Sun PhuQuoc Airways đón thêm 4 tàu bay A320/A321neo, khẳng định năng lực với đội tàu 10 chiếc thuộc sở hữu

Chỉ trong hơn 3 tháng kể từ khi cất cánh thương mại, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã nhanh chóng nâng tổng quy mô đội bay lên 10 chiếc. Việc liên tiếp đón 4 tàu bay thế hệ mới ngay trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao mà còn là bước đệm quan trọng cho chiến lược phủ rộng mạng bay quốc tế trong Quý II/2026.

Nâng quy mô tàu bay thuộc sở hữu lên 10 tàu

Theo kế hoạch, từ ngày 13/2 đến 25/2, Sun PhuQuoc Airways liên tiếp tiếp nhận và đưa vào khai thác 4 tàu bay thân hẹp dòng Airbus A320neo và A321neo.

Mở đầu chuỗi sự kiện, ngày 13/2, chiếc Airbus A320neo đầu tiên trong đợt bàn giao này đã hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Đây là tàu bay có tuổi đời 4 năm, được tài trợ vốn bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Sun PhuQuoc Airways đón liên tiếp 4 tàu bay trong tháng 2

Tiếp nối đà tăng trưởng, hãng sẽ đón thêm 2 tàu bay Airbus A321neo mới xuất xưởng lần lượt vào ngày 16/2 và 23/2. Sự bổ sung này nâng tổng số tàu A321neo mới 100% thuộc sở hữu của hãng lên con số 7. Chuỗi tiếp nhận máy bay mới sẽ hoàn tất vào ngày 25/2 với chiếc Airbus A320neo (4 năm tuổi) do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ vốn.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways nhấn mạnh, cả 4 tàu bay gia nhập đội ngũ lần này đều thuộc quyền sở hữu của hãng. Việc các định chế tài chính lớn như VietinBank và Agribank đồng hành tài trợ vốn khẳng định niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào năng lực tài chính và chiến lược phát triển bền vững của Sun PhuQuoc Airways.

Như vậy, với việc nâng đội tàu thuộc sở hữu lên 10 chiếc chỉ sau hơn một quý vận hành, Sun PhuQuoc Airways đang thể hiện tốc độ phát triển nhanh chóng trên thị trường hàng không Việt Nam, tạo tiền đề vững chắc để chủ động trong kế hoạch khai thác thương mại.

Tăng tốc mở rộng mạng bay nội địa và quốc tế

Việc bổ sung nguồn lực đội bay ngay dịp cao điểm Tết Nguyên đán giúp Sun PhuQuoc Airways tăng cường đáng kể tần suất khai thác trên các đường bay "trục" trọng điểm, mang đến nhiều lựa chọn giờ bay thuận tiện cho hành khách du xuân.

Hãng tăng cường đáng kể tần suất khai thác trên các đường bay "trục" trọng điểm

Cụ thể, từ ngày 16/2/2026, chặng bay nhộn nhịp nhất TP.HCM - Phú Quốc sẽ khai thác với tần suất 8 chuyến/ngày. Tiếp đó, từ 24/2/2026, chặng Hà Nội - Phú Quốc tăng lên 5 đến 7 chuyến/ngày; chặng Hà Nội - TP.HCM khai thác từ 10 đến 12 chuyến/ngày.

Song song với các đường bay trục, hãng chính thức tham gia vào thị trường kết nối các di sản miền Trung từ ngày 25/2/2026. Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng sẽ khởi động với 2 chuyến/ngày và nhanh chóng tăng gấp đôi lên 4 chuyến/ngày từ 1/3/2026. Tương tự, chặng TP.HCM - Đà Nẵng bắt đầu với 1 chuyến/ngày và sẽ tăng lên 2 chuyến/ngày cũng từ 1/3/2026.

Quan trọng hơn, đội tàu bay mới là "chìa khóa" để hãng hiện thực hóa tham vọng vươn ra biển lớn. Từ ngày 29/3/2026, SPA sẽ chính thức khai thác đường bay quốc tế đầu tiên kết nối Phú Quốc - Đài Bắc.

SPA sẽ cất cánh chuyến bay quốc tế đầu tiên vào ngày 29/3 tới

Lộ trình mở rộng mạng bay quốc tế sẽ tiếp tục bùng nổ trong Quý II/2026 với hàng loạt điểm đến hấp dẫn tại khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á như: Hàn Quốc (Seoul, Busan), Thái Lan (Bangkok), Singapore, Hong Kong, Đài Loan - Trung Quốc (Cao Hùng) và Ấn Độ (Mumbai, New Delhi).

Là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo và được Sun Group đầu tư, Sun PhuQuoc Airways phát triển theo mô hình mạng bay “trục nan”. Chiến lược này lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối trực tiếp với các đô thị lớn trong và ngoài nước, cung cấp trải nghiệm du lịch liền mạch gắn liền với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí đẳng cấp của Sun Group.

Dù là "tân binh", hãng đã sớm thiết lập các tiêu chuẩn vận hành khắt khe. Trong tháng 12/2025 và tháng 01/2026, Sun PhuQuoc Airways liên tiếp dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa về chỉ số đúng giờ (OTP). Bên cạnh đó, việc hoàn tất các chứng nhận an toàn và bảo dưỡng quan trọng của Cục Hàng không Việt Nam đã giúp hãng hoàn thiện hệ sinh thái vận hành khép kín, tự chủ kỹ thuật và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay.