Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Năm 2026, THACO phấn đấu nộp ngân sách hơn 27.300 tỷ đồng

12:53 24/02/2026
Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Núi Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026.
1-1771912503.jpg

THACO tổ chức lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tham dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO Trần Bá Dương nhấn mạnh: Năm 2025, Tập đoàn THACO đóng góp hơn 21.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, riêng tại thành phố Đà Nẵng hơn 17.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động tại địa phương.

2-1771912511.jpg

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tham dự lễ ra quân. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Năm 2026 là năm tăng tốc thực hiện chiến lược của THACO với mục tiêu phấn đấu trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành mang tầm khu vực ASEAN. Do vậy, THACO đặt mục tiêu sẽ đóng góp vào ngân sách hơn 27.300 tỷ đồng, riêng tại thành phố Đà Nẵng dự kiến hơn 21.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn ghi nhận, biểu dương và gởi lời chúc mừng năm mới đến tập thể lãnh đạo cùng hơn 60.000 lao động của Tập đoàn THACO. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2025 THACO đóng góp gần 30% tổng thu ngân sách của thành phố Đà Nẵng và tiếp tục khẳng định là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách.

3-1771912511.jpg

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn (bên phải) tham dự lễ ra quân. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn, Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai 3 nhiệm vụ đột phá; trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, vai trò của các doanh nghiệp chủ lực, trong đó có THACO là hết sức quan trọng.

Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng THACO sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố từ 11% trở lên trong năm 2026 và đến năm 2030 đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

4-1771912511.jpg

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Lãnh đạo thành phố cùng các ngành, địa phương cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để THACO tiếp tục đầu tư và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Dịp này, THACO tổ chức nghi thức khánh thành nhà máy nội thất ô tô; nhà máy thiết bị dân dụng; nhà máy thiết bị chuyên dụng...

5-1771912511.jpg

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy nội thất ô tô. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

6-1771912511.jpg

Lãnh đạo thành phố tham quan hệ thống xe bus tại Cảng quốc tế Chu Lai. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

7-1771912511.jpg

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn (giữa) động viên công nhân làm việc tại THACO. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

