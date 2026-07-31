Agribank đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn ra mắt Trạm dịch vụ công số: Ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính, xây dựng thế hệ “công dân số”

Ngày 27/7/2026, tại UBND phường Đông Kinh, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ khai trương triển khai Mô hình “Trạm dịch vụ công số”. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hành chính công của tỉnh, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của Agribank trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, Lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo Agribank, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khu vực 5, Công ty Phương Đông cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị phối hợp triển khai.

Hiện thực hóa Đề án 06 của Chính phủ, đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân vùng cao

Trạm dịch vụ công số do Agribank tài trợ là giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh tiên tiến, giúp tự động hóa quy trình cấp bản sao số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Việc tài trợ và đưa vào vận hành 10 Trạm dịch vụ công số tại Lạng Sơn thể hiện tinh thần quyết tâm của Agribank trong việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia).

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại buổi lễ

Trạm Dịch vụ công số đi vào vận hành giúp đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, tích hợp công nghệ xác thực định danh điện tử qua Căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID, người dân có thể tự nộp hồ sơ, tra cứu tiến độ xử lý thủ tục hành chính công ngay tại Trạm, hoàn toàn chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin và tiếp cận các dịch vụ ngân hàng số an toàn, thuận tiện, bảo mật, minh bạch.

Mô hình không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho bà con nhân dân mà còn đóng vai trò như một điểm kết nối, nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng, từng bước hình thành thế hệ “công dân số” tại địa phương; đồng thời là cầu nối trực tiếp giúp chính quyền địa phương nâng cao chỉ số cải cách hành chính, tạo đà phát triển bền vững cho nền kinh tế số.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an đánh giá việc ra mắt Hệ thống Trạm dịch vụ công số ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử VNeID tại tỉnh Lạng Sơn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Là mô hình tiêu biểu của Hệ sinh thái Kiosk đa tiện ích do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, Trạm dịch vụ công số không chỉ là giải pháp góp phần giảm tải cho đội ngũ cán bộ tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch và hiện đại hơn.

Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục C06 - Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Bước đi chiến lược, phù hợp vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn

Lộ trình đưa Trạm dịch vụ công số đến với các vùng miền cả nước là minh chứng sinh động cho năng lực công nghệ và tinh thần phụng sự của Agribank. Trước khi cập bến Lạng Sơn, mô hình này đã khẳng định hiệu quả vượt trội với: 51 Trạm dịch vụ công số được đi vào vận hành ổn định tại 5 tỉnh/thành phố trọng điểm (Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng); Hơn 60.000 lượt người dân đã tiếp cận, trải nghiệm và sử dụng thành thạo các dịch vụ công trực tuyến cũng như dịch vụ tài chính hiện đại. Kết quả này không chỉ chứng minh hiệu quả của mô hình, mà còn tiếp tục nâng cao hình ảnh, vị thế thương hiệu Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng, quyết tâm, chủ động đem giải pháp công nghệ hiện đại phục vụ Nhân dân cả nước.

Lạng Sơn là địa phương có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong không gian phát triển và an ninh quốc phòng của đất nước. Đây không chỉ là cửa ngõ quốc tế, cầu nối kinh tế huyết mạch kết nối giao thương giữa Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc rộng lớn; mà còn là điểm sáng thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch và dịch vụ logistics phía Bắc. Đồng thời, đây cũng là tỉnh có truyền thống đổi mới mạnh mẽ, liên tục nhiều năm liền khẳng định vị thế vững chắc trong Top 10 bảng xếp hạng Chuyển đổi số (DTI) toàn quốc, thể hiện tinh thần chủ động, nhạy bén và tiên phong trong việc đón đầu các mô hình công nghệ mới. Việc Agribank tiếp tục đồng hành, tài trợ 10 Trạm dịch vụ công số tại tỉnh Lạng Sơn là bước đi đúng đắn - đúng lúc, đúng chỗ và trúng nhu cầu, phù hợp hoàn hảo với đặc thù kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình Trạm dịch vụ công số là sự kết hợp của 03 yếu tố tại một điểm phục vụ duy nhất: Hành chính - Pháp lý - Tài chính. Tại đây, nhiều quy trình được chuẩn hóa, nhiều thủ tục được rút ngắn từ 10 - 15 phút xuống còn 3 - 5 phút. Trong đó, người dân vừa có thể tiếp cận dịch vụ hành chính công hiện đại, xác thực thông tin, được cấp bản sao số tài liệu điện tử có giá trị pháp lý, tra cứu tình trạng hồ sơ; vừa sử dụng các dịch vụ tài chính - ngân hàng thiết yếu, thanh toán không dùng tiền mặt một cách thuận tiện, an toàn. Việc đưa vào vận hành 10 Trạm dịch vụ công số giúp hợp nhất dữ liệu dân cư, định danh số, thủ tục trực tuyến với hạ tầng thanh toán không tiền mặt. Hệ thống này sẽ phủ sóng toàn diện từ các địa bàn đô thị trung tâm như các phường: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Lương Văn Tri, cho đến các xã như Lộc Bình, Thất Khê, Na Sầm, Bắc Sơn, Chi Lăng và Hữu Lũng.

Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã bày tỏ lời cảm ơn trân trọng đối với Agribank cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí khẳng định, kết quả hôm nay là sự phối hợp, đồng hành trách nhiệm giữa chính quyền tỉnh Lạng Sơn với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật công nghệ Phương Đông cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi lễ

“10 Trạm dịch vụ công số là nguồn lực thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của Agribank đối với công cuộc cải cách hành chính, chuyển đổi số của địa phương. Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự tham gia tích cực của người dân, mô hình “Trạm dịch vụ công số” sẽ được vận hành hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính tỉnh Lạng Sơn chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” - đồng chí Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Kiến tạo tương lai số - Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Là Ngân hàng thương mại Nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong nền kinh tế, Agribank luôn tiên phong đi đầu trong việc triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ, việc kết nối dữ liệu dân cư, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt đang từng bước kiến tạo nên một phương thức quản trị hiện đại, minh bạch, với triết lý cốt lõi là lấy người dân làm trung tâm của mọi sự phát triển.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank trao tặng 10 Trạm dịch vụ công số cho tỉnh Lạng Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh: Agribank rất vinh dự được đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ ra mắt “Trạm dịch vụ công số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đây không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa thiết thực, đóng góp trực tiếp vào tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số của tỉnh; mà còn là một dấu mốc trên hành trình đưa dịch vụ công, dịch vụ tài chính - ngân hàng cùng các tiện ích số tiên tiến đến gần hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

“Trong giai đoạn tới, Agribank cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, toàn diện với UBND, Công an tỉnh, Cục C06 và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để đảm bảo hệ thống luôn vận hành an toàn, ổn định và thông suốt. Chúng tôi sẽ không ngừng chuẩn hóa quy trình theo hướng tối giản, dễ tiếp cận, dễ sử dụng. Agribank xác định sẽ lấy phản hồi thực tế của người dân làm thước đo cho thành công của dự án. Từ nền tảng thí điểm này, chúng tôi sẽ từng bước hoàn thiện để sẵn sàng nhân rộng trên toàn địa bàn tỉnh, đồng thời đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu cho các địa phương khác trên cả nước” - đồng chí Tô Huy Vũ nói.

Xác định việc đồng hành triển khai mô hình này không phải là một hoạt động tài trợ đơn thuần, mà là một bước đi cụ thể để Agribank thực hiện sứ mệnh của mình trong kỷ nguyên số, Agribank cam kết sẽ tiếp tục đồng hành bền bỉ cùng các địa phương trên cả nước, đưa những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại phục vụ trực tiếp và nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

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