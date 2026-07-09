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Sun PhuQuoc Airways tiếp tục duy trì tỷ lệ bay đúng giờ cao hơn bình quân toàn ngành

15:08 09/07/2026
Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, Sun PhuQuoc Airways (SPA) ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ (OTP) đạt 86,9% trong Quý II/2026, cao hơn mức bình quân toàn ngành. Kết quả này phản ánh năng lực vận hành ổn định của hãng trong bối cảnh hoạt động khai thác hàng không chịu nhiều áp lực từ nhu cầu đi lại tăng cao, điều kiện thời tiết bất lợi và lưu lượng khai thác lớn tại các cảng hàng không trọng điểm.

Hiệu quả khai thác được duy trì trong điều kiện nhiều thách thức

Quý II hằng năm là giai đoạn hoạt động khai thác hàng không chịu nhiều áp lực khi nhu cầu đi lại tăng mạnh trong mùa cao điểm hè, đồng thời chịu tác động của thời tiết bất lợi như mưa bão tại khu vực phía Nam và các hiện tượng thời tiết cực đoan ở miền Bắc. Trong bối cảnh đó, chỉ số bay đúng giờ (OTP) không chỉ phản ánh hiệu quả khai thác mà còn thể hiện năng lực điều hành, phối hợp và khả năng duy trì sự ổn định của toàn bộ hệ thống vận hành.

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Tàu bay Sun PhuQuoc Airways

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, Sun PhuQuoc Airways ghi nhận OTP đạt 89,6% trong tháng 4 và 90,1% trong tháng 5, cao hơn bình quân toàn ngành ở cả hai tháng. Bước sang tháng 6, khi điều kiện thời tiết bất lợi nhất và OTP bình quân ngành giảm xuống 75,7%, SPA vẫn duy trì mức 81,3%, cao hơn 5,6 điểm phần trăm so với toàn thị trường. Tính lũy kế cả quý, OTP của hãng đạt 86,9%, cao hơn bình quân ngành 82,4%.

Đáng chú ý, nếu xét trong nhóm ba hãng hàng không có quy mô khai thác lớn nhất thị trường Việt Nam, Sun PhuQuoc Airways cũng ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất trong Quý II/2026. Kết quả này cho thấy năng lực duy trì hiệu quả khai thác ổn định của hãng trong cùng điều kiện thị trường và áp lực vận hành.

Nền tảng cho chiến lược tăng trưởng dài hạn

Việc duy trì chất lượng khai thác ổn định không chỉ phản ánh hiệu quả vận hành trong giai đoạn hiện tại mà còn tạo nền tảng để Sun PhuQuoc Airways từng bước mở rộng quy mô theo định hướng phát triển bền vững.

Trên cơ sở lấy hành khách làm trung tâm, hãng tiếp tục đầu tư đồng thời vào chất lượng dịch vụ, năng lực khai thác và quy mô đội tàu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, đồng thời chuẩn bị cho các kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế.

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Sun PhuQuoc Airways duy trì chất lượng khai thác ổn định trong giai đoạn mở rộng quy mô nhanh

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 8/2026, Sun PhuQuoc Airways dự kiến nâng quy mô đội bay lên 26 tàu. Từ tháng 9/2026, hãng đưa vào khai thác dòng tàu bay thân rộng Airbus A330, với kế hoạch vận hành 4 tàu A330 trong tổng số 32 tàu bay vào cuối năm 2026, nền tảng để mở rộng các đường bay tầm trung và đường dài, từng bước hiện thực hóa chiến lược "Rise to the World", kết nối Việt Nam với Trung Á, Đông Âu, Australia và Trung Đông.

Việc duy trì chất lượng khai thác ổn định trong giai đoạn mở rộng quy mô nhanh thể hiện định hướng phát triển nhất quán của Sun PhuQuoc Airways: tăng trưởng đi cùng chất lượng, nền tảng thực chất để hãng từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không dịch vụ 5 sao, đồng thời góp phần nâng cao năng lực kết nối quốc tế của Phú Quốc và đưa Đảo Ngọc trở thành trung tâm du lịch, giao thương của khu vực.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group Sun PhuQuoc Airways
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