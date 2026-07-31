Phát huy vai trò của HLG Đồng Tháp trong tham gia phản biện cơ chế, chính sách, trợ giúp pháp lý cho người dân và doanh nghiệp

(Pháp lý) – Ngày 30/7, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp nhằm kiện toàn tổ chức và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Đinh Văn Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Kiện toàn tổ chức, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ mới

Phát biểu khai mạc, Luật gia Đoàn Quốc Cường – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp cho biết, hội nghị không chỉ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 mà còn kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026-2031 theo chủ trương của cấp có thẩm quyền. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để tổ chức Hội nhanh chóng ổn định sau sắp xếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (hàng đầu bên phải) cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội tiếp tục duy trì hiệu quả nhiều hoạt động gắn với đời sống người dân như phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, góp ý xây dựng pháp luật và phản biện xã hội.

Theo Luật gia Lê Văn Bé Sáu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp, sau khi sắp xếp tổ chức, Hội đã thành lập thêm 6 chi hội trực thuộc, kết nạp mới 10 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 5.606 người. Hội cũng giới thiệu 2 luật gia tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả có 1 đại biểu trúng cử Quốc hội và 5 hội viên trúng cử HĐND các cấp.

Trong công tác xây dựng pháp luật, Hội và các chi hội đã góp ý 318 dự thảo văn bản, gồm 10 dự thảo luật, 10 nghị quyết, 1 nghị định và tham gia thẩm định 96 văn bản. Nhiều ý kiến được cơ quan soạn thảo tiếp thu, góp phần nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đổi mới. Toàn tỉnh tổ chức 97 cuộc tuyên truyền trực tiếp, phối hợp thực hiện 5.278 cuộc với hơn 173.000 lượt người tham dự; đồng thời tăng cường tuyên truyền trên nền tảng số, tổ chức phiên tòa giả định, tư vấn pháp luật, tập trung vào các quy định mới và công tác bầu cử.

Trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, Hội đã tư vấn cho 216 trường hợp, hỗ trợ miễn phí 53 vụ việc đối với người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế; đồng thời tham gia hòa giải, hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế tranh chấp kéo dài.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất kiện toàn Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV.

Ban Chấp hành đã bầu 14/15 ủy viên Ban Thường vụ; một vị trí sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ. Luật gia Đoàn Quốc Cường tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp. Bốn Phó Chủ tịch gồm các luật gia Lê Văn Bé Sáu, Nguyễn Văn Đằng, Nguyễn Văn Hùng và Phạm Văn Hòa. Ban Kiểm tra có 3 thành viên, do Luật gia Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng ban.

Luật gia Đoàn Quốc Cường – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị

Hướng trọng tâm về cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa pháp luật đến gần người dân hơn

Theo phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, phát huy vai trò của đội ngũ luật gia trong xây dựng chính sách, pháp luật, tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và phổ biến pháp luật.

Hội đặt mục tiêu thành lập tổ chức Hội tại 80% xã, phường và các sở, ngành có chức năng tư pháp; kết nạp thêm từ 2% hội viên trở lên; hoàn thành 100% nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Tư vấn pháp luật và thành lập thêm 2 chi nhánh để mở rộng khả năng hỗ trợ người dân.

Song song đó, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hội sẽ triển khai Kế hoạch số 568/KH-UBND của UBND tỉnh về phát huy vai trò Hội Luật gia trong phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2026-2030; hướng tới 100% tổ chức Hội có hạ tầng số phù hợp, xử lý văn bản trên môi trường điện tử và phát triển các nền tảng đào tạo trực tuyến cho cán bộ, hội viên.

Các đại biểu cũng kiến nghị Trung ương Hội sớm cấp đổi thẻ hội viên sau hợp nhất và quan tâm việc thành lập Hội Luật gia cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Dũng ghi nhận những kết quả Hội Luật gia tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ luật gia có bản lĩnh, đạo đức và chuyên môn vững vàng; nâng cao chất lượng phổ biến pháp luật, tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý và hòa giải để giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng Luật gia Đoàn Quốc Cường được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp. Việc tổ chức hội nghị đại biểu để kiện toàn tổ chức, bộ máy thay vì tổ chức đại hội được đánh giá là cách làm linh hoạt, phù hợp với tình hình mới và các quy định hiện hành.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được tín nhiệm bầu, đồng thời bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo khóa mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và trách nhiệm để đưa công tác Hội tiếp tục phát triển.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh có nhiều yêu cầu mới. Vì vậy, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp cần bám sát phương hướng, mục tiêu của Hội Luật gia Việt Nam, đồng thời chủ động cụ thể hóa thành những chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hoạt động của Hội phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không đứng ngoài những vấn đề mà người dân và doanh nghiệp đang quan tâm.

Một trọng tâm được Chủ tịch Ngọc quan tâm là phát huy vai trò của Hội trong tham gia phản biện xã hội, góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân và doanh nghiệp, nhất là người yếu thế, người ở vùng sâu, vùng biên giới. Cùng với đó là tích cực hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ ổn định an ninh, trật tự và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng đặt yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý hội viên, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Những mô hình như tư vấn pháp luật trực tuyến, câu lạc bộ pháp luật cộng đồng cần được nghiên cứu, triển khai phù hợp để người dân có thể tiếp cận thông tin pháp lý thuận tiện hơn.

Cùng với công nghệ, vấn đề con người vẫn là yếu tố then chốt. Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Hội Luật gia Đồng Tháp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị, chuyên môn và đạo đức tốt; đồng thời tập hợp, phát huy đội ngũ luật gia giàu kinh nghiệm. Một tổ chức muốn hoạt động lâu dài không thể chỉ trông chờ vào một vài cán bộ chủ chốt mà cần có lớp kế cận đủ năng lực đảm đương công việc.

Nhiệm kỳ mới với HLG Đồng Tháp đặt ra nhiều yêu cầu, từ kiện toàn tổ chức, phát triển mạng lưới cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số đến nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật và hỗ trợ người dân. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một tổ chức Hội hoạt động thực chất, hiệu quả hơn, để pháp luật ngày càng gần dân và phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của địa phương.