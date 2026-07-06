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Sau Phú Quốc, Sun PhuQuoc Airways mở rộng kết nối Hàn Quốc với Việt Nam qua Hà Nội và TP.HCM

16:41 06/07/2026
Sun PhuQuoc Airways (SPA), hãng hàng không của Tập đoàn Sun Group, chính thức mở bán hai đường bay thẳng kết nối Hà Nội và TP.HCM với Seoul (Hàn Quốc), dự kiến khai thác từ ngày 25/8/2026 với tần suất một chuyến khứ hồi hàng ngày trên mỗi chặng. Sau hơn ba tháng khai thác hiệu quả đường bay Phú Quốc - Seoul, việc mở rộng thêm hai cửa ngõ quốc tế đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược kết nối Hàn Quốc với Việt Nam của hãng, gia tăng lựa chọn cho hành khách đồng thời góp phần thu hút dòng khách quốc tế đến các điểm đến trọng điểm của Việt Nam.

Bay thẳng Seoul hàng ngày với ưu đãi mở bán hấp dẫn

Với việc đồng thời đưa vào khai thác hai đường bay mới, Sun PhuQuoc Airways sẽ vận hành tổng cộng 3 đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, gồm Phú Quốc, Hà Nội và TP.HCM đi Seoul, với tổng tần suất 28 chuyến mỗi tuần.

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Tàu bay Sun PhuQuoc Airways

Hai đường bay mới được khai thác với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Lịch bay được thiết kế nhằm tối ưu thời gian lưu trú của hành khách cũng như đáp ứng linh hoạt nhu cầu công tác và du lịch. Theo đó, đường bay Hà Nội - Seoul khởi hành từ Hà Nội lúc 16:20, hạ cánh tại Sân bay quốc tế Incheon lúc 22:40 (Giờ địa phương); chiều ngược lại cất cánh từ Seoul lúc 00:15 (Giờ địa phương) và về đến Hà Nội lúc 03:10. Trên đường bay TP.HCM - Seoul, chuyến bay rời Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 15:25, hạ cánh tại Incheon lúc 22:40 (Giờ địa phương); chiều về khởi hành từ Seoul lúc 00:10 (Giờ địa phương) và đến TP.HCM lúc 03:35. 

Nhân dịp mở bán, SPA áp dụng giá vé đặc biệt dành cho 20 hành khách đầu tiên mỗi chặng (bay trong hai tuần đầu kể từ ngày khai thác) với mức giá chỉ từ 3.410.000 đồng/chiều (chặng Hà Nội - Seoul) và từ 3.295.000 đồng/chiều (chặng TP.HCM - Seoul). Đồng thời, chính sách ưu đãi giá vé cho trẻ em (bằng 75% giá người lớn) và người cao tuổi (bằng 85% giá thông thường) tiếp tục được duy trì để hỗ trợ các gia đình.

Đặc biệt, từ nay đến ngày 23/9/2026, hành khách đặt vé đi Seoul sẽ được miễn phí lựa chọn ghế ngồi tiêu chuẩn, giảm 50% phí chọn ghế phía trước và giảm 20% phí mua thêm hành lý ký gửi ngoài tiêu chuẩn miễn phí đã bao gồm trong vé. 

Tiếp tục hoàn thiện mạng kết nối quốc tế, mở rộng trục nội địa

Trên các đường bay tới Seoul, Sun PhuQuoc Airways hiện thực hóa triết lý "Resort in the Sky" với tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao quốc tế xuyên suốt hành trình: khoang cabin thế hệ mới thiết kế tông màu ấm, ghế ngồi rộng rãi, hương thơm đặc trưng La Festa và hệ thống giải trí không dây (IFE) hiện đại; thực đơn nóng kết hợp tinh hoa ẩm thực Việt - Á - Âu cùng trà thượng hạng TWG, bia thủ công Sun KraftBeer và cà phê Delingoo.

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SPA mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng xuyên suốt từ mặt đất đến bầu trời

Với hội viên Sun Signature - chương trình khách hàng thân thiết của Sun Group, mỗi chuyến bay là cơ hội tích lũy điểm để đổi vé thưởng, hành lý và chỗ ngồi, đồng thời hưởng đặc quyền trên toàn hệ sinh thái Sun Group. Hai hạng thẻ cao nhất được tích hợp tiện ích thanh toán toàn cầu qua NCB và Visa, kết nối liền mạch từ chuyến bay đến nghỉ dưỡng, vui chơi và mua sắm.

Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của Việt Nam, với khoảng 4,3 triệu lượt khách trong năm 2025 và hơn 1,32 triệu lượt trong quý I/2026. Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc cũng tăng gần 30% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu giao thương, đầu tư và du lịch ngày càng sôi động giữa hai quốc gia.

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Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Shutterstock

Cả ba đường bay của Sun PhuQuoc Airways đều hạ cánh tại Sân bay quốc tế Incheon - sân bay được Skytrax xếp hạng tốt thứ hai thế giới năm 2026. Từ Incheon, hành khách có thể thuận tiện kết nối tới nhiều điểm đến tại Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

Việc mở rộng kết nối Hà Nội và TP.HCM với Seoul nằm trong chiến lược dài hạn của Sun PhuQuoc Airways nhằm xây dựng mạng bay quốc tế đa chiều lấy Phú Quốc làm trọng tâm. Trong năm 2026, hãng sẽ lần lượt đưa vào khai thác các đường bay quốc tế trực tiếp đến Phú Quốc từ Thành Đô (16/7), Singapore (25/7) và Bangkok (8/8), đồng thời đang lên kế hoạch mở rộng sang Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Kazakhstan.

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SPA đã khai thác chặng bay Phú Quốc - Seoul từ ngày 17/4

Cùng ngày, Sun PhuQuoc Airways cũng đồng thời mở bán các hành trình nội địa mới kết nối trục miền Trung gồm Hà Nội - Đồng Hới (1 chuyến/ngày) và Đồng Hới - Nha Trang (3 chuyến/tuần) vào ngày 06/07/2026, dự kiến khai thác từ 16/08/2026. Hành khách đặt vé trong giai đoạn mở bán được nhận ưu đãi 20% giá vé với mã NEWROUTES.

Song song, mạng bay nội địa kết nối Phú Quốc với Đà Lạt, Cần Thơ và Buôn Ma Thuột sẽ được phát triển theo mô hình "trục nan", góp phần đa dạng hóa nguồn khách và nâng cao khả năng tiếp cận đảo ngọc từ nhiều vùng kinh tế trong nước.

Để đáp ứng năng lực khai thác tăng trưởng cao, SPA đang tăng tốc đầu tư đội tàu dự kiến nâng quy mô lên 26 tàu bay đến cuối tháng 8/2026. Từ tháng 9/2026, việc đưa vào khai thác dòng thân rộng Airbus A330 sẽ tạo nền tảng vững chắc để hãng từng bước hiện thực hóa chiến lược "Rise to the World", nâng cao năng lực kết nối hàng không quốc gia.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group Sun PhuQuoc Airways
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