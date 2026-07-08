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VPBank mang không gian trải nghiệm tài chính sôi động đến Cần Thơ

15:04 08/07/2026
Sau chuỗi hoạt động thu hút đông đảo khách tham gia tại TP.HCM, Hà Nội và Bắc Ninh, hành trình "VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi" sẽ chính thức đến thành phố Cần Thơ vào hai ngày 11 và 12/7.

Đây là lần đầu tiên chương trình “chào sân” khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đánh dấu bước đi chiến lược của VPBank trong hành trình kết nối khách hàng miền Tây Nam Bộ thông qua các hoạt động trải nghiệm tài chính kết hợp giải trí và tương tác cộng đồng tại địa phương.

Việc lựa chọn Cần Thơ là trạm dừng tiếp theo không chỉ vì đây là một trong những trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ lớn của vùng, mà còn bởi nơi đây sở hữu nhịp sống năng động với nhu cầu chi tiêu, mua sắm ngày càng cao cùng tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng. Với lợi thế của một đô thị loại I, Cần Thơ quy tụ lực lượng lao động trẻ dồi dào, các hộ kinh doanh cá thể và cộng đồng doanh nghiệp lớn. Từ đó kéo theo nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp tài chính hiện đại, thuận tiện nhằm tối ưu hóa cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

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Bên cạnh đó, người dân xứ Tây Đô nổi tiếng với tinh thần hào sảng, hiếu khách, luôn cởi mở đón nhận những xu hướng mới để nâng tầm chất lượng cuộc sống. Đây chính là lý do VPBank mang chuỗi trải nghiệm "VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi" đến thủ phủ miền Tây, nhằm giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo cách gần gũi nhất ngay tại không gian sinh hoạt, mua sắm và giải trí hàng ngày.

Để người dân thuận tiện tham gia, sự kiện sẽ được tổ chức đồng thời tại hai tọa độ "hot" nhất thành phố là Trung tâm thương mại Go! Cần Thơ và Công viên bến Ninh Kiều - Phố đi bộ Ninh Kiều, diễn ra xuyên suốt trong hai ngày 11 và 12/7.

Tại đây, người dân có thể thoải mái kết nối cùng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp từ VPBank trong một không gian mở, thân thiện để tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu việt từ thẻ tín dụng ngập tràn ưu đãi, giải pháp tài chính Super Sinh lời, đến các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt hay ngân hàng số VPBank NEO. Tất cả đều được tư vấn cá nhân hóa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thực tế của từng khách hàng.

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VPBank muốn tăng cường sự hiện diện thương hiệu tại các địa phương, tạo thêm những kết nối trực tiếp với cộng đồng. Ảnh VPBank.

Song song đó, không gian sự kiện hứa hẹn luôn ngập tràn năng lượng nhờ chuỗi hoạt động tương tác sôi nổi. Khách tham quan sẽ được hòa mình vào những giai điệu âm nhạc cực chill và giao lưu cùng các KOL. Đồng thời, các hoạt động check-in và tham gia mini-game luôn sẵn sàng để người dân trải nghiệm, nhận về loạt quà tặng cực chất như quạt tích điện mini, tai nghe Bluetooth hay bình giữ nhiệt xịn sò.

Một điểm nhấn độc quyền không thể bỏ lỡ tại sự kiện lần này là hoạt động trải nghiệm xe bus hai tầng mang tên VPBank hoàn toàn miễn phí. Chuyến xe đặc biệt này sẽ đưa khách tham quan vi vu qua các trục đại lộ sầm uất, ngắm nhìn những địa danh biểu tượng của xứ Tây Đô từ một góc nhìn trên cao đầy mới lạ. Đây cũng là hoạt động từng nhận được “cơn mưa” lời khen từ hàng nghìn khách hàng tại TP.HCM, Hà Nội và Bắc Ninh trước đó.

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VPBank Live the Vibe - Move Together sẽ khởi động tại Cần Thơ vào ngày 11/7. Ảnh VPBank.

Đặc biệt, Cần Thơ cũng là địa phương mở màn cho chuỗi sự kiện âm nhạc “VPBank Live the Vibe - Move Together”, quy tụ dàn nghệ sĩ cực hot đang được yêu thích hiện nay: Pháp Kiều, Nguyễn Đình Vũ, Ánh Sáng AZA, Jaysonlei, MC Quốc Bảo, DJ Glow D, MC Hype BKEY và nhóm nhạc Fox Band.

Đêm nhạc sẽ diễn ra song song cùng hoạt động trải nghiệm "VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi", tạo nên một không gian giải trí cuối tuần đầy sôi động, góp phần tôn vinh nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Đô. Qua đó, VPBank mong muốn mở rộng tối đa các điểm chạm đến khách hàng bằng loạt trải nghiệm đa sắc màu, phá vỡ mọi giới hạn của những không gian tư vấn tài chính truyền thống.

Đại diện VPBank chia sẻ, chuỗi hoạt động là một phần trong chiến lược chuyển dịch, đa dạng hóa các hình thức tiếp cận khách hàng. Đây cũng là bước tiếp nối định hướng kiến tạo giá trị "Thịnh vượng cộng đồng" mà ngân hàng kiên trì theo đuổi suốt thời gian qua. Không dừng lại ở việc cung cấp giải pháp tài chính, VPBank mong muốn đồng hành, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và mang đến những năng lượng tích cực cho người dân tại mỗi địa phương.

Sau Cần Thơ, hành trình "VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi" sẽ tiếp tục lăn bánh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước trong mùa hè này. Chuỗi sự kiện kỳ vọng không chỉ thắt chặt sợi dây kết nối giữa VPBank với khách hàng, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình phổ cập tài chính số, đưa các giải pháp ngân hàng hiện đại len lỏi vào nhịp sống hàng ngày của người dân trên khắp cả nước.

“VPBANK TỚI RỒI, MỞ “LỜI” NGAY THÔI” TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thời gian: 11 – 12/07/2026

Địa điểm:

1/ TTTM Go! Cần Thơ, Lô số 1, Khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ.

2/ Phố đi bộ Ninh Kiều, đường Hai Bà Trưng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Khung giờ hoạt động:

09h00 - 12h00

14h00 - 17h00

19h00 - 21h00

Hành trình xe bus tại TP. Cần Thơ: Go!Cần Thơ -> Hòa Bình -> Lưu Hữu Phước ->Ninh Kiều -> Cầu đi bộ -> Nguyễn Thị Minh Khai -> Vincom.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

VPBank
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