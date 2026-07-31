Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Khởi động Cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” mùa 3 với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,5 tỷ đồng

10:18 31/07/2026
Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) phát động Cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” mùa 3 dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,5 tỷ đồng. Thời gian nhận bài dự thi trực tuyến từ nay đến hết ngày 30/11/2026.

Kỳ vọng 80.000 bài dự thi cùng viết nên tương lai xanh

Nối tiếp thành công của mùa 2 với gần 41.000 bài dự thi từ 1.765 trường tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước, Cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” chính thức khởi động mùa 3, tiếp tục sứ mệnh ươm mầm một thế hệ trẻ có trách nhiệm với môi trường, biết yêu thiên nhiên, biết chủ động hành động vì cộng đồng và chung tay kiến tạo một tương lai xanh, bền vững.

Bước sang mùa 3, Cuộc thi tiếp tục được mở rộng quy mô, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng tổ chức. Ban Tổ chức kỳ vọng thu hút khoảng 80.000 bài dự thi, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống xanh, học xanh và hành động xanh trong cộng đồng học sinh trên cả nước.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là học sinh đang học tập tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc, từ lớp 2 đến lớp 8, trong độ tuổi từ 7 đến 13 tính đến ngày 31/12/2026.

anh-1-1785468232.jpg

Các thí sinh được trao Giải Nhất ở các hạng mục tác phẩm thuộc 2 bảng (Tiểu học và Trung học cơ sở) trong mùa 2. Cuộc thi mùa 3 đặt mục tiêu thu hút gấp đôi số lượng thí sinh tham gia so với năm trước. Ảnh: BTC.

Cuộc thi được chia thành hai bảng: Bảng Tiểu học và Bảng Trung học cơ sở. Thí sinh có thể lựa chọn một hoặc nhiều thể loại phù hợp với sở trường và khả năng sáng tạo của mình, gồm viết thư, vẽ tranh và sáng tạo video. Đây là những hình thức thể hiện gần gũi với lứa tuổi học sinh, giúp các em phát triển tư duy ngôn ngữ, năng lực nghệ thuật và kỹ năng công nghệ, đồng thời bày tỏ góc nhìn cá nhân về tương lai xanh qua những câu chuyện, hình ảnh và thông điệp giàu cảm xúc.

Vòng tỉnh/thành phố dự kiến diễn ra từ ngày 20/7/2026 đến ngày 30/11/2026. Trong giai đoạn này, thí sinh gửi bài dự thi trực tuyến qua website chính thức hoặc gửi bài trực tiếp tới Ban Tổ chức.

Vòng Sơ loại toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 1/12/2026 đến ngày 4/1/2027. Ban Tổ chức sẽ chấm và lựa chọn 450 bài dự thi xuất sắc nhất vào vòng tiếp theo, gồm 225 bài ở mỗi bảng, tương ứng 75 bài cho mỗi thể loại tại mỗi bảng.

Vòng Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 11/1/2027 đến ngày 31/1/2027. Các thí sinh có bài dự thi vượt qua Vòng Sơ loại toàn quốc sẽ tham gia phỏng vấn trực tuyến với Hội đồng Giám khảo. Sau vòng phỏng vấn, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và công bố 300 thí sinh xuất sắc nhất.

Lễ Tổng kết và trao giải toàn quốc dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2027 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Cơ sở 2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

anh-2-1785468237.jpg

Các tác phẩm dự thi được triển lãm tại lễ trao giải mùa 2 của cuộc thi. Ảnh: BTC.

Hơn 2,5 tỷ đồng giải thưởng khuyến khích thế hệ trẻ hành động vì môi trường

Mùa 3 có hệ thống giải thưởng đa dạng với tổng giá trị dự kiến hơn 2,5 tỷ đồng.

Hệ thống giải cá nhân gồm: 6 giải Nhất, trị giá 30.000.000 đồng/giải; 30 giải Nhì, trị giá 20.000.000 đồng/giải; 60 giải Ba, trị giá 12.000.000 đồng/giải; 120 giải Khuyến khích 1, trị giá 5.000.000 đồng/giải; và 84 giải Khuyến khích 2, trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Thí sinh đạt giải được nhận Giấy chứng nhận cùng các phần quà như điểm VPoint trên VinClub, khóa học hè tại Vinschool, voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl hoặc phần thưởng khác tùy theo hạng giải.

