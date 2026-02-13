Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Đón Xuân Bính Ngọ 2026 cùng ưu đãi đặc quyền từ BRG Golf

08:45 13/02/2026
Mùa xuân Bính Ngọ 2026 đang cận kề, mang theo bầu không khí rộn ràng và hứng khởi lan tỏa khắp các sân gôn trên cả nước. Nhân dịp đầu năm mới, BRG Golf trân trọng giới thiệu ưu đãi Thẻ hội viên “Phi Mã Khai Xuân” cùng Chương trình Lì xì Xuân Bính Ngọ 2026 tại các sân gôn BRG Golf quản lý và vận hành, như một lời tri ân chân thành và lời chúc may mắn gửi đến cộng đồng gôn thủ.

Ưu đãi thẻ hội viên “Phi mã khai xuân”

Diễn ra từ ngày 14/02/2026 đến hết ngày 28/02/2026, chương trình Phi Mã Khai Xuân được BRG Golf triển khai với mong muốn đồng hành cùng các gôn thủ trong một năm mới tràn đầy năng lượng, khởi sắc và bứt phá. Đây là cơ hội để các gôn thủ trở thành hội viên của hệ thống BRG Golf với chi phí chơi gôn tối ưu, đặc quyền riêng biệt và tận hưởng dịch vụ gôn đẳng cấp quốc tế trong dài hạn.

Trong thời gian ưu đãi, khách hàng mua Thẻ Hội Viên tại Kings Island, Legend Hill, Legend Danang và Golden Sands được giảm giá lên đến 25%, Legend Valley giảm đến 20% trên giá công bố. Bên cạnh ưu đãi về giá, hội viên còn được tặng kèm số vòng gôn hội viên 18 hố tương ứng với số năm thẻ đã mua, áp dụng cho cả ngày trong tuần và cuối tuần, không bao gồm các ngày Lễ và Tết, qua đó gia tăng giá trị sử dụng thẻ ngay từ những vòng gôn đầu xuân.

01-brg-golf-1770947221.png

Đối với thẻ hội viên tại Ruby Tree Golf Resort, chương trình Phi Mã Khai Xuân mang đến mức ưu đãi 20% trên giá công bố, không áp dụng cho các gói thẻ Hattrick, đồng thời tặng thêm thời hạn thẻ lên đến 3 tháng. Đặc biệt, BRG Golf giảm thêm 5% cho các hội viên cũ hết hạn tối đa 6 tháng hoặc hội viên hiện tại gia hạn, hoặc giảm thêm 10% đối với chủ thẻ SeAGolf khi thanh toán 100% phí mua thẻ hoặc phần còn lại sau khi đặt cọc bằng thẻ SeAGolf.

Bên cạnh đó, chương trình Phi Mã Khai Xuân cũng áp dụng cho các gói thẻ North Hattrick và Central Hattrick với mức giảm lên đến 10% trên giá công bố hoặc giá đã ưu đãi trong các chương trình hiện hành (Giảm 10% cho chủ thẻ SeAGolf khi thanh toán toàn bộ giá trị thẻ hoặc phần còn lại khi đặt cọc bằng thẻ SeAGolf, hoặc giảm 5% cho các hội viên cũ hết hạn hoặc hội viên hiện tại của các sân gôn thuộc hệ thống BRG).

Lì xì năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 - Khởi đầu may mắn trên từng vòng gôn

Từ ngày 17/02 đến 21/02/2026 (tức từ Mùng 1 đến Mùng 5 Tết), các gôn thủ đến trải nghiệm tại các sân gôn thuộc hệ thống BRG sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn để nhận những phần quà đầu xuân ý nghĩa.

02-brg-golf-1770947221.jpg

Tại các sân Kings Island, Legend Hill, Legend Valley và Ruby Tree, quà tặng bao gồm vé tiêu chuẩn KVC BrightPark dành cho hai khách (người lớn và trẻ em), voucher Proshop trị giá 500.000 VND và voucher chơi gôn cuối tuần miễn phí tại sân Golden Sands. Trong khi đó, các gôn thủ chơi gôn tại Legend Danang và Golden Sands sẽ có cơ hội nhận voucher Proshop với giá trị lên đến 500.000 VND cùng voucher complimentary weekend tại Golden Sands. Những phong bao lì xì đầu năm là lời chúc của BRG Golf dành cho các gôn thủ một năm mới may mắn, suôn sẻ và nhiều thành công trên từng vòng gôn.

BRG Golf - Hơn 30 năm dẫn đầu ngành gôn Việt Nam

Sau hơn 30 năm hoạt động trong ngành công nghiệp gôn, BRG Golf tự hào là đơn vị tiên phong và dẫn đầu tại Việt Nam, hiện quản lý và vận hành 9 sân gôn 18 hố đạt tiêu chuẩn quốc tế tại các trung tâm kinh tế - du lịch lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Đà Nẵng và Huế.

03-brg-golf-1770947221.jpg

Các tổ hợp sân gôn được quản lý và vận hành bởi BRG Golf

Các sân gôn trong hệ thống BRG Golf được quản lý và điều hành bởi đội ngũ chuyên gia PGA quốc tế cùng các chuyên gia nông học sân gôn giàu kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng mặt sân luôn ở trạng thái tối ưu và được ghi nhận bởi nhiều tạp chí gôn uy tín trên thế giới.

