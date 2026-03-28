Đô thị trung tâm quá tải, Cần Giờ - “biển của Sài Gòn” trở thành đích đến của xu hướng “di cư xanh”

19:22 28/03/2026
Áp lực đô thị hóa và thiếu không gian xanh đang khiến cư dân TP.HCM ngày càng khao khát một môi trường sống cân bằng hơn. Trong dòng chuyển động đó, Cần Giờ trở thành đích đến nhờ lợi thế thiên nhiên nguyên bản, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và sự hiện diện của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise. Cùng lúc, chính sách “5 năm không lo lãi suất” cũng tạo thêm động lực cho quyết định “di cư xanh”.

Nội đô quá tải, kích hoạt làn sóng “ly tâm”

TP.HCM luôn được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước, nhưng cũng đang đối mặt với áp lực đô thị hóa ngày càng lớn. Trong danh sách các thành phố đông dân nhất thế giới năm 2025 của Liên hợp quốc, TP.HCM đứng ở vị trí thứ 20, với dân số 14,1 triệu người.

Áp lực này thể hiện rõ qua hệ thống giao thông với khoảng 9,6 triệu phương tiện lưu thông, trong khi hạ tầng chưa theo kịp, dẫn đến 336 điểm có nguy cơ ùn tắc, trong đó 186 điểm thuộc nhóm nguy cơ cao

Không chỉ quá tải hạ tầng, TP.HCM còn thiếu hụt nghiêm trọng không gian xanh. Tổng diện tích công viên chỉ hơn 746 ha, tương đương khoảng 0,7 m²/người - thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn 8-10 m²/người của các đô thị bền vững và kém xa các đô thị phát triển như Singapore (30,3 m²/người) hay Seoul (41 m²/người).

Sự thiếu hụt này kéo theo hệ quả rõ rệt là hiện tượng “đảo nhiệt đô thị”, khi khu vực trung tâm có thể nóng hơn vùng ven từ 3-6°C. Ùn tắc triền miên, nhiệt độ tăng cao, không khí ô nhiễm và mật độ dày đặc đang trực tiếp bào mòn chất lượng sống và tuổi thọ con người.

Khi những tiện nghi đô thị không còn đủ để bù đắp cho những giới hạn về môi trường, nhu cầu về một không gian sống rộng mở, gần thiên nhiên trở nên mạnh mẽ. Đây không phải xu hướng riêng của TP.HCM, mà là quy luật đã diễn ra tại nhiều siêu đô thị trên thế giới, kéo theo những làn sóng “di cư xanh” của cộng đồng tinh hoa.

“Họ tìm kiếm một không gian sống không chỉ đẹp mà còn trong lành, một hệ sinh thái thực sự chữa lành, nơi thiên nhiên, công nghệ và chất lượng cuộc sống giao thoa với nhau. Và Cần Giờ có đầy đủ những điều kiện để trở thành điểm đến số một của xu hướng này”, TS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, phân tích. 

Chỉ cách trung tâm TP.HCM 13 phút di chuyển bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Green Paradise mở ra một chuẩn sống mới: rời phố - về biển nhưng không mất kết nối

Cần Giờ - Đích đến của xu hướng “di cư xanh”

Cần Giờ là không gian hiếm hoi của TP.HCM sở hữu đồng thời biển và hệ sinh thái rừng ngập mặn quy mô lớn, tạo nền tảng cho một chuẩn sống cân bằng hơn. Trên nền tảng đó, siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870ha được phát triển, góp phần định hình diện mạo mới và mang đến chuẩn sống mới cho cả khu vực. Tại đây, hệ sinh thái sống được kiến tạo từ sự hòa quyện giữa thiên nhiên nguyên bản và các can thiệp có kiểm soát, hướng tới sự cân bằng bền vững.

Siêu đô thị “tựa lưng” vào khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ rộng tới 75.000 ha - “lá phổi xanh” của toàn khu vực phía Nam và hướng mặt ra Thái Bình Dương. Với khả năng hấp thụ CO₂ gấp 3-5 lần rừng trên đất liền và tích lũy hơn 1.000 tấn carbon mỗi hecta, hệ sinh thái này tạo nên nền tảng tự nhiên hiếm có cho một môi trường sống chất lượng cao.

