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Rộng rãi không gian, thoải mái trang bị, VF 8 khiến người dùng “đứng ngồi không yên”

15:06 10/07/2026
Không gian rộng, khoang xe yên tĩnh và hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao giúp VinFast VF 8 đáp ứng đồng thời nhu cầu tiếp khách, đi công tác lẫn di chuyển cùng gia đình.

“Lên xe là thấy rộng rãi, sang chảnh”

Anh Lê Hoàng, chủ một khách sạn tại Đà Nẵng mới đây đã quyết định đầu tư VinFast VF 8 phục vụ việc đón khách quốc tế. Theo anh, với nhóm khách du lịch trung và cao cấp, VF 8 tạo ấn tượng tốt nhờ không gian rộng, khoang xe êm và cảm giác hiện đại khác biệt. Với anh Hoàng, hàng ghế sau của VF 8 không chỉ rộng, mà còn có đầy đủ tiện nghi để biến quãng đường di chuyển thành một phần của trải nghiệm dịch vụ.

Không gian rộng, bố trí hợp lý, lại vận hành êm nên khách hàng của tôi, đặc biệt là khách quốc tế sau chuyến bay dài, luôn cảm thấy rất dễ chịu, anh Hoàng chia sẻ.

Theo anh Hoàng, với chiều dài cơ sở 2.950 mm, VF 8 mang tới không gian rộng hàng đầu phân khúc D-SUV. Ghế sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh, khả năng vận hành êm giúp hành khách có trải nghiệm dễ chịu sau những chuyến bay dài.

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Khách vừa hạ cánh, bước ra và thấy một chiếc xe xanh, rộng rãi, sang trọng, đủ khác biệt thì cảm xúc đã tốt ngay từ đầu”, anh Hoàng nhấn mạnh.

Không chỉ phù hợp với nhu cầu tiếp khách, kVF 8 cũng là chiếc xe yêu thích được nhiều gia đình đánh giá cao. Chị Thanh Thảo (Hà Nội) cho biết với hàng ghế thứ hai rộng rãi, khoảng để chân “thênh thang”, VF 8 biến mỗi chuyến đi của gia đình chị trở thành khoảng thời gian tận hưởng đích thực.

“Khoang xe thoáng, không có tiếng động cơ, không còn mùi nhiên liệu cùng khả năng cách âm tốt giúp chuyến đi xuyên Việt của tôi và các con trở nên quá suôn sẻ. Các con lên xe là ngủ ngon lành, cửa sổ trời panorama cũng làm cho khung cảnh trong xe buổi tối thêm đẹp và thơ mộng”, chị Thanh Thảo dành lời khen cho VF 8.

Đi xa “nhẹ như không” nhờ loạt công nghệ hỗ trợ lái

Dù phục vụ công việc hay nhu cầu gia đình, yếu tố an toàn luôn được nhiều người dùng đặt lên hàng đầu khi chọn xe. Theo anh Thành Nam (Hà Nội), gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) trên VF 8 với các tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát đi giữa làn, cảnh báo điểm mù hay phanh khẩn cấp tự động đã giúp việc cầm lái trở nên nhẹ nhàng hơn.

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Đặc biệt, ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn là hai tính năng anh sử dụng nhiều nhất bởi xe có thể tự duy trì khoảng cách an toàn và giữ ổn định trong làn đường, mang lại sự yên tâm trên những cung đường cao tốc.

“Công việc của tôi thường xuyên phải di chuyển gặp khách hàng ở nhiều tỉnh thành. Trên những chặng đường dài, các tính năng hỗ trợ lái của VF 8 giúp việc cầm lái nhẹ nhàng hơn, nên tôi cũng đỡ mệt và thoải mái hơn”, anh Nam chia sẻ.

Nền tảng an toàn của VF 8 cũng là yếu tố khiến anh Nam yên tâm, khi mẫu D-SUV này đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCAP và được trang bị 11 túi khí. Ngoài ra, anh cũng đánh giá cao trợ lý ảo VinFast - trợ thủ giúp anh thao tác tiện lợi và giải trí trong những hành trình xa.

“Cảm giác như ngồi trên một chiếc điện thoại thông minh có bốn bánh. Trợ lý ảo Vivi hỗ trợ điều chỉnh điều hòa, đóng mở cửa sổ trời, mở nhạc bằng giọng nói, thậm chí có thể kể chuyện cười khiến cho chuyến đi thư giãn hơn”, anh Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh không gian và công nghệ, chi phí sở hữu cũng là điểm giúp VF 8 thu hút nhóm khách hàng đang muốn lên đời xe. Hiện mẫu SUV điện này có giá niêm yết từ 898 triệu đồng, mức giá cạnh tranh bậc nhất trong phân khúc D. Các khách hàng từng mua xe xăng trực tiếp từ VinFast thậm chí còn được hưởng giá tốt hơn khi áp dụng voucher lên tới 80 triệu đồng. Qua đó, chi phí lăn bánh VF 8 hiện tại đang ở mức “không tưởng", chỉ khoảng 820 triệu đồng.

Thêm vào đó, người dùng muốn sớm sở hữu VF 8 còn được lựa chọn trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, cho vay tới 100% giá trị xe.

Từ những chuyến đưa đón đối tác đến hành trình nghỉ dưỡng nhẹ tênh cùng gia đình, VF 8 đang từng bước chinh phục người dùng bằng giá trị sử dụng thực tế.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinfast VF8
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