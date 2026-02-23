Vũng Tàu hấp dẫn du khách dịp Tết nhờ trải nghiệm mới hấp dẫn

Ngay gần trung tâm TPHCM, Vũng Tàu hút hàng chục nghìn người từ TPHCM, Đồng Nai, miền Tây đổ về vui chơi dịp Tết. Bên cạnh hoạt động tắm biển, các trò chơi biển, nhiều trải nghiệm mới được đầu tư như công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure hấp dẫn ngày càng đưa Vũng Tàu thành tâm điểm du lịch.

Khu vực Bãi Sau được chỉnh trang với công viên ven biển, tượng Cá Ông, tháp Tam Thắng biểu tượng là điểm đến hấp dẫn dịp Tết năm nay. Đặc biệt, công viên nước Sun World Vũng Tàu mới được khai trương trước Tết Nguyên đán tạo một trải nghiệm vui chơi hoàn toàn mới mẻ cho các gia đình và các nhóm bạn trẻ.

Nằm tại vị trí trung tâm của đô thị biển Blanca City rộng 97 ha, Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure là công viên giải trí biển đẳng cấp quốc tế. Đây là công viên nước hiếm có trên toàn cầu khi nhận được hai kỷ lục thế giới ngay trong ngày khai trương, mang đến những trò chơi và công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới về Việt Nam.

Dù chưa hoàn thiện toàn bộ các trò chơi tại công viên nước, nhưng Sun World Vũng Tàu vẫn đặc biệt hấp dẫn du khách với 13 trò chơi đầu tiên đi vào khai thác. Những trò chơi Rắn nước trở mình, Thương lộ đại chiến, Trăn nước kỳ thú, Mê lộ rừng tràm… gây ấn tượng mạnh với du khách bởi độ hoành tráng về đề cao tính an toàn.

Đặc biệt, hấp dẫn du khách nhất là trò chơi Thuyền nhân giao đấu (Aqua Warriors Battle), được Tổ chức liên minh kỷ lục thế giới WorldKings trao kỷ lục “Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới”. Chị Thuý Hiền (TP.HCM) cho biết: “Đây là lần đầu tiên mà cả nhóm bạn chúng tôi có thể cùng nhau chơi một trò chơi nước một lúc với 10 làn nước. Cảm giác được cùng nhau trải nghiệm trò chơi là đặc biệt phấn khích”.

Không chỉ hấp dẫn các bạn trẻ, Công viên nước Sun World Vũng Tàu còn là lựa chọn của rất nhiều gia đình tại TP.HCM dịp Tết này. Nếu như các bạn nhỏ hào hứng tham gia Đại chiến thuyền thúng hay Ốc đảo phiêu lưu, thì không gian ngập sắc hoa tại Công viên nước hút hàng nghìn người chụp ảnh check-in.

Hơn 10.000 cây dừa được trồng khắp công viên, làm nên một không gian xanh bên biển độc đáo ngay tại trung tâm Vũng Tàu. Hơn 10.000 chậu hoa rực rỡ hoà lẫn với không gian công viên mang đậm sắc màu văn hoá, nơi du khách có thể khám phá nét đẹp của làng nổi phương Nam, tìm hiểu văn hóa Óc Eo và khám phá hành trình của con đường tơ lụa huyền thoại.

Đặc biệt, thế giới ẩm thực hấp dẫn với buffet đa dạng món ăn và rất nhiều quầy đặc sản mang hương vị Âu Á, ẩm thực truyền thống Việt cho đến các quầy ăn nhanh, bia Sun Kraftbeer… mở xuyên suốt các ngày Tết, đưa công viên nước thành điểm vui chơi “all in one” đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Chỉ cách TP.HCM khoảng 2 giờ chạy xe, Vũng Tàu vừa thuận tiện di chuyển, vừa mang đến vô số trải nghiệm hấp dẫn của thành phố biển. Việc có thêm Công viên nước đã đưa Vũng Tàu thành điểm đến du xuân hot bậc nhất năm nay, và là tâm điểm sôi động cả ngày lẫn đêm ở phía Đông Nam TP.HCM.