Cư dân Vinhomes Green Paradise sở hữu môi trường sống trong lành hiếm có nhờ “lá phổi xanh” rộng 75.000ha

Bên cạnh đó là biển hồ nước mặn nhân tạo rộng hơn 800 ha, hình thành không gian mặt nước liên hoàn độc đáo. Sự kết hợp giữa rừng - biển - hồ góp phần điều hòa vi khí hậu, duy trì nền nhiệt thấp hơn 3-5°C so với trung tâm, đồng thời cải thiện chất lượng không khí, nâng cao trải nghiệm sống, chỉ số hạnh phúc cũng như giúp kéo dài tuổi thọ cho con người. Các thống kê toàn cầu cho thấy, cư dân sống trong đô thị xanh có thể gia tăng tuổi thọ trung bình 5-7 năm so với thông thường.

TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, đánh giá Vinhomes Green Paradise là một trong số rất ít đô thị ven biển trong khu vực đạt được sự cân bằng giữa quy mô, vị thế và tiêu chuẩn phát triển ESG++. Điều này khiến dự án vượt khỏi khái niệm bất động sản thông thường để trở thành “tài sản hàng hiệu” - nơi giá trị được định nghĩa bởi độ khan hiếm và chất lượng sống.

“Ở Cần Giờ, những người có thu nhập cao có thể hưởng thụ trọn vẹn mọi nhu cầu trong cùng một không gian: làm việc, nghỉ dưỡng, tiêu khiển, chăm sóc sức khỏe, công tác hay dưỡng già. Với những người có điều kiện, mong muốn được sống trong một “thiên đường” đúng nghĩa, thì đây là loại tài sản cực kỳ hấp dẫn”, vị chuyên gia nhìn nhận.

Với tiến độ thi công khẩn trương cùng nhiều công nghệ tiên tiến, toàn bộ các tiện ích chính của siêu đô thị sẽ cơ bản kết thúc xây dựng vào tháng 10/2027

Không chỉ kiến tạo không gian sống bền vững, Vinhomes còn tiên phong triển khai chính sách “5 năm không lo lãi suất”, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho xu hướng “di cư xanh”.

Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất thấp hơn thị trường, chỉ 3,3%/năm nếu vay 18 tháng; 5,3%/năm với gói vay 24 tháng hoặc 7,8%/năm khi vay 36 tháng. Đặc biệt, trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm. Phần chênh lệch so với thị trường sẽ do chủ đầu tư chi trả.

Theo các chuyên gia, điểm khác biệt của chính sách này nằm ở thời gian kéo dài tới 5 năm, thay vì chỉ hỗ trợ ngắn hạn như phổ biến trên thị trường. Cách làm này thể hiện phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm” ở cấp độ cao nhất, sẵn sàng gánh rủi ro và đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình sở hữu. Đây đồng thời là minh chứng cho nội lực của Vinhomes cũng như uy tín của doanh nghiệp trên thị trường tài chính.

Chính sách này là minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh, tiềm lực tài chính và vị thế tiên phong, dẫn dắt thị trường bất động sản của Vinhomes. Đây là ‘case study’ điển hình về cách doanh nghiệp cụ thể hóa cam kết đồng hành, chia sẻ rủi ro với khách hàng bằng hành động cụ thể, thiết thực và đặc biệt ấn tượng”, chuyên gia kinh tế TS. Vũ Đình Ánh đánh giá.

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM: Rộng cửa đón nhà đầu tư chiến lược

Hội nghị Trung ương 2: Những quyết sách nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Nghị quyết 79: Tái định vị kinh tế nhà nước

Vinmec thắng lớn tại Healthcare Asia Awards 2026, khẳng định vị thế y tế Việt trên bản đồ khu vực

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

Thủ tục rút gọn trong trọng tài thương mại: Cần linh hoạt nhưng phải bảo đảm công bằng

Căn hộ cho thuê Phú Quốc bội thu nhờ "nước cờ" đầu tư sớm

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

