Chọn mua ô tô điện VinFast, người dùng “thắng lớn” nhờ chi phí bảo dưỡng rẻ bất ngờ

16:54 16/04/2026
VinFast tạo “nghịch lý” trên thị trường xe khi đang là thương hiệu hàng đầu thị trường về chất lượng dịch vụ nhưng chi phí lại ở mức tối thiểu.

Chất lượng hậu mãi là điểm cộng lớn

“Có đổi xe cũng sẽ đi VinFast”, anh Vũ Tuấn Linh (Hà Nội), khách hàng tiên phong VinFast VF 8, chia sẻ cảm nhận sau 3 năm trải nghiệm mẫu SUV điện cỡ D của thương hiệu Việt.

Ngoài chất lượng sản phẩm, điều khiến người dùng này quyết định gắn bó lâu dài với thương hiệu nội địa chính là những trải nghiệm dịch vụ tốt.

Với anh Linh, chất lượng dịch vụ hậu mãi của hãng xe Việt là điểm cộng lớn. Mỗi khi cần bảo dưỡng hay cập nhật phần mềm, anh đều gọi điện đặt lịch trước và được các kỹ thuật viên hỗ trợ nhiệt tình. “Có hôm tôi bận, xưởng còn cử người giao xe tận nơi”, anh Linh cho biết.

Ý kiến của anh Linh không phải cá biệt. Tại Việt Nam, VinFast đã phát triển mạng lưới hơn 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, đảm nhiệm đầy đủ các hạng mục từ bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa tổng quát đến đồng sơn chuyên sâu. Riêng mảng đồng sơn, quy trình khép kín kết hợp công nghệ sơn gốc nước giúp đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền màu cho phương tiện. Với hệ thống “khủng” này, đông đảo người dùng đã chia sẻ cảm giác hài lòng sau khi trải nghiệm dịch vụ của VinFast, dù ở bất kỳ tỉnh, thành phố nào.

Bên cạnh đó, nhiều khách hàng thừa nhận, hiếm có hãng xe nào “chiều” khách như VinFast với dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí cho xe trong thời hạn bảo hành. Người dùng có thể yêu cầu trợ giúp qua tổng đài hoặc tính năng eCall với nút bấm SOS tích hợp trên xe để kết nối nhanh với trung tâm hỗ trợ khẩn cấp.

VinFast cũng là một trong những thương hiệu hiếm hoi trên thị trường áp dụng cam kết thời gian sửa chữa minh bạch. Nếu quá trình xử lý kéo dài hơn dự kiến, khách hàng được hỗ trợ chi phí 500.000 đồng mỗi ngày. Đối với các hư hỏng liên quan đến pin hoặc động cơ, hãng cung cấp giải pháp cho mượn xe hoặc pin thay thế trong thời gian chờ đợi.

Không chỉ đáp ứng mọi nhu cầu, VinFast còn được đông đảo khách hàng đánh giá cao bởi tinh thần cầu thị. “Tôi thấy VinFast rất chịu khó lắng nghe người dùng. Có những góp ý và phản ánh mà trong khả năng khắc phục là họ xử lý luôn, đây là điểm hơn so với các hãng xe trên thị trường”, anh Linh nhận định.

3 năm tiền bảo dưỡng chỉ 1,5 triệu đồng

Theo anh Linh, dù liên tục duy trì chất lượng dịch vụ vượt chuẩn thị trường, nhưng chi phí bảo dưỡng của xe điện VinFast lại thấp hơn rất nhiều so với những dòng xe xăng anh từng sử dụng.

Động cơ điện sở hữu kết cấu không phức tạp như các dòng xe xăng/dầu truyền thống, nên không yêu cầu người dùng phải thay dầu, nhớt định kỳ. Đồng thời, các mốc bảo dưỡng cách nhau cũng dài hơn, lên tới 15.000 km theo chính sách mới nhất, giúp những chủ xe VinFast như anh Linh giảm được tần suất vào xưởng dịch vụ.

Vị khách hàng cho biết, anh đã thực hiện 3 lần bảo dưỡng VinFast VF 8 với chi phí chỉ 1,5 triệu đồng, tương đương một lần bảo dưỡng ở mốc 5.000 km của các dòng xe xăng cùng cỡ. Mỗi lần chỉ tốn khoảng 500.000 đồng do chỉ cần vệ sinh, không phải thay thế gì”, anh kể lại.

Cộng thêm quyền lợi được sạc miễn phí tại các trạm công cộng V-Green, với VF 8, anh Linh có được trải nghiệm chưa từng có: nuôi xe hạng D nhưng chi phí chỉ ngangxe hạng A.

Còn với mẫu xe điện phổ thông của VinFast như VF 5, chi phí bảo dưỡng lại càng hấp dẫn hơn nữa. Theo chia sẻ của anh Đinh Công Thắng (Hà Nội), lần bảo dưỡng xe gần nhất của người dùng này là ở mốc 72.000 km với chi phí chỉ 300.000-400.000 đồng. Ở mốc này, đa phần người dùng xe điện VinFast chỉ cần thay lọc gió điều hòa và kiểm tra các hạng mục cơ bản.

Bên cạnh đó, chính sách bảo hành lên tới 10 năm/200.000 km cho xe và pin cũng là “bảo chứng” để người dùng xe VinFast yên tâm sử dụng xe mà không phát sinh nhiều chi phí. Trên các diễn đàn, nhiều thành viên đã chia sẻ hóa đơn sửa chữa, thay thế phụ tùng hàng triệu đồng nhưng chi phí chủ xe phải trả là… 0 đồng.         

Với người dùng, giá trị của một chiếc xe không chỉ nằm ở lúc mua, mà ở chi phí và trải nghiệm sau đó. Đây cũng chính là lợi thế rõ rệt mà VinFast đã tạo được, qua đó thuyết phục ngày càng nhiều chủ xe gắn bó lâu dài với xe điện.

Từ ngày 3/4–31/5/2026, VinFast phát động cuộc thi “Xưởng dịch vụ truyền cảm hứng” nhằm chia sẻ những câu chuyện thực tế về trải nghiệm dịch vụ hậu mãi xe điện trên toàn quốc. Các xưởng dịch vụ sẽ đăng video ghi lại hành trình chăm sóc xe, khoảnh khắc phục vụ khách hàng và phản hồi tích cực từ người dùng. Khách hàng có thể theo dõi, tương tác, để lại bình luận cũng như ủng hộ xưởng dịch vụ yêu thích của mình tại https://creator.gen-green.global/vinfast/vinfastxdv/chi-tiet.

