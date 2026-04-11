Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Liền kề Vinhomes Golden City từ 6,5 tỷ đồng: đơn giá “tuyệt chủng” trên thị trường miền Bắc

20:11 11/04/2026
Mặt bằng giá bất động sản thấp tầng tại các đô thị lớn phía Bắc trong đó có Hà Nội và Hải Phòng liên tục tăng cao. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của dòng sản phẩm liền kề tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư nhờ lợi thế kép: chi phí đầu vào thấp chỉ từ 6,5 tỷ đồng và khả năng khai thác linh hoạt.

Mặt bằng giá leo thang, sản phẩm “giá cũ” dần biến mất

Theo báo cáo quý IV/2025 của Avison Young Việt Nam, giá biệt thự, liền kề tại một số khu vực trung tâm đã vượt mốc 15.400 USD/m² (khoảng 400 triệu đồng/m²). Ở các khu vực xa trung tâm hơn, mức giá phổ biến dao động từ 4.800 – 8.000 USD/m² (tương đương gần 125 – gần 210 triệu đồng/m²). Đáng chú ý, một số dự án cao cấp ghi nhận mức giá trên 30.000 USD/m² (hơn 780 triệu đồng/m²), cho thấy xu hướng tăng mạnh và sự phân hóa rõ rệt của thị trường.

Tại Hải Phòng, diễn biến tăng giá cũng rõ nét khi bảng giá đất mới được áp dụng từ đầu năm. Nhiều tuyến phố trung tâm như Tô Hiệu, Lạch Tray ghi nhận mức tăng từ khoảng 75 triệu đồng/m² lên 160 triệu đồng/m², tương đương hơn 113%. Tương tự, các tuyến Quang Trung, Cầu Đất cũng tăng từ 80 triệu đồng/m² lên 160 triệu đồng/m², tăng khoảng 100%.

Trong cơ cấu chi phí phát triển dự án, giá đất thường chiếm 30–50% tổng chi phí đầu vào. Khi giá đất tăng mạnh, giá bán sản phẩm thấp tầng cũng bị đẩy lên tương ứng. Hệ quả là những sản phẩm có mức giá “dễ tiếp cận” trước đây dần biến mất khỏi thị trường.

a1-1775913039.jpg

Liền kề Vinhomes Golden City sở hữu mức giá chỉ từ 6,5 tỷ đồng, tương đương với 75 triệu đồng/m2

Cùng thời điểm, dữ liệu từ batdongsan.vn cho thấy, đến quý III/2025, giá căn hộ trung tâm Hải Phòng đạt khoảng 61 triệu đồng/m². Một số dự án trên trục Hồ Sen ghi nhận mức giá khoảng 7,5 tỷ đồng cho căn hộ 100 m², tương đương 75 triệu đồng/m².

Trong tương quan đó, mức giá từ 6,5 tỷ đồng cho một căn liền kề tại Vinhomes Golden City, tương đương căn hộ trung tâm, được giới quan sát đánh giá là “tuyệt chủng” trên thị trường hiện tại.

Đơn giá thấp, giá trị khai thác cao

Không chỉ gây chú ý bởi mức giá, dòng sản phẩm liền kề tại Vinhomes Golden City còn ghi điểm nhờ khả năng khai thác đa công năng, vốn là yếu tố ngày càng được đề cao trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc.

Với ngân sách khoảng 6,5 tỷ đồng, người mua có thể sở hữu căn liền kề diện tích 67,5 m², tổng diện tích sử dụng hơn 200 m², xây dựng 4 tầng hoàn chỉnh. Cấu trúc nhiều tầng và mặt bằng sử dụng linh hoạt chp phép chủ sở hữu có thể kết hợp ở, đặt văn phòng đại diện, kinh doanh quy mô nhỏ hoặc cho thuê từng tầng tùy theo nhu cầu thực tế.

Giá trị của nhà phố Vinhomes Golden City còn được củng cố bởi hệ sinh thái sống đồng bộ. Khu đô thị được quy hoạch theo mô hình “all-in-one” với 164 tiện ích, 41ha cây xanh và mặt nước, 5 công viên chủ đề cùng đầy đủ hạ tầng thương mại, giáo dục, dịch vụ... Môi trường sống hoàn chỉnh, vận hành chuyên nghiệp giúp nâng cao trải nghiệm cho cư dân, được đánh giá là tạo nền tảng bền vững cho khả năng giữ giá và gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Đặc biệt khi so với căn hộ cùng tầm tài chính tại các đô thị lớn, thường chỉ đạt diện tích 90–100 m² và phát sinh thêm chi phí vận hành hàng tháng, liền kề Vinhomes Golden City mang lại lợi thế rõ rệt về không gian sử dụng và quyền khai thác. Trong khi đó, với nhà phố trong khu dân cư hiện hữu, mức giá này chủ yếu tiếp cận các sản phẩm trong ngõ nhỏ, hạn chế về khả năng khai thác và tính thanh khoản.

a2-1775913046.jpg

Liền kề Vinhomes Golden City thiết kế 4 tầng, diện tích sử dụng lên tới hơn 200m2, khai thác đa công năng

Đáng chú ý, Vinhomes Golden City đã bắt đầu ban giao các sản phẩm đầu tiên vào cuối năm 2026, cho phép người mua sử dụng hoặc đưa vào khai thác ngay - yếu tố giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời mở ra khả năng tạo dòng tiền sớm.

Triển vọng của dòng sản phẩm còn được củng cố bởi sự phát triển mạnh mẽ của khu vực Nam Hải Phòng, nơi tập hạ tầng giao thông, công nghiệp, cảng biển, logistic lớn. Trong dài hạn, khi hạ tầng và đô thị tiếp tục hoàn thiện, giá trị bất động sản được kỳ vọng sẽ gia tăng tương ứng. Đây cũng là cơ sở để nhiều nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của liền kề Vinhomes Golden City.

Trong bối cảnh thị trường đang thiết lập mặt bằng giá mới, những sản phẩm vừa có mức giá cạnh tranh, vừa sở hữu khả năng khai thác thực như liền kề Vinhomes Golden City được dự báo sẽ nhanh chóng được hấp thụ. Với nguồn cung khan hiếm, bài toán đặt ra cho nhà đầu tư không chỉ là lựa chọn sản phẩm, mà còn là thời điểm xuống tiền phù hợp để đón đầu chu kỳ tăng trưởng tiếp theo tại Nam Hải Phòng.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinhomes Golden City
Đô thị trung tâm quá tải, Cần Giờ - “biển của Sài Gòn” trở thành đích đến của xu hướng “di cư xanh”

Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: “Cực hút” mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Địa thế “không thể sao chép” của dự án Vinhomes tại thiên đường du lịch biển Nha Trang

Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa “ốc đảo xanh” The Parkland

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực ứng phó tranh chấp đầu tư quốc tế

Đề xuất sửa Luật Bảo vệ môi trường

Chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tranh chấp đầu tư quốc tế

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

