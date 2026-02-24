Tạp chí Pháp lý triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026

(Pháp lý) - Trong không khí phấn khởi mừng Đảng – mừng Xuân mới Bính Ngọ 2026, sáng ngày 24/2/2026, tại trụ sở Toà soạn Tạp chí Pháp lý (TCPL) đã tổ chức Hội nghị (trực tiếp kết hợp trực tuyến) công bố các quyết định khen thưởng và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Đồng chí Lê Thị Mai Phương – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện IBLA – Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý dự và chủ trì Hội nghị.

Năm 2025, Tạp chí Pháp lý vinh dự được Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bối cảnh tinh gọn bộ máy

Năm 2025, TCPL tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và Lãnh đạo Viện Khoa học Pháp lý & Kinh doanh Quốc tế. Đây là điều kiện quan trọng giúp tập thể Toà soạn TCPL triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong bối cảnh chuyển đổi nhiều khó khăn.

Dấu ấn nổi bật năm 2025 của TCPL là Hội đồng Biên tập TCPL nhiệm kỳ mới gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành Luật khoa đã được kiện toàn, góp phần định hướng phát triển TCPL trở thành tạp chí khoa học uy tín hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật và kinh doanh.

Năm 2025, Hội đồng Biên tập Tạp chí Pháp lý đã tập trung phản biện và cho đăng tải các bài nghiên cứu, đề xuất xây dựng, góp ý các đạo luật, các chính sách mới thuộc lĩnh vực kinh doanh, công nghệ như: Luật Dữ liệu, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Thuế bất động sản, Khung pháp lý về trí tuệ nhân tạo (AI); Dự thảo Luật Thương mại điện tử, Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 và những vướng mắc pháp lý phát sinh cần tháo gỡ; Dự thảo Luật AI, Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Luật Công nghiệp Công nghệ số;…

Đặc biệt gần đây nhất, Hội đồng biên tập Tạp chí Pháp lý đã tổ chức xuất bản ấn phẩm đặc biệt đăng tải các kết quả bài viết nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên sâu của các Giáo sư Tiến sĩ đầu ngành luật khoa với 15 bài nghiên cứu đặc sắc về các đề tài thời sự mới nổi như: Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỉ nguyên phát triển mới của đất nước; Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Hội Luật gia Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; Đổi mới đánh giác tác động pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW; Hoàn thiện cơ chế pháp điển hoá điện tử, hướng tới một hệ thống pháp luật số thống nhất; Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia; Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế; Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu; Sử dụng dữ liệu lớn khi xác định thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại; Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại; Chuyển giao công nghệ từ các Tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam; Các cam kết về thương mại dịch vụ số theo Hiệp định đối tác kinh tế số và Hiệp định khung kinh tế số ASEAN;…

Tạp chí Pháp lý tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai công tác năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐU-XDPL ngày 01/8/2025 của Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên mới, tháng 9 năm 2025, tại TP.HCM dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Trung ương HLGVN, Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) và Tạp chí Pháp lý đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đưa Nghị quyết số 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”. Sau Hội thảo, Viện IBLA và TCPL đã có báo cáo kết quả và đề xuất kiến nghị với Lãnh đạo Hội Luật gia nhiều giải pháp quan trọng nhằm đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, tham gia phản biện chính sách trong bối cảnh mới.

Tạp chí Pháp lý được vinh danh trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 Năm 2025, tập thể Chi bộ Tạp chí Pháp lý được vinh dự là 1 trong số 2 Chi bộ thuộc Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tập thể Toà soạn Tạp chí Pháp lý được vinh danh là 1 trong 33 tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc 5 năm; 01 đồng chí Uỷ viên Ban Biên tập Tạp chí Pháp lý đạt giải Ba cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I – năm 2025 do Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức.

Đáng chú ý, trong công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, riêng năm 2025, TCPL đã thực hiện loạt đề tài bài nghiên cứu đáng chú ý: Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay; Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích nhằm phòng chống tham nhũng trong khu vực công theo các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế; Hoàn thiện pháp luật hình sự về tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam; Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN; Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống; Hoàn thiện pháp luật hình sự về tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam; Hành vi hối lộ trong khu vực ngoài nhà nước: Điểm tương đồng và khác biệt trong quy định pháp luật một số nước; Nhận diện một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và kiến nghị giải pháp phòng, chống; Xây dựng cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực Nhà nước hiệu quả trong bối cảnh pháp luật kiến tạo phát triển; Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế; “Công ước Hà Nội” tạo khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để các quốc gia đấu tranh với tội phạm mạng toàn cầu; Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam; Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua; Một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tố tụng các vụ án“vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”;.. Và loạt 15 bài phân tích, nhận diện và chỉ ra loạt bất cập, kẽ hở pháp luật và kiến nghị sửa đổi loạt các Luật: Luật PCTN; Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; Luật Giá; Luật Đầu tư công; Bộ luật Hình sự; Luật các Tổ chức tín dụng…

Có thể nói, những kết quả nghiên cứu, bài viết khoa học và sản phẩm học thuật được TCPL tổ chức thực hiện trong năm 2025 đã góp phần tạo nên dấu ấn chuyên môn rõ nét, khẳng định uy tín học thuật và vị thế khoa học của Tạp chí, từng bước xây dựng thương hiệu nghiên cứu khoa học chuyên sâu, đáng tin cậy trong cộng đồng chuyên gia, nhà khoa học và đối tác trong nước, quốc tế.