Bên cạnh các giải cá nhân, Cuộc thi tiếp tục trao Giải Tập thể dành cho 15 trường có thành tích xuất sắc. Mỗi trường đạt giải sẽ nhận phần thưởng trị giá 25.000.000 đồng.

Với định hướng xuyên suốt là góp phần hình thành thế hệ công dân mang tư duy phát triển bền vững, Cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” mùa 3 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Qua mỗi bức thư, bức tranh và thước phim, các em học sinh không chỉ được thể hiện trí tưởng tượng và khát vọng về tương lai, mà còn được nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm với hành tinh xanh – nơi các em chính là những chủ nhân và người kiến tạo tương lai.

Thí sinh có thể xem chi tiết thể lệ Cuộc thi qua các kênh thông tin chính thức:

Website chính thức của Cuộc thi: www.guituonglaixanh2050.com

Fanpage chính thức của Cuộc thi: https://www.facebook.com/GuituonglaiXanh2050

Cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Giáo dục Xanh giai đoạn 2023–2028, theo Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup). Cuộc thi hướng tới mục tiêu khơi dậy trong mỗi học sinh ý thức trách nhiệm với môi trường, tư duy độc lập, tinh thần sáng tạo và khát vọng hành động vì một Việt Nam xanh, phát triển bền vững.

Các thể loại tác phẩm dự thi:

Thể loại viết thư: Thí sinh viết một bức thư gửi đến năm 2050, kể về một hành động em đã thực hiện ở hiện tại để góp phần bảo vệ môi trường và chia sẻ mong ước về một tương lai xanh, bền vững. Bài dự thi được viết tay, có độ dài không quá 800 từ và là sản phẩm sáng tạo cá nhân của học sinh.

Thể loại vẽ tranh: Thí sinh sáng tạo một “Biểu tượng xanh 2050” và thể hiện biểu tượng đó trong một bức tranh gửi đến tương lai. Tác phẩm được trình bày trên giấy khổ A3, kèm một đoạn thuyết minh ngắn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nêu ý nghĩa của biểu tượng và thông điệp mà bức tranh muốn gửi gắm.

Thể loại sáng tạo video: Thí sinh thực hiện một video kể chuyện gửi đến năm 2050, truyền tải thông điệp về lối sống xanh thông qua một câu chuyện, nhân vật hoặc tình huống cụ thể. Video có thời lượng tối đa 5 phút, có thể được thực hiện theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm, với tối đa 3 thành viên/nhóm.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group
Cùng chủ đề
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và dấu ấn 751 tỷ đồng: Gần 12 năm bền bỉ viết nên kỳ tích nhân ái Thông tin cần biết
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và dấu ấn 751 tỷ đồng: Gần 12 năm bền bỉ viết nên kỳ tích nhân ái

Có những hành trình được đo bằng số cây số đã đi qua, nhưng cũng có những hành trình chỉ...

Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" mùa tri ân tháng Bảy Thông tin cần biết
Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" mùa tri ân tháng Bảy

Những phần quà được trao tận tay các gia đình chính sách, những nén hương tại các nghĩa trang liệt...

Từ những điều giản dị, vun đắp mùa hè yêu thương Thông tin cần biết
Từ những điều giản dị, vun đắp mùa hè yêu thương

Một con đường bê tông đến trường tại điểm trường Suối Cuốc (xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La), hơn 400...

Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng triển khai hơn 30 công trình môi trường trong Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 Thông tin cần biết
Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng triển khai hơn 30 công trình môi trường trong Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026

Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố đồng hành cùng Chiến dịch Mùa...

“Công thức” định vị đại học Việt Nam trên bản đồ toàn cầu Thông tin cần biết
“Công thức” định vị đại học Việt Nam trên bản đồ toàn cầu

Thứ hạng toàn cầu không phải là đích đến để chạy đua, mà là hệ quả tất yếu của việc...

ULAW ra mắt hệ sinh thái ULAW Legal Insight: Kiến tạo không gian tri thức pháp lý số, lan tỏa tiếng nói học thuật vì cộng đồng Thông tin cần biết
ULAW ra mắt hệ sinh thái ULAW Legal Insight: Kiến tạo không gian tri thức pháp lý số, lan tỏa tiếng nói học thuật vì cộng đồng

(Pháp lý) - Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học...

