Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Danh sách 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng

12:40 24/02/2026
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
1-1771911766.jpg

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú thuộc đơn vị bầu cử số 1 thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VINH ANH

Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách này, thành phố Đà Nẵng có số đơn vị bầu cử là 5, số đại biểu Quốc hội được bầu là 14 người, số người ứng cử là 24 người.

Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải vân. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Các ứng cử viên tại đơn vị này gồm: ông Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; bà Ngô Thị Bích, Phó Trưởng phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; ông Trần Mạnh Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP HTV giải pháp Blockchain, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; bà Đào Thục Như, chuyên viên Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng; ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm đặc khu Hoàng Sa và các phường: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân; các xã: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Các ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm: ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; bà Đặng Thị Thanh Trà, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an thành phố Đà Nẵng; bà Phạm Trần Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng.

2-1771911840.jpg

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thuộc đơn vị bầu cử số 2. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc và các xã: Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Phú Thuận, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người; số người ứng cử: 4 người.

Các ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Trưởng ban Công đoàn các khu công nghiệp cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Xuân Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn; bà Võ Thị Bích Phượng, Phó Chánh Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Vương Quốc Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đồng thời là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và các xã: Tân Hiệp, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Các ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm: bà Nguyễn Thị Thanh An, Phó Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Phan Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển; bà Phạm Thị Trang, Phó Trưởng ban Công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch, Hương Trà và các xã: Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hải, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Liên, Trà Đốc, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm: bà Hồ Thị Hiết, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam; ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Hải Long, Vụ Trưởng Vụ Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; bà Đinh Thị Mia, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp (xã Trà Tập); ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Theo baodanang.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baodanang.vn/danh-sach-24-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-tai-thanh-pho-da-nang-3324589.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI
Cùng chủ đề
Tạp chí Pháp lý triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 Sự kiện - Chính sách
Tạp chí Pháp lý triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026

(Pháp lý) - Trong không khí phấn khởi mừng Đảng – mừng Xuân mới Bính Ngọ 2026, sáng ngày 24/2/2026,...

Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn của toàn dân Sự kiện - Chính sách
Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn của toàn dân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm...

Để cử tri thực hiện quyền bầu cử Sự kiện - Chính sách
Để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Cử tri tham gia đi bầu cử đầy đủ, tự tay bỏ lá phiếu bầu chọn người đại diện cho...

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: Bước vào giai đoạn nước rút Sự kiện - Chính sách
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: Bước vào giai đoạn nước rút

Hội nghị hiệp thương lần 3 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức đã...

Lựa chọn, giới thiệu đại biểu thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Sự kiện - Chính sách
Lựa chọn, giới thiệu đại biểu thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn người ứng cử, nhất là những người ứng cử ở các cương vị...

Thủ tướng: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam "hội tụ những hào kiệt của thời đại mới" Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam "hội tụ những hào kiệt của thời đại mới"

Sáng 23/2, tại Hà Nội, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính...

Mới cập nhật
Tạp chí Pháp lý triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026

Tạp chí Pháp lý triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026

(Pháp lý) - Trong không khí phấn khởi mừng Đảng – mừng Xuân mới Bính Ngọ 2026, sáng ngày 24/2/2026, tại trụ sở Toà soạn Tạp chí Pháp lý (TCPL) đã tổ chức Hội nghị (trực tiếp kết hợp trực tuyến) công bố các quyết định khen thưởng và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Đồng chí Lê Thị Mai Phương – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện IBLA – Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý dự và chủ trì Hội nghị.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu trong quản trị quốc gia. Trong lĩnh vực pháp luật, chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn tạo nền tảng để xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 yêu cầu lập pháp kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV, bảo đảm vai trò mở đường, kiến tạo phát triển. Vì vậy, đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 phải có bản lĩnh, năng lực, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; chất lượng đại biểu là thước đo thành công cuộc bầu cử 15/3.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn của toàn dân

Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn của toàn dân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026 trên phạm vi cả nước. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là bước cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Năm 2026, THACO phấn đấu nộp ngân sách hơn 27.300 tỷ đồng

Năm 2026, THACO phấn đấu nộp ngân sách hơn 27.300 tỷ đồng

Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Núi Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Cử tri tham gia đi bầu cử đầy đủ, tự tay bỏ lá phiếu bầu chọn người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình vào ngày 15/3 tới có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: Bước vào giai đoạn nước rút

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: Bước vào giai đoạn nước rút

Hội nghị hiệp thương lần 3 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức đã chốt danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác chuẩn bị bầu cử đang bước vào giai đoạn nước rút khi các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo luật định.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW (về khoa học và đổi mới sáng tạo), Nghị quyết số 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế), Nghị quyết số 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật) đã tạo ra một bối cảnh mới đầy tiềm năng cho sự phát triển của đất nước. Đối với các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chính sách mà còn là cơ hội để đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong công cuộc xây dựng Nhà nước PQXHCN.

14 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Lựa chọn, giới thiệu đại biểu thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Lựa chọn, giới thiệu đại biểu thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn người ứng cử, nhất là những người ứng cử ở các cương vị lãnh đạo khi trở thành ĐBQH phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng và được MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay