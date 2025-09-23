Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Masan Group góp phần lan tỏa bản sắc Việt tại đại nhạc hội V Fest

09:00 23/09/2025
Hưởng ứng chuỗi hoạt động kỷ niệm A80 cùng tinh thần lan toả giá trị văn hoá và khát vọng Việt, Tập đoàn Masan (Masan Group - MSN) đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đêm nhạc hội V Fest - Vietnam Today, diễn ra vào ngày 20/9 vừa qua tại Hà Nội.
1-1758605741.jpg

Masan đồng hành cùng V Fest Vietnam Today

Concert quốc gia đầy tự hào và khát vọng

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) như đã thực sự bùng nổ trong không khí âm nhạc khi đại nhạc hội V Fest Vietnam Today (V Fest) diễn ra. Đây là sự kiện văn hóa – giải trí quy mô quốc gia do Đài VTV thực hiện, nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa và lan tỏa tinh thần yêu nước.

Tiếp nối thành công từ các chương trình V Concert – Rạng rỡ Việt Nam và V Fest – Thanh xuân rực rỡ, V Fest đã thực sự trở thành bữa tiệc đa sắc màu của âm nhạc, cảm xúc và công nghệ. Với hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại chuẩn quốc tế cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, V Fest đã thu hút hơn 20.000 khán giả trực tiếp cùng hàng triệu lượt theo dõi qua sóng truyền hình và nền tảng số.

Sân khấu quy tụ dàn nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Phương Ly, Hương Tràm, Vũ, Rhyder… mang đến những màn trình diễn bùng nổ, gắn kết hàng vạn người trong nhịp đập tự hào dân tộc.

Là doanh nghiệp Việt luôn tiên phong hưởng ứng chủ trương, chính sách của Chính Phủ, Masan Group (MSN) – một trong những tập đoàn tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu Việt Nam đã đồng hành cùng V Fest với mong muốn góp phần lan tỏa văn hoá và khát vọng Việt đến cộng đồng.

Gắn kết cùng cộng đồng, khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt

Sự góp mặt tại V Fest Vietnam Today 2025 tiếp nối hành trình gắn bó của Masan Group với các chương trình quảng bá, lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt... Trước đó, Masan Group liên tục đồng hành trong nhiều sự kiện văn hoá từ Festival Phở, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế, và gần đây nhất là sự hiện diện tại Triển lãm “80 năm thành tựu đất nước” dịp 2/9 - với điểm nhấn là gian hàng giới thiệu hệ sinh thái tiêu dùng cùng những thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt.

Mang tinh thần của một doanh nghiệp Việt, Masan luôn kiên định tinh thần phụng sự cộng đồng, đồng thời khẳng định niềm tự hào thương hiệu Việt, luôn hòa nhịp cùng bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế nước nhà.

Trải qua gần ba thập kỷ phát triển gắn liền với hành trình đất nước, Masan đã trở thành một trong những tập đoàn tiêu dùng – bán lẻ phục vụ hơn 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam và quốc tế. Hệ sinh thái của Masan gắn liền với các thương hiệu Việt quen thuộc từ Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Wake-Up 247, Vinacafé; thịt có thương hiệu với MeatDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi; hệ thống bán lẻ WinMart, WinMart+; đến Phúc Long Heritage trong lĩnh vực trà – cà phê…

2-1758605750.jpg

Masan tham gia Triển lãm '80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc'

Không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của hàng triệu gia đình Việt, nhiều thương hiệu tiêu dùng của Masan đã hiện diện tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục cả những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… Đây là minh chứng rõ ràng cho sức cạnh tranh và giá trị thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Với Masan, việc đồng hành cùng V Fest và nhiều chương trình văn hóa – cộng đồng khác là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, kết hợp giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Đó còn là cách Masan khẳng định tinh thần gắn bó với các giá trị văn hóa, lan tỏa niềm tự hào thương hiệu Việt, đồng thời kết nối trực tiếp với hàng chục nghìn khán giả trẻ – lực lượng góp phần đưa những giá trị ấy đi xa hơn.

3-1758605750.jpg

Gian hàng CHIN-SU - Sản phẩm của Masan tại Festival Phở 2025

Trong không khí âm nhạc rực rỡ của V Fest, tinh thần yêu nước, tự hào và khát vọng Việt được thổi bùng, trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, nghệ sĩ và doanh nghiệp, cùng hướng về mục tiêu chung: xây dựng một Việt Nam hùng cường, hội nhập và vươn ra thế giới.

