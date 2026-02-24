Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn của toàn dân

13:02 24/02/2026
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026 trên phạm vi cả nước. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là bước cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Trên địa bàn Hà Nội, với vị thế là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ, bài bản, đúng quy định và bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

1-1771913025.jpg

Thường trực HĐND thành phố giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Sở Nội vụ. Ảnh: NH

Chủ động từ sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu

Ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các cấp; xây dựng và ban hành hệ thống kế hoạch, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Tinh thần chung được quán triệt là chủ động từ sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động trong bất kỳ tình huống nào.

Một trong những nội dung trọng tâm là công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức đúng quy trình ba vòng hiệp thương, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia ứng cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của thành phố gồm 39 người; danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 205 người.

Cùng với đó, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người ứng cử được triển khai nghiêm túc, đúng thời gian, đúng thành phần, bảo đảm phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu, củng cố niềm tin của cử tri đối với cuộc bầu cử.

Song song với đó, công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, khoa học. Trong bối cảnh dân cư Thủ đô biến động lớn, đặc biệt tại các khu đô thị mới, chung cư cao tầng, Ủy ban Bầu cử thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các xã, phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở, ứng dụng dữ liệu dân cư để bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, hạn chế tối đa sai sót.

2-1771913032.jpg

Niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn phường Ba Đình. Ảnh: NH

Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa không khí ngày hội

Xác định tuyên truyền là một trong những yếu tố quyết định thành công của cuộc bầu cử, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền của thành phố đã xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan báo chí, đơn vị văn hóa, thông tin cơ sở.

Hệ thống phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, quận, huyện đồng loạt mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; quy trình, thủ tục bỏ phiếu. Các nền tảng số, mạng xã hội cũng được khai thác hiệu quả, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc liên quan đến bầu cử.

Cùng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác cổ động trực quan được triển khai rộng khắp. Các tuyến phố chính, khu dân cư, trụ sở cơ quan, trường học được trang trí cờ, băng rôn, pano, khẩu hiệu; khu vực bỏ phiếu được hướng dẫn maket trang trí thống nhất, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Không khí hướng về ngày 15-3-2026 đang dần lan tỏa sâu rộng trong từng khu phố, thôn, tổ dân phố của Thủ đô.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Trần Thế Cương cho biết, điểm nhấn trong công tác chuẩn bị bầu cử năm nay là việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai phần mềm quản lý bầu cử; tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã, phường về quản trị, cập nhật, khai thác dữ liệu.

Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật tại các Ủy ban Bầu cử xã, phường được rà soát, bổ sung kịp thời; bố trí máy tính chuyên dùng, phân công công chức đầu mối phụ trách. Thành phố cũng tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư, hỗ trợ xử lý kịp thời các biến động về nhân khẩu, bảo đảm lập danh sách cử tri chính xác, khoa học, thuận tiện cho tra cứu, thống kê.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần minh bạch hóa quy trình, giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

3-1771913032.jpg

Niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở HĐND - UBND phường Hoàn Kiếm. Ảnh: NH

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối

Với đặc thù là địa bàn trung tâm, tập trung nhiều cơ quan Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, thành phố Hà Nội đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Tiểu ban bảo đảm an ninh đã xây dựng các phương án cụ thể; chủ động nắm tình hình, dự báo sớm các vấn đề phức tạp có thể phát sinh; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kiểm soát chặt chẽ thông tin xấu độc trên không gian mạng. Các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu vực bỏ phiếu được rà soát kỹ lưỡng; lực lượng chức năng sẵn sàng ứng trực, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Lãnh đạo thành phố thường xuyên làm việc với các quận, huyện, xã, phường; yêu cầu phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Việc tổ chức tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc”, thậm chí diễn tập một số tình huống giả định, giúp cán bộ cơ sở nâng cao kỹ năng, chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Theo đồng chí Trần Thế Cương, thành công của cuộc bầu cử không chỉ phụ thuộc vào sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền mà còn đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân. Theo đó, các ban Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí thời gian, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Ở từng tổ dân phố, thôn, xóm, cán bộ cơ sở trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu.

Sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân chính là nền tảng vững chắc để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, từ nay đến ngày 15-3-2026, khối lượng công việc còn nhiều, song với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội đang đi đúng hướng, đúng tiến độ.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà tin tưởng rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Thủ đô sẽ diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân; qua đó lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ và năng lực, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và đất nước ngày càng phát triển bền vững.

Theo quochoi.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?ItemID=98412

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI
Cùng chủ đề
Tạp chí Pháp lý triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 Sự kiện - Chính sách
Tạp chí Pháp lý triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026

(Pháp lý) - Trong không khí phấn khởi mừng Đảng – mừng Xuân mới Bính Ngọ 2026, sáng ngày 24/2/2026,...

Để cử tri thực hiện quyền bầu cử Sự kiện - Chính sách
Để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Cử tri tham gia đi bầu cử đầy đủ, tự tay bỏ lá phiếu bầu chọn người đại diện cho...

Danh sách 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng Sự kiện - Chính sách
Danh sách 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị...

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: Bước vào giai đoạn nước rút Sự kiện - Chính sách
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: Bước vào giai đoạn nước rút

Hội nghị hiệp thương lần 3 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức đã...

Lựa chọn, giới thiệu đại biểu thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Sự kiện - Chính sách
Lựa chọn, giới thiệu đại biểu thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn người ứng cử, nhất là những người ứng cử ở các cương vị...

Thủ tướng: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam "hội tụ những hào kiệt của thời đại mới" Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam "hội tụ những hào kiệt của thời đại mới"

Sáng 23/2, tại Hà Nội, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính...

Mới cập nhật
Tạp chí Pháp lý triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026

Tạp chí Pháp lý triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026

(Pháp lý) - Trong không khí phấn khởi mừng Đảng – mừng Xuân mới Bính Ngọ 2026, sáng ngày 24/2/2026, tại trụ sở Toà soạn Tạp chí Pháp lý (TCPL) đã tổ chức Hội nghị (trực tiếp kết hợp trực tuyến) công bố các quyết định khen thưởng và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Đồng chí Lê Thị Mai Phương – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện IBLA – Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý dự và chủ trì Hội nghị.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu trong quản trị quốc gia. Trong lĩnh vực pháp luật, chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn tạo nền tảng để xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 yêu cầu lập pháp kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV, bảo đảm vai trò mở đường, kiến tạo phát triển. Vì vậy, đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 phải có bản lĩnh, năng lực, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; chất lượng đại biểu là thước đo thành công cuộc bầu cử 15/3.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Năm 2026, THACO phấn đấu nộp ngân sách hơn 27.300 tỷ đồng

Năm 2026, THACO phấn đấu nộp ngân sách hơn 27.300 tỷ đồng

Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Núi Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Cử tri tham gia đi bầu cử đầy đủ, tự tay bỏ lá phiếu bầu chọn người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình vào ngày 15/3 tới có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Danh sách 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng

Danh sách 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: Bước vào giai đoạn nước rút

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: Bước vào giai đoạn nước rút

Hội nghị hiệp thương lần 3 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức đã chốt danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác chuẩn bị bầu cử đang bước vào giai đoạn nước rút khi các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo luật định.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW (về khoa học và đổi mới sáng tạo), Nghị quyết số 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế), Nghị quyết số 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật) đã tạo ra một bối cảnh mới đầy tiềm năng cho sự phát triển của đất nước. Đối với các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chính sách mà còn là cơ hội để đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong công cuộc xây dựng Nhà nước PQXHCN.

14 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Lựa chọn, giới thiệu đại biểu thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Lựa chọn, giới thiệu đại biểu thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn người ứng cử, nhất là những người ứng cử ở các cương vị lãnh đạo khi trở thành ĐBQH phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng và được MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay