Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn của toàn dân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026 trên phạm vi cả nước. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là bước cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Trên địa bàn Hà Nội, với vị thế là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ, bài bản, đúng quy định và bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Thường trực HĐND thành phố giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Sở Nội vụ. Ảnh: NH

Chủ động từ sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu

Ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các cấp; xây dựng và ban hành hệ thống kế hoạch, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Tinh thần chung được quán triệt là chủ động từ sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động trong bất kỳ tình huống nào.

Một trong những nội dung trọng tâm là công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức đúng quy trình ba vòng hiệp thương, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia ứng cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của thành phố gồm 39 người; danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 205 người.

Cùng với đó, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người ứng cử được triển khai nghiêm túc, đúng thời gian, đúng thành phần, bảo đảm phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu, củng cố niềm tin của cử tri đối với cuộc bầu cử.

Song song với đó, công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, khoa học. Trong bối cảnh dân cư Thủ đô biến động lớn, đặc biệt tại các khu đô thị mới, chung cư cao tầng, Ủy ban Bầu cử thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các xã, phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở, ứng dụng dữ liệu dân cư để bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, hạn chế tối đa sai sót.

Niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn phường Ba Đình. Ảnh: NH

Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa không khí ngày hội

Xác định tuyên truyền là một trong những yếu tố quyết định thành công của cuộc bầu cử, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền của thành phố đã xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan báo chí, đơn vị văn hóa, thông tin cơ sở.

Hệ thống phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, quận, huyện đồng loạt mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; quy trình, thủ tục bỏ phiếu. Các nền tảng số, mạng xã hội cũng được khai thác hiệu quả, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc liên quan đến bầu cử.

Cùng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác cổ động trực quan được triển khai rộng khắp. Các tuyến phố chính, khu dân cư, trụ sở cơ quan, trường học được trang trí cờ, băng rôn, pano, khẩu hiệu; khu vực bỏ phiếu được hướng dẫn maket trang trí thống nhất, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Không khí hướng về ngày 15-3-2026 đang dần lan tỏa sâu rộng trong từng khu phố, thôn, tổ dân phố của Thủ đô.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Trần Thế Cương cho biết, điểm nhấn trong công tác chuẩn bị bầu cử năm nay là việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai phần mềm quản lý bầu cử; tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã, phường về quản trị, cập nhật, khai thác dữ liệu.

Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật tại các Ủy ban Bầu cử xã, phường được rà soát, bổ sung kịp thời; bố trí máy tính chuyên dùng, phân công công chức đầu mối phụ trách. Thành phố cũng tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư, hỗ trợ xử lý kịp thời các biến động về nhân khẩu, bảo đảm lập danh sách cử tri chính xác, khoa học, thuận tiện cho tra cứu, thống kê.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần minh bạch hóa quy trình, giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở HĐND - UBND phường Hoàn Kiếm. Ảnh: NH

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối

Với đặc thù là địa bàn trung tâm, tập trung nhiều cơ quan Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, thành phố Hà Nội đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Tiểu ban bảo đảm an ninh đã xây dựng các phương án cụ thể; chủ động nắm tình hình, dự báo sớm các vấn đề phức tạp có thể phát sinh; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kiểm soát chặt chẽ thông tin xấu độc trên không gian mạng. Các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu vực bỏ phiếu được rà soát kỹ lưỡng; lực lượng chức năng sẵn sàng ứng trực, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Lãnh đạo thành phố thường xuyên làm việc với các quận, huyện, xã, phường; yêu cầu phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Việc tổ chức tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc”, thậm chí diễn tập một số tình huống giả định, giúp cán bộ cơ sở nâng cao kỹ năng, chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Theo đồng chí Trần Thế Cương, thành công của cuộc bầu cử không chỉ phụ thuộc vào sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền mà còn đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân. Theo đó, các ban Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí thời gian, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Ở từng tổ dân phố, thôn, xóm, cán bộ cơ sở trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu.

Sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân chính là nền tảng vững chắc để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, từ nay đến ngày 15-3-2026, khối lượng công việc còn nhiều, song với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội đang đi đúng hướng, đúng tiến độ.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà tin tưởng rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Thủ đô sẽ diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân; qua đó lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ và năng lực, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và đất nước ngày càng phát triển bền vững.