Bên cạnh đó, hệ thống dịch vụ chuẩn 5 sao, từ đánh gôn ban đêm, nhà hàng cao cấp, dịch vụ caddie chuyên nghiệp, phòng nghỉ tiện nghi, khu vực sân tập hiện đại đến các trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế, đã và đang mang đến trải nghiệm trọn vẹn, đẳng cấp cho cộng đồng golfer trong nước và quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình ưu đãi và đặt chơi tại các sân gôn, xin vui lòng liên hệ:

SĐT: (+84) 834 666 262

Mail: brggolf@brggroup.vn

Đại chỉ: 198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: http://brggolf.vn/

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

BRG Group
Cùng chủ đề
Vingroup và Vinhomes thuộc Top 500 công ty tốt nhất châu Á năm 2026 của Time Thông tin kinh doanh
Vingroup và Vinhomes thuộc Top 500 công ty tốt nhất châu Á năm 2026 của Time

Tập đoàn Vingroup và Công ty Vinhomes vừa được Tạp chí TIME (Mỹ) bình chọn vào “Top 500 Công ty...

Thuế TP. Hồ Chí Minh và Techcombank ký thoả thuận hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới 2026 Thông tin kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh và Techcombank ký thoả thuận hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới 2026

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức...

Mua xe trước Tết: Vì sao VinFast VF 7 là C-SUV đáng giá nhất phân khúc Thông tin kinh doanh
Mua xe trước Tết: Vì sao VinFast VF 7 là C-SUV đáng giá nhất phân khúc

Những ngày mua sắm cuối năm đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi người dùng Việt tranh thủ...

Ngân hàng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng Thông tin kinh doanh
Ngân hàng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB)...

Tập đoàn T&T Group được vinh danh doanh nghiệp “Vươn mình ra biển lớn” tại WeChoice Awards 2025 Thông tin kinh doanh
Tập đoàn T&T Group được vinh danh doanh nghiệp “Vươn mình ra biển lớn” tại WeChoice Awards 2025

Tối 7/2, tại Lễ trao giải WeChoice Awards 2025, Tập đoàn T&T Group đã được vinh danh tại hạng mục...

Sun PhuQuoc Airways đạt phê chuẩn đào tạo kỹ thuật B1/B2, bước tiến chiến lược tự chủ nguồn lực hàng không Thông tin kinh doanh
Sun PhuQuoc Airways đạt phê chuẩn đào tạo kỹ thuật B1/B2, bước tiến chiến lược tự chủ nguồn lực hàng không

Công ty TNHH Hàng không Mặt Trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways - SPA) vừa được Cục Hàng không Việt...

Mới cập nhật
Chào 2026 - Năm khai mở đột phá thể chế, để Việt Nam “cất cánh” !

Chào 2026 - Năm khai mở đột phá thể chế, để Việt Nam “cất cánh” !

(TCPL). Mùa xuân mới- xuân Bính Ngọ 2026 đang về với khí thế căng tràn niềm tin mãnh liệt vào sự chuyển mình của dân tộc. 2026 - năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới với bao điều kì vọng tốt đẹp và một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng. Thành công của Đại hội Đảng XIV, cùng sức bật của lộc xuân đang tiếp thêm sức bật của dân tộc ta tự tin, vững bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, thịnh vượng.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

12 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Vingroup và Vinhomes thuộc Top 500 công ty tốt nhất châu Á năm 2026 của Time

Vingroup và Vinhomes thuộc Top 500 công ty tốt nhất châu Á năm 2026 của Time

Tập đoàn Vingroup và Công ty Vinhomes vừa được Tạp chí TIME (Mỹ) bình chọn vào “Top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026”. Việc Vingroup và Vinhomes đồng thời hiện diện với thứ hạng ấn tượng trong bảng xếp hạng danh giá của TIME không chỉ khẳng định quy mô và tầm vóc toàn cầu của hệ sinh thái, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế.

15 giờ trước Thông tin kinh doanh

Xuân Bính Ngọ 2026 trong kỷ nguyên mới

Xuân Bính Ngọ 2026 trong kỷ nguyên mới

Giữ nhịp vó ngựa truyền thống giữa kỷ nguyên chuyển động mới, chuyển động của tri thức, của đổi mới sáng tạo.

1 ngày trước Đọc chuyên sâu

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

(Pháp lý) - Trong kỷ nguyên kinh tế số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản trí tuệ (TSTT) không còn đơn thuần là công cụ bảo hộ quyền lợi sáng tạo mà đã trở thành nguồn vốn chiến lược, quyết định giá trị vốn hóa và lợi thế cạnh tranh sinh tồn của doanh nghiệp. Luật Sở hữu trí tuệ 2025 đã có những sửa đổi mang tính đột phá, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại hóa và định giá tài sản trí tuệ.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường

"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường

Năm 2026, bất động sản (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An bước vào chu kỳ phát triển mới khi các động lực về kinh tế, hạ tầng và công nghiệp đồng loạt được kích hoạt. Trong bối cảnh đó, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue tại trung tâm (TP. Vinh) – nổi lên là điểm đến chiến lược của giới đầu tư khi mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời mạnh mẽ, tiềm năng tăng giá cao.

1 ngày trước Dự án - BĐS

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này

Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441 về việc công bố và hướng dẫn kết nối, khai thác dữ liệu thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Quy định này tạo cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu số thay thế thành phần hồ sơ giấy như trước đây.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế

Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, xây dựng trung tâm tài chính không phải là câu chuyện “một sớm một chiều,” mà phải được đánh giá bằng thời gian dài, có thể từ 5 năm trở lên.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thống nhất danh sách 217 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI ở trung ương

Thống nhất danh sách 217 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI ở trung ương

Ngày 11.2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay