưu và nâng cao trải nghiệm . Xu hướng này ngày càng rõ nét tại Việt Nam khi tiêu dùng số phát triển mạnh và nhu cầu cá nhân hóa gia tăng, đồng thời thúc đẩy các ngân hàng và thương hiệu bán lẻ đẩy mạnh hợp tác, tích hợp giải pháp tài chính trực tiếp vào trải nghiệm mua sắm hàng ngày.

Brighton College Vietnam vào Top trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu 2026

Lần đầu tiên, một cơ sở giáo dục tại Việt Nam góp mặt trong nhóm “Trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu” của Spear’s Schools Index 2026 - dấu mốc cho thấy chương trình giáo dục quốc tế tại Việt Nam đang tiệm cận các chuẩn mực khắt khe của thế giới.

MB – Ngân hàng top đầu Cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động phức tạp, doanh nghiệp ngày càng cần nguồn vốn thông minh để duy trì vận hành hiệu quả và nắm bắt cơ hội tăng trưởng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi nhận vị thế top đầu cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME tại các ngành kinh tế trọng điểm, theo dữ liệu cập nhật (*) từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).

Từ nhà xuất khẩu sang người tiêu thụ: Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân thị trường vonfram

Thị trường vonfram toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng, không chỉ đến từ yếu tố cung – cầu truyền thống mà còn chịu tác động ngày càng rõ rệt từ các chính sách chiến lược của Trung Quốc. Những thay đổi này đang tái định hình cấu trúc thị trường và mở ra một chu kỳ mới cho ngành khoáng sản chiến lược, trong đó vonfram là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tính tương thích của pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới CPTPP và EVFTA: Phân tích từ góc độ thể chế và thực thi

(Pháp lý). Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mang tính đột phá với việc ký kết và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu biểu là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản trị và phát triển bền vững, việc xây dựng Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật trở nên cấp thiết.

Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 thể hiện rõ thông điệp về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp vào định hình tương lai khu vực trong giai đoạn mới.

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện

Sáng 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) (sửa đổi).