Mới cập nhật
Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

58 phút trước Kinh doanh - Quốc tế

Agribank đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn ra mắt Trạm dịch vụ công số: Ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính, xây dựng thế hệ “công dân số”

Agribank đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn ra mắt Trạm dịch vụ công số: Ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính, xây dựng thế hệ “công dân số”

Ngày 27/7/2026, tại UBND phường Đông Kinh, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ khai trương triển khai Mô hình “Trạm dịch vụ công số”. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hành chính công của tỉnh, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của Agribank trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.

6 giờ trước Thông tin kinh doanh

Phát huy vai trò của HLG Đồng Tháp trong tham gia phản biện cơ chế, chính sách, trợ giúp pháp lý cho người dân và doanh nghiệp

Phát huy vai trò của HLG Đồng Tháp trong tham gia phản biện cơ chế, chính sách, trợ giúp pháp lý cho người dân và doanh nghiệp

(Pháp lý) – Ngày 30/7, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp nhằm kiện toàn tổ chức và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Đinh Văn Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Công tác tuyên giáo: Bắt đúng nhịp sống, khơi dậy khát vọng phát triển

Công tác tuyên giáo: Bắt đúng nhịp sống, khơi dậy khát vọng phát triển

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển nhanh chóng, TS. Vũ Văn Tiến cho rằng công tác tuyên giáo cần đổi mới mạnh mẽ, chủ động nắm bắt dư luận, nâng cao sức thuyết phục của thông tin chính thống.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa Kỳ và Trung Quốc dựa trên ba tiêu chí: gia nhập thị trường, phân bổ nguồn lực và an toàn pháp lý.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Quy mô tài sản SeABank vượt 427.100 tỷ đồng, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn

Quy mô tài sản SeABank vượt 427.100 tỷ đồng, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vượt 427.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.625 tỷ đồng. Đồng hành cùng định hướng giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, SeABank tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả, mở rộng tín dụng, củng cố nguồn vốn và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vietjet giành chiến thắng lớn với bộ ba danh hiệu tại Giải thưởng người tiêu dùng Hàn Quốc 2026

Vietjet giành chiến thắng lớn với bộ ba danh hiệu tại Giải thưởng người tiêu dùng Hàn Quốc 2026

Vietjet vừa được vinh danh với bộ ba danh hiệu “Hãng hàng không Hybrid hàng đầu” (Best Hybrid Airline), “Trải nghiệm ẩm thực trên không tốt nhất” (Best Inflight Food Experience) và “Dịch vụ xuất sắc” (Excellence Service Award) tại “Giải thưởng người tiêu dùng Hàn Quốc 2026” (Korea Consumer Awards 2026 - KCA). Đây là lần thứ hai liên tiếp Vietjet chiến thắng tại KCA, giải thưởng thường niên do kênh truyền thông hàng đầu Hàn Quốc DongA Ilbo tổ chức, tiếp tục khẳng định chất lượng dịch vụ và vị thế của hãng tại một trong những thị trường quốc tế trọng điểm.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nguyên tắc suy đoán vô tội và quyền tiếp cận công lý: Những bất cập và hướng sửa đổi Hiến pháp năm 2013

Nguyên tắc suy đoán vô tội và quyền tiếp cận công lý: Những bất cập và hướng sửa đổi Hiến pháp năm 2013

(Pháp lý). Bài viết phân tích nguyên tắc suy đoán vô tội và quyền tiếp cận công lý trong Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật tố tụng Việt Nam.

12 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Những giá trị “vàng” của thương hiệu bất động sản Geleximco

Những giá trị “vàng” của thương hiệu bất động sản Geleximco

Được quy hoạch tại các vị trí đắc địa và sở hữu hệ thống tiện ích hoàn hảo, những dự án mang thương hiệu Geleximco luôn là tâm điểm trên thị trường bất động sản.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn nội luật hóa quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự tại Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương hướng xây dựng pháp luật hình sự Việt Nam theo quy định của các điều ước quốc tế dựa trên tinh thần việc nội luật hóa vừa phải đáp ứng được nghĩa vụ của quốc gia thành viên với cộng đồng quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và đặc thù của hệ thống pháp luật quốc gia.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay