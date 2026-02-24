Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: Bước vào giai đoạn nước rút

Hội nghị hiệp thương lần 3 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức đã chốt danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác chuẩn bị bầu cử đang bước vào giai đoạn nước rút khi các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo luật định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 chốt danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: N.Đ

Chốt danh sách chính thức

Diễn ra đảm bảo thời gian quy định chậm nhất trước bầu cử 23 ngày, tiến hành theo chương trình, Hội nghị hiệp thương lần 3 đã nghe báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên cơ sở đó, trong không khí dân chủ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thảo luận và thống nhất chốt danh sách chính thức 18 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 125 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Theo ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiên Đàn, hầu hết các ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND xã đều có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gần gũi với nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND xã lần này.

Cử tri tín nhiệm tuyệt đối đối với 38/38 người ứng cử. Đến ngày 10/2/2026, có 3 người ứng cử có đơn xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã Chiên Đàn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

“Để đảm bảo số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND xã Chiên Đàn nhiệm kỳ 2026 - 2031 và số dư theo luật định, đồng thời đảm bảo cơ cấu, đúng thành phần đại biểu sau khi trúng cử, hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND xã Chiên Đàn nhiệm kỳ 2026-2031 là 35 người”, ông Tịnh cho biết.

Tại xã Nam Phước, có 45/45 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 được cử tri nơi cư trú nhận xét, đánh giá cao với tỷ lệ tín nhiệm 100%.

Trong số này, có 3 trường hợp có đơn xin thôi không tham gia ứng cử và được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phước thống nhất. Ông Vũ Công Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phước cho hay, hội nghị thảo luận và thống nhất lập danh sách chính thức 42 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bám sát tiến độ

Sau khi được cơ quan thẩm quyền quyết định, danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 được niêm yết tại UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu.

Bám sát tiến độ bầu cử, Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử thành phố tham mưu Ủy ban Bầu cử thành phố chỉ đạo triển khai, hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; viết và cung cấp chương trình hành động của cá nhân để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng theo luật định.

Việc tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ trước, trong và sau ngày bầu cử tiếp tục được chú trọng, nhất là đối với cấp cơ sở và cán bộ Tổ bầu cử bởi nhiều địa bàn “3 mới” (lãnh đạo mới, cán bộ thực hiện công tác bầu cử mới, địa bàn mới).

Theo bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử thành phố, công tác vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức người được ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Công tác chuẩn bị bầu cử đang bước vào giai đoạn nước rút, Cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố - Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các công việc để đảm bảo tổ chức tốt công tác bầu cử trên địa bàn thành phố.

UBND các xã, phường chỉ đạo tổ chức trang trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ bầu cử và tổ chức thực hiện tốt ngày hội toàn dân đi bầu cử 15/3/2026.

Bám sát chỉ đạo của thành phố, từ nay đến ngày bầu cử, UBND các xã, phường chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ bầu cử hằng ngày tăng cường thông báo bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu.

Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân chủ động nghiên cứu danh sách và tiểu sử những người ứng cử để lựa chọn đại biểu đảm bảo năng lực, trí tuệ xứng đáng là đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

“Các Tổ bầu cử rà soát, tập trung chuẩn bị công việc theo hướng dẫn nghiệp vụ và thông báo của Ủy ban Bầu cử thành phố về một số lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử.

Tổ chức niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp ở các khu vực bỏ phiếu trước ngày 27/2/2026.

UBND phường, xã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các Tổ bầu cử các công việc phải chuẩn bị trước, trong ngày bầu cử và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong ngày 15/3/2026”, bà Hoa nói.