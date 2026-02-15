Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Sun PhuQuoc Airways đón thêm 4 tàu bay A320/A321neo, khẳng định năng lực với đội tàu 10 chiếc thuộc sở hữu

14:00 15/02/2026
Chỉ trong hơn 3 tháng kể từ khi cất cánh thương mại, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã nhanh chóng nâng tổng quy mô đội bay lên 10 chiếc. Việc liên tiếp đón 4 tàu bay thế hệ mới ngay trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao mà còn là bước đệm quan trọng cho chiến lược phủ rộng mạng bay quốc tế trong Quý II/2026.

Nâng quy mô tàu bay thuộc sở hữu lên 10 tàu

Theo kế hoạch, từ ngày 13/2 đến 25/2, Sun PhuQuoc Airways liên tiếp tiếp nhận và đưa vào khai thác 4 tàu bay thân hẹp dòng Airbus A320neo và A321neo.

Mở đầu chuỗi sự kiện, ngày 13/2, chiếc Airbus A320neo đầu tiên trong đợt bàn giao này đã hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Đây là tàu bay có tuổi đời 4 năm, được tài trợ vốn bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

1-1771168750.jpg

Sun PhuQuoc Airways đón liên tiếp 4 tàu bay trong tháng 2

Tiếp nối đà tăng trưởng, hãng sẽ đón thêm 2 tàu bay Airbus A321neo mới xuất xưởng lần lượt vào ngày 16/2 và 23/2. Sự bổ sung này nâng tổng số tàu A321neo mới 100% thuộc sở hữu của hãng lên con số 7. Chuỗi tiếp nhận máy bay mới sẽ hoàn tất vào ngày 25/2 với chiếc Airbus A320neo (4 năm tuổi) do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ vốn.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways nhấn mạnh, cả 4 tàu bay gia nhập đội ngũ lần này đều thuộc quyền sở hữu của hãng. Việc các định chế tài chính lớn như VietinBank và Agribank đồng hành tài trợ vốn khẳng định niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào năng lực tài chính và chiến lược phát triển bền vững của Sun PhuQuoc Airways.

Như vậy, với việc nâng đội tàu thuộc sở hữu lên 10 chiếc chỉ sau hơn một quý vận hành, Sun PhuQuoc Airways đang thể hiện tốc độ phát triển nhanh chóng trên thị trường hàng không Việt Nam, tạo tiền đề vững chắc để chủ động trong kế hoạch khai thác thương mại.

Tăng tốc mở rộng mạng bay nội địa và quốc tế

Việc bổ sung nguồn lực đội bay ngay dịp cao điểm Tết Nguyên đán giúp Sun PhuQuoc Airways tăng cường đáng kể tần suất khai thác trên các đường bay "trục" trọng điểm, mang đến nhiều lựa chọn giờ bay thuận tiện cho hành khách du xuân.

2-1771168737.jpg

Hãng tăng cường đáng kể tần suất khai thác trên các đường bay "trục" trọng điểm

Cụ thể, từ ngày 16/2/2026, chặng bay nhộn nhịp nhất TP.HCM - Phú Quốc sẽ khai thác với tần suất 8 chuyến/ngày. Tiếp đó, từ 24/2/2026, chặng Hà Nội - Phú Quốc tăng lên 5 đến 7 chuyến/ngày; chặng Hà Nội - TP.HCM khai thác từ 10 đến 12 chuyến/ngày.

Song song với các đường bay trục, hãng chính thức tham gia vào thị trường kết nối các di sản miền Trung từ ngày 25/2/2026. Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng sẽ khởi động với 2 chuyến/ngày và nhanh chóng tăng gấp đôi lên 4 chuyến/ngày từ 1/3/2026. Tương tự, chặng TP.HCM - Đà Nẵng bắt đầu với 1 chuyến/ngày và sẽ tăng lên 2 chuyến/ngày cũng từ 1/3/2026.

Quan trọng hơn, đội tàu bay mới là "chìa khóa" để hãng hiện thực hóa tham vọng vươn ra biển lớn. Từ ngày 29/3/2026, SPA sẽ chính thức khai thác đường bay quốc tế đầu tiên kết nối Phú Quốc - Đài Bắc.

3-1771168757.png

SPA sẽ cất cánh chuyến bay quốc tế đầu tiên vào ngày 29/3 tới

Lộ trình mở rộng mạng bay quốc tế sẽ tiếp tục bùng nổ trong Quý II/2026 với hàng loạt điểm đến hấp dẫn tại khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á như: Hàn Quốc (Seoul, Busan), Thái Lan (Bangkok), Singapore, Hong Kong, Đài Loan - Trung Quốc (Cao Hùng) và Ấn Độ (Mumbai, New Delhi).

Là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo và được Sun Group đầu tư, Sun PhuQuoc Airways phát triển theo mô hình mạng bay “trục nan”. Chiến lược này lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối trực tiếp với các đô thị lớn trong và ngoài nước, cung cấp trải nghiệm du lịch liền mạch gắn liền với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí đẳng cấp của Sun Group.

Dù là "tân binh", hãng đã sớm thiết lập các tiêu chuẩn vận hành khắt khe. Trong tháng 12/2025 và tháng 01/2026, Sun PhuQuoc Airways liên tiếp dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa về chỉ số đúng giờ (OTP). Bên cạnh đó, việc hoàn tất các chứng nhận an toàn và bảo dưỡng quan trọng của Cục Hàng không Việt Nam đã giúp hãng hoàn thiện hệ sinh thái vận hành khép kín, tự chủ kỹ thuật và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group Sun PhuQuoc Airways
Cùng chủ đề
Đón Xuân Bính Ngọ 2026 cùng ưu đãi đặc quyền từ BRG Golf Thông tin kinh doanh
Đón Xuân Bính Ngọ 2026 cùng ưu đãi đặc quyền từ BRG Golf

Mùa xuân Bính Ngọ 2026 đang cận kề, mang theo bầu không khí rộn ràng và hứng khởi lan tỏa...

