Sự kiện khởi công Imperia Sky Park không chỉ đánh dấu bước triển khai chính thức của dự án, mà còn là tín hiệu rõ nét về tính khả thi của dự án trong bối cảnh thị trường bất động sản khu Tây Hà Nội đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực từ hạ tầng và quy hoạch.

Sáng ngày 15/4/2026 vừa qua, lễ khởi công dự án Imperia Sky Park đã diễn ra tại khu đất trên trục Đại lộ Thăng Long (An Khánh, Hà Nội), với sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, các đối tác và nhà thầu. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, đưa dự án bước vào giai đoạn triển khai, đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần định hình diện mạo đô thị khu vực phía Tây Thủ đô trong thời gian tới.

MIK Group chính thức khởi công dự án Imperia Sky Park

Trong những năm gần đây, khu Tây Hà Nội nổi lên như một cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản nhờ sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông. Các trục kết nối như Đại lộ Thăng Long, vành đai 3.5, vành đai 4 cùng định hướng tuyến Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) đang dần hoàn thiện, tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị và gia tăng khả năng kết nối liên vùng.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các dự án có quy mô lớn, tiến độ triển khai tốt được xem là yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin của thị trường. Việc Imperia Sky Park chính thức khởi công được đánh giá là động thái bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự sôi động của khu vực trong giai đoạn hiện tại.

Đại diện MIK Group cho biết, Imperia Sky Park tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển không gian sống chất lượng, lấy con người làm trung tâm và hướng tới giá trị bền vững. Dự án không chỉ chú trọng kiến trúc mà còn tập trung vào trải nghiệm sống thông qua tổ chức công năng và hệ tiện ích đồng bộ.

Trên thực tế, MIK Group đã ghi dấu ấn tại khu Tây Hà Nội với nhiều dự án như The Matrix One, Imperia Smart City, The Sola Park, The Victoria… Các dự án này đều được triển khai đúng tiến độ, thậm chí vượt kế hoạch, tạo cơ sở để thị trường kỳ vọng vào khả năng thực thi của Imperia Sky Park.

Một điểm đáng chú ý tại sự kiện là sự tham gia của các nhà thầu như CMAXX và Long Giang - những đơn vị có kinh nghiệm trong thi công các công trình quy mô lớn. Trong các dự án cao tầng, thi công nền móng là yếu tố then chốt quyết định độ ổn định kết cấu cũng như tiến độ tổng thể. Việc lựa chọn nhà thầu có năng lực ngay từ đầu được xem là bước đi quan trọng để kiểm soát chất lượng dự án.

Imperia Sky Park tọa lạc trên trục Đại lộ Thăng Long - tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Tây. Vị trí này cho phép liên kết thuận tiện tới các khu kinh tế, công nghệ và giáo dục trọng điểm, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ.

Dự án được triển khai trên quỹ đất hơn 4ha, gồm 6 tòa tháp cao từ 31 đến 40 tầng, cung cấp hơn 3.000 căn hộ. Các sản phẩm đa dạng từ căn hộ studio tối ưu diện tích đến dòng Sky Villas, đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.

Được định hướng phát triển theo mô hình “Sky Living”, Imperia Sky Park tổ chức không gian sống theo chiều cao, mở rộng tầm nhìn và tăng cường kết nối với thiên nhiên. Thiết kế lấy cảm hứng từ những “dòng chảy trên không”, tạo sự liền mạch trong trải nghiệm không gian, đồng thời mang lại những khoảng nghỉ cân bằng giữa nhịp sống đô thị.

Trong bối cảnh khu Tây Hà Nội tiếp tục được đầu tư mạnh về hạ tầng và quy hoạch, Imperia Sky Park được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng mới của khu vực. Không chỉ bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng, dự án còn mang đến thêm lựa chọn cho người mua ở thực và các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị dài hạn.

Việc dự án chính thức bước vào giai đoạn triển khai phản ánh xu hướng thị trường đang ưu tiên các sản phẩm có tiến độ rõ ràng và được phát triển bởi các chủ đầu tư có năng lực. Về dài hạn, Imperia Sky Park được kỳ vọng sẽ góp phần định hình diện mạo đô thị khu Tây Hà Nội, đồng thời trở thành một trong những dự án tiêu biểu trong làn sóng phát triển mới của thị trường bất động sản Thủ đô.