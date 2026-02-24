Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 yêu cầu lập pháp kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV, bảo đảm vai trò mở đường, kiến tạo phát triển. Vì vậy, đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 phải có bản lĩnh, năng lực, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; chất lượng đại biểu là thước đo thành công cuộc bầu cử 15/3.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 sắp tới sẽ là giai đoạn có nhiều quyết sách mang tính chiến lược: hoàn thiện thể chế phát triển, cải cách bộ máy, chuyển đổi số toàn diện, thúc đẩy kinh tế xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…. Những quyết sách đó đòi hỏi từng đại biểu phải có trình độ chuyên môn vững vàng, tư duy phản biện sắc bén và khả năng phân tích chính sách sâu sắc.

Thêm nữa, tình hình thế giới luôn có những biến động, sự tác động của các yếu tố an ninh phi truyền thống đòi hỏi mỗi đại biểu cũng cần có thêm sự linh hoạt, nhạy bén, khả năng phán đoán, dự báo tình hình để mỗi quyết sách đựoc thông qua sẽ có tính khả thi và có tầm nhìn dài hạn.

Đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên chia sẻ, "Tôi rất mong muốn trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa 16 này đặc biệt chú trọng đến việc thu hút các đại biểu Quốc hội có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội và có tư duy đổi mới trong công tác xây dựng luật pháp và chính sách. Tất nhiên kèm theo đó cũng phải có tinh thần dám nói, dám đề xuất và thể hiện tinh thần phản biện tích cực mạnh mẽ trong hoạt động xây dựng pháp luật".

Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội khóa 16 là yêu cầu tất yếu của sự phát triển. Ảnh minh họa

Theo đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 sẽ tiếp nối mạnh mẽ hơn việc đổi mới tư duy trong công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng, giám sát theo hướng khơi thông nguồn lực, khơi dậy sức sáng tạo trong xã hội, đón nhận những cơ hội mới để đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng. Bởi vậy, đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ mới cũng cần có những tâm thế mới để bắt nhịp với đòi hỏi mới.

"Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập đến chuyện mở đường là đề cập những việc hiện nay chưa hình thành. Cách mạng công nghiệp 5.0 là công nghệ điện tử, bùng nổ của AI và công nghệ sinh học. Bây giờ chúng ta phải đón lấy nó. Đó là những khó khăn của người làm luật. Việc làm những luật đó rất khó và đó là những cái mở đường mà cơ quan lập pháp cần chịu trách nhiệm", đại biểu Nguyễn Quang Huân cho biết.