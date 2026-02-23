Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lựa chọn, giới thiệu đại biểu thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

21:15 23/02/2026
Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn người ứng cử, nhất là những người ứng cử ở các cương vị lãnh đạo khi trở thành ĐBQH phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng và được MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu.

Xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng

Ngày 11/2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, sau khi thảo luận và cho ý kiến vào danh sách tổng hợp kết quả tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử ĐBQH khóa XVI theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Hội nghị đã nhận được các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm về kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và hồ sơ, kết quả các hội nghị ý kiến cử tri nơi cư trú của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng Nhân dân các cấp. 

1-1771897367.jpg

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoài Nam)

Đồng thời, yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Quốc hội rà soát kỹ danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội để đảm bảo tính chính xác và kỹ lưỡng đối với các thông tin của người ứng cử ĐBQH khóa XVI. 

Bà mong muốn người ứng cử, nhất là những người ứng cử ở các cương vị lãnh đạo khi trở thành ĐBQH phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng và được MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, kết quả của Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự thống nhất cao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương; cử tri nơi cư trú trong việc giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. 

Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc chủ trì, phối hợp tổ chức hiệp thương, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, đúng quy định pháp luật, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

"Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các cơ quan liên quan đã góp phần bảo đảm Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đạt được kết quả tốt đẹp", Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ. 

 

2-1771897358.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng thời cho biết, ngay sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, gửi danh sách của 217 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định, để Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã sẽ cùng Hội đồng Bầu cử các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, với vai trò là cơ quan chủ trì hiệp thương, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch, góp phần quan trọng vào việc lựa chọn, giới thiệu được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia vào Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và HĐND các cấp.

Một số công việc sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã trình bày nội dung liên quan tới những công việc bầu cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cụ thể, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành một số công việc: 

Đối với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Danh sách những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất là ngày 22/2/2026.

3-1771897367.jpg

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy. (Ảnh: Hoài Nam)

Ban hành hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiếp nhận các bản Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tiếp nhận Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ ngày 14/3/2026).

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử, sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội thông báo cho người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình sắp xếp thời gian về địa phương nơi ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố. 

Người ứng cử ở địa phương nào thì chủ động liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố nơi đó để biết kế hoạch và lịch tiếp xúc cử tri.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiến hành tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn về bầu cử.

 

