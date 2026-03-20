Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: “Cực hút” mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

16:50 20/03/2026
Theo nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Chính phủ phê duyệt, Hải Phòng được định hướng trở thành siêu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ thế giới. Trong bức tranh đó, những khu vực đón đầu hạ tầng và quy hoạch, như Vinhomes Golden City (Dương Kinh) đang trở thành “cực hút” mới của thị trường bất động sản (BĐS).

Siêu quy hoạch định hình lại bản đồ BĐS

Ngày 11/3/2026, nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 chính thức được phê duyệt, đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt. Thành phố được định hướng trở thành đô thị biển hiện đại, thông minh, đồng thời giữ vai trò trung tâm kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Hải Phòng sẽ mở rộng mạnh ra biển, với tổng diện tích hơn 3.100 km², bao gồm đất liền, đảo ven bờ và vùng biển. Việc “tiến mạnh ra biển” giúp thành phố phá vỡ giới hạn phát triển truyền thống, đồng thời tái định hình bản đồ giá trị BĐS theo hướng đa cực.

Hải Phòng sẽ trở thành đô thị biển toàn cầu trong tương lai (Ảnh: Tạ Hải)

Song song với mở rộng không gian, chiến lược phát triển hạ tầng đa phương thức cũng sẽ được gấp rút triển khai. Hải Phòng sẽ đẩy mạnh kết nối cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ và đường thủy, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn. Định hướng phát triển theo mô hình TOD cũng mở ra các cực tăng trưởng mới quanh các trục giao thông, qua đó hình thành các vùng giá trị BĐS mới.

Theo TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường giá cả (Bộ Tài chính), BĐS thuộc nhóm tài sản thực phát triển song hành với tăng trưởng kinh tế. Hải Phòng đã có 11 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số và vẫn là một trong số địa phương dẫn đầu cả nước.

“Tới đây, nhiều dự án sẽ làm thay đổi cơ bản sức mạnh Hải Phòng, trong đó có việc phát triển Khu thương mại tự do, trung tâm công nghiệp, trung tâm logistic quy mô quốc tế”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Cũng theo giới chuyên gia, phía Nam Hải Phòng sẽ trở thành cực phát triển mới, nhờ quy hoạch hướng biển khi tập trung hàng loạt khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm, hệ thống cảng nước sâu, logistics…

Tọa độ vàng “đón sóng” hạ tầng của thành phố cảng

Nằm tại trung tâm của Dương Kinh, Vinhomes Golden City là đại đô thị được hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch và hạ tầng khu vực Nam Hải Phòng. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển nhanh tới trung tâm thành phố, sân bay Cát Bi, khu Kinh tế ven biển Phía Nam, Cảng Nam Đồ Sơn hay cảng Lạch Huyện chỉ trong khoảng 10 phút.

Đồng thời, hệ thống giao thông trọng điểm đã và đang được xây dựng sẽ giúp kết nối thuận tiện từ dự án đến Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình cho tới khu vực biên giới tại Lào Cai. Đây là lợi thế rất ít địa phương có được, giúp mở rộng không gian giao thương và khai thác kinh doanh của Vinhomes Golden City trong tương lai gần.

Vinhomes Golden City nằm tại điểm giao thoa của các dự án hạ tầng trọng điểm của Hải Phòng

Khi hạ tầng từng bước hoàn thiện và mặt bằng giá khu vực được thiết lập lại, Vinhomes Golden City cũng bắt đầu có tín hiệu điều chỉnh theo giá trị thực. Cụ thể, từ ngày 1/4/2026, dự án chính thức tăng giá 2%, mở ra biên độ tăng giá cho những khách hàng tiên phong.

Hiện tại, Vinhomes Golden City vẫn được xem là “cửa sổ đầu tư” hiếm có của Hải Phòng, nhất là khi Vinhomes vừa tung ra chính sách chưa từng có tiền lệ “5 năm không lo lãi suất”, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người mua trước mọi biến động lãi suất.

Cụ thể, nếu vay 18 tháng, khách hàng chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm; nếu vay 24 tháng sẽ chỉ phải trả là 5,3%/năm; nếu vay 36 tháng sẽ chỉ phải trả là 7,8%/năm.

Sau đó, nếu tiếp tục duy trì khoản vay, khách hàng sẽ được đảm bảo mức lãi suất thả nổi tối đa không vượt quá 9%/năm, trong vòng 24 tháng tiếp theo. Trong trường hợp lãi suất thị trường vượt ngưỡng 9%/năm, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả.

Với chính sách “vô tiền khoáng hậu” này, khách hàng của Vinhomes Golden City được hưởng lợi ích kép: vừa nắm giữ ngay tài sản thực là bất động sản giá tốt, vừa tránh được hoàn toàn nguy cơ lãi suất thả nổi tăng cao sau thời gian ưu đãi. Theo nhiều chuyên gia, pha tăng lãi suất hiện tại sẽ không kéo dài nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Nhiều khách mua Vinhomes Golden City “hời lớn” khi trúng thưởng quà tặng tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng

Song song với đó, Vinhomes còn đang áp dụng loạt ưu đãi hấp dẫn khác, như “Phú Quý Đón Tân Niên - Thịnh Vượng Mừng Tân Gia” (áp dụng trong tháng 3) dành riêng cho khách về ở sớm với mức ưu đãi tới 5,5%; Ưu đãi tích điểm lên tới 1,7% dành riêng cho thành viên VinClub; ưu đãi 7,5% cho khách hàng thanh toán sớm… Nhiều sự kiện tri ân được tổ chức, đã trao thêm cho khách mua quà tặng với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Trong tương lai không xa, khi hạ tầng hoàn thiện và cộng đồng cư dân hình thành, giá trị BĐS tại Vinhomes Gloden City sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng, mở ra dư địa lợi nhuận rõ rệt cho những khách hàng biết chớp thời cơ vàng sở hữu tài sản thực tại cực tăng trưởng sôi động Nam Hải Phòng.

