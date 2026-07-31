Biển người hội tụ sẵn sàng chinh phục Beachtro Tower tại Blanca City

Quỹ căn hộ sở hữu lâu dài cuối cùng bên bờ biển Bãi Sau tại Blanca City - Beachtro Tower, thu hút sự quan tâm lớn ngay trong ngày đầu ra mắt tại sự kiện kick-off dự án Blanca City -"Sống trọn sắc riêng – Bên biển nhiệt đới", diễn ra ngày 30/7 vừa qua tại TP.HCM.

Tinh thần “beachtro” lan tỏa

Màn tiếp ứng tinh thần từ Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) dành cho hơn 3.000 chiến binh kinh doanh đã khuấy động không khí sự kiện, truyền cảm hứng tự tin và sẵn sàng bứt phá với dòng sản phẩm mới tại Blanca City.

Hơn 3000 chuyên viên kinh doanh tham dự sự kiện kick-off dự án Blanca City. Ảnh:Minh Khánh

Lấy cảm hứng từ tinh thần sống phóng khoáng của miền nhiệt đới, không gian sự kiện được bao phủ bởi những sắc màu tươi sáng của biển xanh, nắng vàng và thiên nhiên, âm nhạc rộn ràng và cánh chim vẹt tung bay giữa không gian khán phòng như sứ giả mang theo lời mời đưa hàng nghìn khách mời bước chân vào hành trình khám phá một chương mới của Blanca City. Từ những đêm lễ hội pháo hoa, ẩm thực,…sôi động tại Sun World Vung Tau cho đến một miền sống rất riêng đang dần được đánh thức bên bờ biển Bãi Sau – Beachtro Land.

Tất cả được tái hiện trên sân khấu chính qua những màn trình diễn nghệ thuật mang đậm hơi thở lễ hội nhiệt đới. Mỗi nghệ sĩ xuất hiện với một màu sắc, một cá tính và ngôn ngữ chuyển động riêng, cùng kể câu chuyện về hành trình kiến tạo bản sắc sống mà Sun Property đang theo đuổi và mong muốn kiến tạo tại Beachtro Land, nơi mỗi cư dân được sống trọn sắc riêng bên miền nhiệt đới.

Đại diện Sun Property chia sẻ thông tin về Beachtro Tower. Ảnh: Minh Khánh

Giữa tiếng hò reo vang dội và nhịp trống hội dồn dập, sân khấu bừng sáng, đánh dấu thời khắc Blanca City chính thức mở ra một chương phát triển mới. Mảnh ghép hoàn thiện bước tranh siêu đô thị biển 96ha, tổ hợp căn hộ Beachtro Tower xuất hiện như trái tim của Beachtro Land – biểu tượng cho một chuẩn sống mới - Modern Tropical Living, nơi thiên nhiên, phong cách sống, trải nghiệm giải trí và tiềm năng đầu tư giao thoa trong một điểm đến duy nhất.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, tinh thần sống tự do và phóng khoáng được đẩy lên cao trào, tiếp thêm năng lượng cho hành trình chinh phục thị trường của dòng sản phẩm mới. Chia sẻ tại sự kiện, ông Công Thành, Giám đốc Dự án, Công ty Bất động sản SmartRealtors & Partners, cho biết: “Được ví như ‘người anh em’ của Beacon Tower, Beachtro Tower kế thừa những lợi thế nổi bật về vị trí hai mặt tiền trên trục đường huyết mạch 3 Tháng 2, đồng thời thụ hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích quy mô của đại đô thị Blanca City. Song đây cũng là quỹ căn hộ sở hữu lâu dài cuối cùng được phát triển tại vị trí trung tâm này. Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ tiếp nối thành công của Beacon Tower và tiếp tục tạo sức hút mạnh mẽ với cả khách hàng an cư lẫn nhà đầu tư.”

Tinh thần Modern Tropical Living qua các tiết mục nghệ thuật sáng tạo. Ảnh: Minh Khánh

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Sun Property nhấn mạnh: Beachtro Tower được phát triển dành cho những chủ nhân luôn tìm kiếm một nơi ở phản chiếu cá tính và lối sống của chính mình. Đó cũng là giá trị cốt lõi mà chúng tôi kỳ vọng các đối tác kinh doanh sẽ cùng lan tỏa, để mỗi cuộc gặp gỡ với khách hàng không chỉ là một hành trình tư vấn sản phẩm, mà còn là hành trình truyền cảm hứng về một phong cách sống mới.

Dyhome – “DNA” sống sáng tạo tại Beachtro Tower

Sự kiện cũng đánh dấu màn ra mắt Dyhome - dòng sản phẩm mới của Blanca City, đồng thời là tâm mạch tạo nên bản sắc khác biệt của Beachtro Tower. Theo đại diện Sun Property, khác với những căn hộ được hoàn thiện theo một phong cách cố định, Dyhome được bàn giao theo gói "không gian sáng tạo", trao cho chủ nhân quyền tự do kiến tạo tổ ấm theo nhu cầu, gu thẩm mỹ và phong cách sống của riêng mình. Có người tìm về sự phóng khoáng của biển cả, có người say mê sắc xanh nhiệt đới, có người lựa chọn không gian tối giản để nuôi dưỡng sáng tạo, cũng có người mong muốn một tổ ấm rực rỡ sắc màu và giàu tính kết nối.

Beachtro Tower là tổ hợp căn hộ sở hữu lâu dài cuối cùng của Blanca City. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bộ sưu tập hơn 1.700 căn hộ với đa dạng loại hình từ studio, 1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ +1 đến 3 phòng ngủ và 3 phòng ngủ +1 mang đến nhiều lựa chọn cho đa dạng nhóm khách hàng.

Đặc biệt, Blanca City đang đón đầu cơ hội trở thành cửa ngõ quốc tế mới của khu vực nhờ hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức. Theo quy hoạch, khi sân bay Quốc tế Long Thành bước vào giai đoạn 1 và đi vào khai thác từ tháng 12/2026, sân bay sẽ đạt công suất khoảng 25 triệu hành khách mỗi năm, trở thành sân bay lớn nhất Đông Nam Á trong tương lai. Đồng thời, Cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu được quy hoạch đón khoảng 1,5 triệu lượt hành khách mỗi năm, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến quan trọng trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế.

Căn hộ Dyhome - điểm nhấn mới tại Beachtro Tower. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Với Dyhome của Beachtro Tower, chủ sở hữu không bị giới hạn trong một thiết kế cố định mà có thể chủ động "đo ni đóng giày" không gian theo nhu cầu của từng phân khúc khách lưu trú. Khi Blanca City trở thành điểm hội tụ của 26,5 triệu lượt khách mỗi năm, sự linh hoạt này sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng, giúp căn hộ dễ dàng thích ứng với xu hướng thị trường, tối ưu công suất khai thác và nâng cao giá trị tài sản theo thời gian.