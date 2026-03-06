Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Những thiên đường hoa không thể bỏ lỡ ngày 8/3 tại Việt Nam

17:36 06/03/2026
Không cần đến tận La Bình, Trung Quốc để thấy cánh đồng cải vàng, hay tận Hà Lan để chụp ảnh với hoa tulip, “một nửa thế giới” sẽ được thưởng ngoạn thiên đường hoa có thật ngay tại Sa Pa (Lào Cai), Bà Nà (Đà Nẵng), Bà Đen (Tây Ninh) dịp 8/3, ngày Quốc tế Phụ nữ.

Tháng 3 mùa xuân cũng là lúc nhiều điểm đến trên cả nước bước vào mùa hoa rực rỡ nhất trong năm. Dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay trùng với cao điểm của hàng loạt lễ hội hoa và sự kiện văn hóa quy mô lớn từ Bắc vào Nam, tạo nên xu hướng du lịch ngắn ngày dành cho các cặp đôi, nhóm bạn nữ hay các gia đình muốn tìm một không gian vừa lãng mạn, vừa giàu trải nghiệm.

Thảm hoa cải vàng giữa mây trời Fansipan

Tháng 3 là thời điểm hoa cải mèo nở đẹp nhất ở khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Sắc hoa vàng như trải thảm, nổi bật giữa nền trời xanh, tạo nên khung cảnh như “tranh sơn dầu” giữa đại ngàn Tây Bắc. Dưới nắng xuân, từng triền hoa óng ánh, mang đến phông nền lý tưởng cho các bộ ảnh kỷ niệm dịp 8/3. Không gian thoáng đãng ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển giúp du khách vừa dạo bước giữa sắc hoa, vừa tận hưởng bầu không khí trong lành đặc trưng của Sa Pa.

1-1772782722.jpg

Cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ dưới nắng tháng 3, thu hút du khách tới Fansipan

Đối lập với vẻ mộc mạc của hoa cải là vườn hoa cúc Susi gần khu vực đồi Mường Hoa. Những khóm cúc cam rực rỡ, được chăm chút thành từng cụm, tạo nên sự tương phản thú vị với nền trời cao và biển mây. Sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và cách bài trí hiện đại mang đến nhiều góc chụp mới lạ cho du khách trẻ.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm ngắm hoa, tại Bản Mây, nhiều hoạt động tái hiện đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao được tổ chức xuyên suốt, từ các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, bắt dê, cho đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Tây Bắc.

Xứ sở triệu bông tulip trên đỉnh Bà Nà

Nếu Fansipan gây ấn tượng bởi sắc vàng miền sơn cước thì Sun World Ba Na Hills, du lịch Đà Nẵng lại nổi bật với lễ hội hoa tulip quy mô lớn diễn ra trong tháng 3. Theo thông tin từ khu du lịch, khoảng một triệu bông tulip được bố trí thành những dải màu rực rỡ, kéo dài từ quảng trường trung tâm qua làng Pháp, lâu đài Mặt Trăng đến quảng trường Nhật Thực. Sự phối hợp giữa kiến trúc châu Âu và thảm hoa đa sắc khiến nhiều du khách liên tưởng đến một “Hà Lan thu nhỏ” trên đỉnh Núi Chúa.

Tulip với đủ gam đỏ, vàng, tím, cam… được sắp đặt thành từng cụm, từng đường uốn lượn, tạo chiều sâu thị giác. Thời điểm này, nhiệt độ Bà Nà dao động ở mức dễ chịu, mát mẻ, ít mưa, thích hợp cho các cặp đôi dạo bước, lưu lại khoảnh khắc lãng mạn giữa không gian cổ kính.

2-1772782710.jpg

Đỉnh Bà Nà được ví như “Hà Lan thu nhỏ” với hơn một triệu bông tulip khoe sắc

Bên cạnh vườn sặc sỡ sắc màu, Bà Nà Hills còn duy trì các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế như “Solar Warrior”, “After Glow” hay “Love in the Sky”, góp phần kéo dài trải nghiệm từ ban ngày đến tối, để các cặp đôi tận hưởng khoảnh khắc bên nhau suốt ngày dài.

Trong tháng 3/2026, khu du lịch triển khai chương trình ưu đãi dành cho người dân 11 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên, với giá vé chỉ 400.000 đồng cho người lớn và 300.000 đồng cho trẻ em (cao từ 1m đến 1,4m) và người cao tuổi (từ 70 tuổi). Điểm mới của chính sách năm nay là vé có giá trị sử dụng trong ba ngày liên tiếp, giúp du khách có thể thong thả trải nghiệm mà không cần áp lực khám phá hết miền tiên cảnh Bà Nà chỉ trong 1 ngày.

Lễ hội tulip trên đỉnh núi Bà Đen linh thiêng

Tại Tây Ninh, đỉnh núi Bà Đen những ngày đầu năm khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hơn 120.000 gốc tulip nhập khẩu từ Hà Lan trong lễ hội hoa kéo dài từ 16/02 - 20/03/2026. Theo ban tổ chức, hoa được chia thành nhiều đợt trồng để đảm bảo luôn có sắc nở mới trong suốt thời gian lễ hội.

Tulip cánh đơn và cánh kép với 12 gam màu khác nhau được bố trí thành từng thảm lớn, đan xen cùng mai vàng, hồng, cẩm tú cầu, thu hải đường… tạo nên không gian đa tầng sắc độ, biến đỉnh Bà Đen trở thành “góc Âu châu giữa mây núi Tây Ninh”. Từ xa nhìn lại, sườn núi như được phủ bởi những mảng màu rực rỡ, là bối cảnh phù hợp cho các bộ ảnh kỷ niệm dịp 8/3 cho các nàng.

3-1772782722.jpg

120.000 gốc tulip nhập khẩu từ Hà Lan nở rộ trên sườn núi Bà Đen

Sự kết hợp giữa cảnh quan hoa quy mô lớn và không gian văn hóa - tâm linh giúp núi Bà Đen trở thành lựa chọn phù hợp cho những nhóm du khách miền Nam vừa du xuân, vừa cầu an trong dịp đặc biệt.

Riêng ngày 8/3, tại sân khấu Tâm An trên đỉnh núi Bà Đen sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật với hai suất diễn phục vụ du khách. Suất 1 (9h15 - 9h50) mở màn với múa “Mùa sắc đỏ mộc miên trên núi Bà”, tiếp nối là tiết mục trống Chhay-dăm, minigame tặng quà, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa “Quốc sắc thiên hương” và hòa tấu đàn đá - trúc - đàn vĩ “Mẹ yêu”. Suất 2 (10h30 - 11h) tiếp tục chuỗi tiết mục tương tự với múa mở màn, trống Chhay-dăm, minigame giao lưu cùng các màn hòa tấu và múa nghệ thuật, khép lại chương trình biểu diễn trong ngày.

Phú Quốc: “hoa pháo” và những show diễn bên biển

4-1772782722.jpg

Màn pháo hoa tưng bừng hàng đêm ở Thị trấn Hoàng Hôn khiến kỳ nghỉ 8/3 của các cặp đôi thêm lãng mạn

Nếu miền Bắc và miền Trung gây ấn tượng bằng sắc hoa, thì Phú Quốc lại mang đến một “loài hoa” đặc biệt: với 2 màn pháo hoa mỗi đêm bên biển. Tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), hai show diễn lớn là “Bản giao hưởng đại dương” (Symphony of the Sea) và “Nụ hôn của biển cả” (Kiss of the Sea) trở thành điểm hẹn buổi tối của nhiều du khách.

Diễn ra lúc 19h45 hằng ngày, “Bản giao hưởng đại dương” kéo dài gần 30 phút, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, nhạc nước với màn trình diễn jetski, flyboard và pháo hoa trên mặt biển. Trong khi đó, “Nụ hôn của biển cả” là show đa phương tiện kể câu chuyện tình lãng mạn bằng công nghệ trình chiếu, nhạc nước, lửa, laser và pháo hoa nghệ thuật bên bờ biển.

5-1772782722.jpg

 Du khách choáng ngợp trước màn pháo hoa đẳng cấp thế giới ở Phú Quốc

Những màn pháo hoa bùng nổ cuối mỗi show khiến bầu trời Nam đảo rực sáng như những “bông hoa lửa”, trở thành trải nghiệm lãng mạn cho các cặp đôi và nhóm bạn trong chuyến du lịch Phú Quốc.

PV