Tự chủ và chuyển đổi số mạnh mẽ Dù không được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, TCPL đã chủ động thực hiện đo lường mức độ chuyển đổi số báo chí trên hệ thống báo chí; ban hành Chương trình hành động, thành lập Ban Chỉ đạo, phân bổ nguồn lực. Kết quả là, mức độ trưởng thành chuyển đổi số của TCPL được cơ quan quản lý báo chí đánh giá Trung bình Khá, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động và củng cố vị thế của TCPL trong môi trường báo chí số.

Công bố các quyết định khen thưởng Tại buổi gặp mặt đầu xuân và triển khai công tác năm 2026, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý Lê Thị Mai Phương đã công bố và trao 02 quyết định khen thưởng đối với 02 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025 và 02 cá nhân có thành tích đột xuất.

Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý – Đ/c Lê Thị Mai Phương trao quyết định khen thưởng cho đ/c Bùi Văn Lộc– Phó Ban Điện tử đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025

Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý – Đ/c Lê Thị Mai Phương trao quyết định khen thưởng cho đ/c La Thanh Sơn – Phó Ban Điện tử đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025

10 nhiệm vụ trọng tâm công tác nửa đầu năm 2026

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2026, Ban lãnh đạo TCPL xác định tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch của Hội Luật gia Việt Nam và Viện Khoa học Pháp lý & Kinh doanh Quốc tế; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Căn cứ Chương trình hành động của Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chi uỷ Chi bộ TCPL cần căn cứ tình hình nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ, cụ thể hoá bằng Chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống;

TCPL tiếp tục có các tuyến bài phản ánh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Tăng cường tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 27 và mười Nghị quyết được ban hành gần đây, trọng tâm là Nghị quyết số 66.

Triển khai thực hiện các tuyến bài về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và kì họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI (Nghiên cứu đăng tải các tuyến bài về Quốc hội, ĐBQH khoá XVI với yêu cầu luật pháp mở đường kiến tạo phát triển)

Trong tháng 2, hoàn thiện hồ sơ phục vụ đánh giá xếp loại Tạp chí Khoa học về Bộ KHCNĐMST theo quy định mới của Luật Báo Chí, Luật KHCNĐMST 2025. TCPL đã được đưa vào Chỉ mục Hệ thống Tạp chí Khoa học Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chậm nhất trong Quý II/2026, TCPL xin phép cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý để được tăng số lượng trang/kỳ để phát huy thế mạnh nghiên cứu, tăng hàm lượng khoa học trong kỳ phát hành hàng tháng. TCPL (bản in) sẽ in tăng 90 trang nội dung dự kiến từ tháng 3 để phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của Hội đồng Biên tập và để chuẩn bị các điều kiện cần và đủ trình Hội đồng Giáo sư Nhà nước chấm điểm.

Tạp chí Pháp lý (bản điện tử) cần tiếp tục tăng cường hoạt động hiệu quả, vai trò của Ban Điện tử (tăng nhân sự, tăng đối ngoại với các Tập đoàn, doanh nghiệp, giảm chi phí).

Về tổ chức, sẽ tiếp tục tinh gọn tối đa. Theo đó tiếp tục rà soát thu gọn, nhập đối với các bộ phận hoạt động hiệu quả thấp, không đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (trước mắt sẽ chuyển, nhập Ban Kinh tế chuyên đề về Ban Điện tử); tiếp tục rà soát tinh gọn, chuyển đổi cơ chế hình thức làm việc đối với một số CB, NLĐ không đáp ứng được yêu cầu công việc trong bối cảnh chuyển đổi mới. Tiến tới Tòa soạn chỉ còn 3 bộ phận chủ lực: Hội đồng biên tập, Ban Điện tử; Ban Trị sự - Thư kí - Kĩ thuật. Sẽ mở rộng hình thức CB, NLĐ làm việc theo chế độ bán thời gian, tăng cường sử dụng chuyên gia, nhà khoa học; Đánh giá lại hiệu quả hoạt động của Văn phòng đại diện, Ban chuyên môn trong bối cảnh mới, phải đáp ứng yêu cầu tự chủ, tự lực.

Về trụ sở: đa số CB, NLĐ dự Hội nghị tán thành chuyển hẳn trụ sở chính của Tạp chí tại Hà Nội về trụ sở Hội Luật gia Việt Nam để đảm bảo được cả 2 ý nghĩa: Tạp chí có trụ sở ổn định, đồng thời làm được cả nhiệm vụ trực tiếp Hội Luật gia Việt Nam giao. Tuy nhiên trong bối cảnh tự chủ nhiều năm nay, Toà soạn chỉ đảm bảo được cho trụ sở chính.

Về chế độ cho người lao động: tiếp tục bảo đảm đầy đủ cho các cán bộ, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ và CB, NLĐ phải làm việc có kết quả, hiệu quả sản phẩm chất lượng công việc cụ thể. Các trường hợp không hoàn thành, không có kết quả hiệu quả cụ thể sẽ xem xét chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc thay đổi chế độ làm việc.

Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, đưa tiêu chí ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào đánh giá cán bộ, người lao động; phấn đấu 80% cán bộ, người lao động tham gia hiệu quả Chương trình chuyển đổi số TCPL năm 2026.

Trong không khí đoàn kết, quyết tâm và kỳ vọng khát vọng đổi mới, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động TCPL, hướng tới một năm 2026 bứt phá, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ chính trị chung của Hội Luật gia Việt Nam, Viện IBLA.