Nằm trong chuỗi sự kiện tháng 3/2026, Vinhomes Golden City tổ chức sự kiện “Dawn of Golden City - Nơi vị thế lên ngôi” tiếp tục mang tới cho khách hàng nhiều quà tặng hấp dẫn:

Thời gian: 8:30 ngày 21/03/2026

Địa điểm: VPBH Vinhomes Golden City, Dương Kinh, Hải Phòng

Chương trình bốc thăm dành cho khách hàng đã ký HĐMB:

- 01 Giải Tinh Hoa: Xe ô tô điện VinFast VF 3 Eco - trị giá 310.000.000 VNĐ

- 02 Giải Khởi Sắc: Mỗi giải 01 xe máy điện VinFast Vero X - trị giá 35.000.000 VNĐ

Quà tặng may mắn dành cho khách tham dự sự kiện:

- 01 Giải Hoàng Kim: Giá trị 20.000.000 VNĐ (tương đương 01 chỉ vàng)

- 02 Giải Thịnh Vượng: Mỗi giải 10.000.000 VNĐ (tương đương 0.5 chỉ vàng)

- 03 Giải An Khang: Mỗi giải 01 voucher nghỉ dưỡng Vinpearl 2N1Đ - trị giá 7.000.000 VNĐ

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Hải Phòng Vinhomes Golden City
Sun Elite City: Biểu tượng thành phố lễ hội "all-in-one" bên vịnh di sản

Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư ưu tiên sự an toàn và tăng trưởng bền vững, các đại đô...

Phân khu Forest Garden - lựa chọn cân bằng giữa an cư và đầu tư năm 2026

Năm 2026, thị trường bất động sản đang chuyển dịch rõ rệt từ tâm lý “lướt sóng” sang ưu tiên...

"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường

Năm 2026, bất động sản (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An bước vào chu kỳ phát triển mới khi...

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Giữa một thành phố cảng đang vươn mình thành trung tâm giao thương, logistics hàng đầu châu Á, vẫn còn...

Vincom Retail ra mắt dòng sản phẩm Vincom Collection – mô hình khu phố thương mại đa trải nghiệm thế hệ mới

Công ty Cổ phần Vincom Retail chính thức giới thiệu Vincom Collection - dòng thương hiệu khu phố thương mại...

Địa thế “không thể sao chép” của dự án Vinhomes tại thiên đường du lịch biển Nha Trang

Tại các đô thị du lịch, quỹ đất lõi trung tâm luôn được xem là “vàng mười” bởi tính khan...

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Xưởng dịch vụ phủ kín như “Wi-Fi toàn quốc”, chủ xe VinFast yên tâm trên mọi cung đường

Sự gia tăng nhanh chóng của mạng lưới xưởng dịch vụ cùng các chính sách hậu mãi “may đo” cho khách hàng của VinFast đang là động lực để ngày càng nhiều người dùng Việt tự tin chuyển đổi xanh.

5 giờ trước Thông tin kinh doanh

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

6 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng năm 2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng. Đây là bước đi cần thiết nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý và phát triển lĩnh vực an ninh mạng.

6 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Agribank đồng hành cùng Tập đoàn Amaccao triển khai dự án điện rác 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng: Khẳng định vai trò tiên phong trong tín dụng xanh

Sáng ngày 19/3/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam (đơn vị thành viên Tập đoàn Amaccao) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng nhằm triển khai Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn – một trong những công trình môi trường trọng điểm của thành phố.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

“The X of Living”: Khi bản sắc đô thị được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và cảm xúc

Ngày 21/3 tới đây, tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc sẽ chính thức mở ra, đưa cư dân tương lai và khách tham quan bước vào hành trình khám phá mang tên “The X of Living”. Không phải là những sa bàn hay brochure quen thuộc, Thành phố Hoàng Kim sẽ kể câu chuyện về một đô thị đáng sống đang hình thành nhanh chóng tại cực tăng trưởng mới phía Nam Hải Phòng bằng ngôn ngữ mới lạ và khác biệt.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

VPBank ra mắt VPBank Forex - Nền tảng giao dịch ngoại tệ online cho khách hàng doanh nghiệp theo thời gian thực

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt VPBank Forex, trở thành nhà băng trong nước đầu tiên cho phép khách hàng doanh nghiệp có thể chủ động theo dõi tỷ giá ngoại tệ theo thời gian thực (real time), thỏa thuận và chốt giao dịch trực tiếp trên nền tảng số VPBank NEOBiz Plus.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Pháp lý) – Tại lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026, đồng chí Trần Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương – đã có bài phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa chính trị và nhiệm vụ trọng tâm của Cuộc thi năm nay.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Nhận diện hành vi lừa đảo và một số đề xuất bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo

(Pháp lý). Trong bối cảnh thị trường tiền ảo tại Việt Nam phát triển nhanh nhưng thiếu hành lang pháp lý đầy đủ, các hành vi lừa đảo ngày càng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

