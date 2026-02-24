Để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Cử tri tham gia đi bầu cử đầy đủ, tự tay bỏ lá phiếu bầu chọn người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình vào ngày 15/3 tới có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri tổ dân phố Phương Hòa Nam theo dõi danh sách cử tri được niêm yết tại Nhà sinh hoạt văn hóa tổ dân phố. Ảnh: N.ĐOAN

Chia sẻ của cử tri

Đến ngày 3/2/2026, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tại các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư theo đúng thời gian quy định.

Có nhà nằm đối diện Nhà sinh hoạt văn hóa tổ dân phố nên ông Nguyễn Tiến Anh (tổ 2, tổ dân phố Phương Hòa Nam, phường Bàn Thạch) thuận tiện trong việc tham dự các cuộc họp ở khu dân cư, theo dõi danh sách cử tri được niêm yết.

Ông Anh chia sẻ, gia đình có 4 cử tri. Do điều kiện công tác và học tập, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, vợ chồng ông tham gia bỏ phiếu tại địa phương, còn hai con đăng ký bỏ phiếu tại nơi tạm trú.

Là một cán bộ hưu trí, thời gian qua ông Anh thường xuyên theo dõi công tác chuẩn bị bầu cử, trực tiếp tham dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Theo ông Anh, công tác tuyên truyền được địa phương đặc biệt chú trọng, không chỉ qua hệ thống loa truyền thanh, trang trí trực quan tại nhà văn hóa mà còn rất kịp thời qua các nhóm Zalo của Đảng bộ phường và nhân dân.

“Từ nay đến ngày bầu cử (15/3), tôi sẽ tiếp tục dành thời gian nghiên cứu kỹ tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại nhà văn hóa tổ dân phố. Tôi muốn có sự đánh giá khách quan để góp phần lựa chọn những cá nhân ưu tú nhất bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương từ lá phiếu bầu của mình”, ông Anh nói.

Tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi người được giới thiệu ứng cử sinh sống, cử tri và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ trẻ mang tính kế cận, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đưa bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Cũng như nhiều cử tri địa phương, ông Chế Viết Nghi (thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Vang) bày tỏ sự tin tưởng vào việc xây dựng được một đội ngũ lãnh đạo của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có tầm nhìn bao quát, tư duy đổi mới, nhiệt huyết, uy tín, đưa thành phố tiếp tục phát triển qua lá phiếu bầu chọn của mình.

“Các đại biểu trúng cử sẽ phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm thực hiện hiệu quả chương trình hành động vận động bầu cử, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay”, ông Nghi bày tỏ.

Rà soát biến động

Tính đến thời điểm niêm yết danh sách cử tri, số lượng cử tri trên địa bàn thành phố hơn 2,1 triệu người. Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử thành phố cho biết, việc niêm yết danh sách bảo đảm thuận tiện để cử tri theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân và phản ánh kịp thời nếu có sai sót.

Cử tri tổ dân phố Phương Hòa Nam kiểm tra danh sách cử tri niêm yết tại nhà sinh hoạt văn hóa tổ dân phố. Ảnh: N.ĐOAN

Trong thời gian niêm yết, chính quyền địa phương thông báo rộng rãi để cử tri biết, chủ động kiểm tra danh sách; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung thông tin cử tri. Sở Nội vụ, cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố đã in ấn, cấp phát phôi thẻ cử tri và các vật dụng, tài liệu, biểu mẫu liên quan công tác bầu cử đến UBND cấp xã.

Đối với 6 xã khu vực biên giới đất liền, Sở Nội vụ cho biết, có tổng số 64 khu vực bỏ phiếu với khoảng 22.142 cử tri. Trong đó nơi đông cử tri nhất là khu vực bỏ phiếu số 5 (các thôn Nal, Arớh, Pơr’ning) thuộc xã Tây Giang với 1.080 cử tri, nơi ít cử tri nhất là khu vực bỏ phiếu số 9 (thôn Aur) thuộc xã Avương với 72 cử tri.

2 xã đảo Tam Hải và Tân Hiệp có tổng số 12 khu vực bỏ phiếu (xã Tam Hải có 9 khu vực bỏ phiếu; xã Tân Hiệp có 3 khu vực bỏ phiếu) với khoảng 8.307 cử tri.

Tập trung chuẩn bị chu đáo từng khâu, Ủy ban bầu cử thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND và Ủy ban bầu cử các xã khu vực biên giới đất liền, xã đảo có kế hoạch phân công, bố trí thời gian phù hợp để cử tri trên địa bàn tham gia bỏ phiếu, thực hiện đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Đồng thời có phương án phù hợp và phân công nhân sự thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ việc chuyển giao hồ sơ bầu cử của các Tổ bầu cử tại địa bàn khó khăn đến UBND xã.

Theo thời gian đếm ngược trên trang điện tử Ủy ban bầu cử thành phố, còn 18 ngày làm công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử thành phố cho biết, Công an các xã, phường được chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, thống kê đầy đủ, kịp thời tình hình đăng ký hộ khẩu thường trú, tình hình biến động đăng ký tạm vắng, tạm trú. Qua đó, tạo điều kiện cho UBND các xã, phường lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri đúng quy định; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, biến động trong quá trình lập danh sách cử tri.

Nắm tình hình địa bàn, nhất là các đối tượng chống phá, thù địch; nắm bắt tình hình tội phạm không gian mạng, kịp thời xử lý làm sạch tin xấu, tin độc, chống phá chính quyền và cuộc bầu cử; đảm bảo an toàn giao thông cho cử tri... để cuộc bầu cử diễn ra thành công, thật sự là ngày hội của toàn dân.