Vingroup và Vinhomes thuộc Top 500 công ty tốt nhất châu Á năm 2026 của Time Thông tin kinh doanh
Vingroup và Vinhomes thuộc Top 500 công ty tốt nhất châu Á năm 2026 của Time

Tập đoàn Vingroup và Công ty Vinhomes vừa được Tạp chí TIME (Mỹ) bình chọn vào “Top 500 Công ty...

Thuế TP. Hồ Chí Minh và Techcombank ký thoả thuận hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới 2026 Thông tin kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh và Techcombank ký thoả thuận hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới 2026

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức...

Mua xe trước Tết: Vì sao VinFast VF 7 là C-SUV đáng giá nhất phân khúc Thông tin kinh doanh
Mua xe trước Tết: Vì sao VinFast VF 7 là C-SUV đáng giá nhất phân khúc

Những ngày mua sắm cuối năm đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi người dùng Việt tranh thủ...

Ngân hàng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng Thông tin kinh doanh
Ngân hàng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB)...

Tập đoàn T&T Group được vinh danh doanh nghiệp “Vươn mình ra biển lớn” tại WeChoice Awards 2025 Thông tin kinh doanh
Tập đoàn T&T Group được vinh danh doanh nghiệp “Vươn mình ra biển lớn” tại WeChoice Awards 2025

Tối 7/2, tại Lễ trao giải WeChoice Awards 2025, Tập đoàn T&T Group đã được vinh danh tại hạng mục...

Mới cập nhật
Chở mùa Xuân đến Trường Sa

Chở mùa Xuân đến Trường Sa

Mỗi độ Tết đến, xuân về, khi khắp mọi miền đất nước rộn ràng chuẩn bị đón năm mới, tại quân cảng Cam Ranh, những chuyến tàu hải quân lại lặng lẽ thực hiện một hải trình đặc biệt: Mang mùa xuân từ đất liền ra với đặc khu Trường Sa.

8 giờ trước Đọc chuyên sâu

Sách Tết: Lắng đọng cảm xúc ngày Xuân trong không gian thơ, ca, nhạc, họa

Sách Tết: Lắng đọng cảm xúc ngày Xuân trong không gian thơ, ca, nhạc, họa

Trong những năm gần đây, sách và các ấn phẩm Tết đã dần trở thành món quà tinh thần quen thuộc, truyền tải những giá trị truyền thống bằng cách diễn đạt gần gũi với nhiều thế hệ.

8 giờ trước Đọc chuyên sâu

Nguồn gốc, ý nghĩa Tết Nguyên đán

Nguồn gốc, ý nghĩa Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán (hay còn được gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết Cổ truyền hay đơn giản là Tết) - Tết lớn nhất trong năm, diễn ra vào mùa xuân, thời điểm kết thúc một chu kỳ bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông để bước vào một chu kỳ mới, một khởi đầu mới, nên luôn được gửi gắm nhiều ước vọng.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

“Trung tâm tài chính cần giải được bài toán vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”

“Trung tâm tài chính cần giải được bài toán vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Trung tâm tài chính quốc tế phải giải được bài toán vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tránh thành nơi nước ngoài "mượn chỗ chơi trò chơi tài chính", theo các chuyên gia.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Xuân Bính Ngọ 2026 trong kỷ nguyên mới

Xuân Bính Ngọ 2026 trong kỷ nguyên mới

Giữ nhịp vó ngựa truyền thống giữa kỷ nguyên chuyển động mới, chuyển động của tri thức, của đổi mới sáng tạo.

1 ngày trước Đọc chuyên sâu

Chào 2026 - Năm khai mở đột phá thể chế, để Việt Nam “cất cánh” !

Chào 2026 - Năm khai mở đột phá thể chế, để Việt Nam “cất cánh” !

(TCPL). Mùa xuân mới- xuân Bính Ngọ 2026 đang về với khí thế căng tràn niềm tin mãnh liệt vào sự chuyển mình của dân tộc. 2026 - năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới với bao điều kì vọng tốt đẹp và một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng. Thành công của Đại hội Đảng XIV, cùng sức bật của lộc xuân đang tiếp thêm sức bật của dân tộc ta tự tin, vững bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, thịnh vượng.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

(Pháp lý) - Trong kỷ nguyên kinh tế số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản trí tuệ (TSTT) không còn đơn thuần là công cụ bảo hộ quyền lợi sáng tạo mà đã trở thành nguồn vốn chiến lược, quyết định giá trị vốn hóa và lợi thế cạnh tranh sinh tồn của doanh nghiệp. Luật Sở hữu trí tuệ 2025 đã có những sửa đổi mang tính đột phá, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại hóa và định giá tài sản trí tuệ.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Nâng tầm chất lượng y tế từ những đổi mới tại Bệnh viện Kiến An

Nâng tầm chất lượng y tế từ những đổi mới tại Bệnh viện Kiến An

Năm 2025 được xem là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng), khi đơn vị không chỉ duy trì tốt hoạt động chuyên môn mà còn từng bước đổi mới toàn diện từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đến chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay