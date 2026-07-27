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Hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân

12:22 27/07/2026
Sáng ngày 24/7/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Công an nhân dân theo hình thức trực tiếp tại hội trường Bộ Công an và trực tuyến đến Công an các địa phương. Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diên lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ và lãnh đạo Công an các địa phương…

Thời gian qua, Bộ Công an đã tích cực, chủ động tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội thông qua nhiều dự án luật quan trọng, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số.

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Toàn cảnh Hội nghị

Trong đó, Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng pháp lý thống nhất cho công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, lấy an ninh làm nền tảng cốt lõi, phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số bền vững và chuyển đổi số an toàn trong giai đoạn mới. Từ đó, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng gắn với chủ quyền dữ liệu; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, hạ tầng, kỹ thuật theo hướng an ninh an toàn, tự chủ, mang bản sắc Việt Nam. 

Việc tổ chức triển khai đồng bộ Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh mạng; bảo vệ dữ liệu cá nhân; bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; đồng thời góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Do đó, việc tổ chức Hội nghị này, nhằm tập trung phổ biến, quán triệt toàn diện, sâu sắc những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; làm rõ những quan điểm, chính sách lớn, những điểm mới, những quy định quan trọng và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện.

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Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thừa uỷ quyền lãnh đạo Bộ, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, để bảo đảm hai đạo luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quy định của Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026 nhằm bảo đảm thống nhất về nhận thức, đầy đủ về trách nhiệm và quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Chủ động rà soát các quy trình nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn, quy chế nội bộ thuộc phạm vi quản lý để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của hai đạo luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, không để phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc chồng chéo trong áp dụng pháp luật.

Đồng thời, phát huy vai trò của lực lượng chuyên trách an ninh mạng trong tham mưu quản lý Nhà nước, bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại Công an các đơn vị, địa phương.

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Các báo viên phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng năm 2025; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các chuyên đề

Giao các đơn vị chức năng của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục theo dõi sát quá trình triển khai thi hành hai đạo luật; chủ động tổng hợp những bất cập, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Ngay sau Hội nghị này, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xây dựng kế hoạch và bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng các nội dung của Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; đồng thời triển khai thi hành nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất và có chất lượng ngay khi các văn bản có hiệu lực thi hành…

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng năm 2025; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (với các chuyên đề: Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; Quy định về bảo vệ trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương trên không gian mạng: trách nhiệm của lực lượng Công an, doanh nghiệp, gia đình và xã hội; Các nhiệm vụ tham mưu triển khai công tác quản lý Nhà nước và thực hiện thủ tục hành chính về bảo vệ dữ liệu cá nhân).

Theo bocongan.gov.vn Copy link
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