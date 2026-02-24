Danh sách 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú thuộc đơn vị bầu cử số 1 thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VINH ANH

Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách này, thành phố Đà Nẵng có số đơn vị bầu cử là 5, số đại biểu Quốc hội được bầu là 14 người, số người ứng cử là 24 người.

Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải vân. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Các ứng cử viên tại đơn vị này gồm: ông Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; bà Ngô Thị Bích, Phó Trưởng phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; ông Trần Mạnh Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP HTV giải pháp Blockchain, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; bà Đào Thục Như, chuyên viên Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng; ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm đặc khu Hoàng Sa và các phường: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân; các xã: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Các ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm: ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; bà Đặng Thị Thanh Trà, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an thành phố Đà Nẵng; bà Phạm Trần Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thuộc đơn vị bầu cử số 2. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc và các xã: Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Phú Thuận, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người; số người ứng cử: 4 người.

Các ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Trưởng ban Công đoàn các khu công nghiệp cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Xuân Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn; bà Võ Thị Bích Phượng, Phó Chánh Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Vương Quốc Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đồng thời là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và các xã: Tân Hiệp, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Các ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm: bà Nguyễn Thị Thanh An, Phó Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Phan Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển; bà Phạm Thị Trang, Phó Trưởng ban Công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch, Hương Trà và các xã: Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hải, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Liên, Trà Đốc, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm: bà Hồ Thị Hiết, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam; ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Hải Long, Vụ Trưởng Vụ Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; bà Đinh Thị Mia, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp (xã Trà Tập); ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.