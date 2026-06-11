Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Năng lực thực tế của học sinh đặc biệt được ghi nhận theo lộ trình ASDAN

12:00 11/06/2026
Vin Nexus Center vừa trở thành đơn vị giáo dục đầu tiên tại Việt Nam gia nhập ASDAN - tổ chức giáo dục của Vương quốc Anh chuyên phát triển các khung đánh giá và chứng nhận năng lực thực tiễn của người học. Dấu mốc này mở ra cơ hội để học sinh Vin Nexus Center được ghi nhận không chỉ qua kiến thức học thuật, mà còn qua những năng lực các em thực sự thể hiện được trong học tập, sinh hoạt và đời sống hằng ngày, theo các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.

Từ điểm số đến năng lực thực tế: một cách nhìn mới về tiến bộ của học sinh

Các chương trình của ASDAN (Award Scheme Development and Accreditation Network) đang được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập, giáo dục hướng nghiệp và hỗ trợ học sinh chuyển tiếp sang cuộc sống trưởng thành.

anh-1-1781154361.jpg

Việc Vin Nexus Center ra nhập ASDAN giúp học sinh đặc biệt được ghi nhận không chỉ qua kiến thức học thuật, mà còn qua những năng lực các em thực sự thể hiện được

ASDAN không chỉ đánh giá học sinh qua việc các em biết gì, mà ghi nhận các em có thể làm gì với những điều đã học, trong giao tiếp, tự phục vụ, hợp tác, giải quyết vấn đề, tham gia cộng đồng và chuẩn bị cho đời sống trưởng thành

Đối với học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt, đây được xem là một hướng tiếp cận có ý nghĩa đặc biệt, bởi những tiến bộ quan trọng nhất của các em đôi khi không thể phản ánh đầy đủ qua các bài kiểm tra học thuật. Đó có thể là việc tự chuẩn bị một bữa ăn đơn giản, chủ động giao tiếp với người khác, hoàn thành một nhiệm vụ được giao, sử dụng phương tiện công cộng hay từng bước tham gia vào môi trường học tập và làm việc thực tế. ASDAN giúp những năng lực ấy được ghi nhận bằng các minh chứng cụ thể, thay vì chỉ dựa trên đánh giá cảm tính hoặc kết quả học thuật.

anh-2-1781154361.jpg

Vin Nexus Center luôn theo đuổi mục tiêu: giúp mỗi học sinh đặc biệt tìm thấy con đường phát triển phù hợp nhất để bước vào tương lai bằng chính năng lực của mình

Tiến sĩ Stella de Bode, Hiệu trưởng Vin Nexus Center, cho biết: “Điều quan trọng nhất không phải là học sinh biết bao nhiêu kiến thức, mà là các em có thể làm gì với những điều mình đã học. Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh đều có cơ hội xây dựng cuộc sống tự chủ và được ghi nhận bằng chính năng lực của mình”.

Cột mốc mới trong giáo dục đặc biệt tại Việt Nam

Việc trở thành thành viên ASDAN không chỉ giúp Vin Nexus Center triển khai các chương trình và chứng nhận quốc tế của tổ chức này, mà còn bổ sung một mảnh ghép quan trọng trong mô hình đào tạo của nhà trường.

Trong mô hình của VNC, Cambridge đóng vai trò là khung học thuật, giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ, toán học, khoa học và tư duy theo một cấu trúc có chuẩn. ASDAN bổ sung tầng năng lực thực tế, giúp ghi nhận cách học sinh vận dụng kiến thức vào đời sống hằng ngày. Vì vậy, Cambridge không bị thay thế bởi ASDAN; hai hệ thống được kết hợp để nối giữa “biết” và “làm được”.

Đối với phụ huynh, giá trị rõ ràng nhất của ASDAN là cung cấp một khung ghi nhận năng lực thực tế, giúp hành trình phát triển của con được theo dõi một cách cụ thể và toàn diện hơn.

anh-3-1781154361.jpg

Vin Nexus Center hiện đang tuyển sinh học sinh từ 2–18 tuổi có nhu cầu giáo dục đặc biệt về học tập và phát triển. Trường dự kiến khai giảng và chào đón những học sinh đầu tiên vào tháng 9/2026

Thay vì chỉ nhìn vào kết quả học tập hay điểm số, phụ huynh có thể thấy được những tiến bộ của con trong kỹ năng sống, khả năng giao tiếp, tính tự lập, tinh thần hợp tác và năng lực tham gia vào các hoạt động thực tiễn, thông qua các minh chứng cụ thể như hình ảnh, video, sản phẩm học tập và hồ sơ năng lực cá nhân.

Đặc biệt, những nỗ lực trong cuộc sống hằng ngày của học sinh có thể được ghi nhận thông qua hồ sơ năng lực và các chứng nhận quốc tế phù hợp, góp phần xây dựng nền tảng cho các định hướng học tập, hướng nghiệp và hòa nhập xã hội trong tương lai.

Việc trở thành thành viên ASDAN không chỉ bổ sung thêm một hệ thống chứng nhận quốc tế cho Vin Nexus Center, mà còn góp phần mở ra một cách tiếp cận mới trong giáo dục đặc biệt tại Việt Nam nơi học sinh được nhìn nhận bằng những gì các em thực sự có thể làm được, thay vì những giới hạn hay khác biệt của mình.

Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không dừng lại ở việc hoàn thành chương trình học, mà giúp học sinh phát triển năng lực tự chủ, phát huy thế mạnh riêng và chuẩn bị cho cuộc sống trưởng thành theo cách phù hợp nhất với khả năng của mỗi em. Khi năng lực được ghi nhận đúng cách, mỗi bước tiến nhỏ đều có giá trị, mỗi thế mạnh đều có cơ hội được phát huy, mỗi học sinh đều có thêm cơ hội xây dựng một cuộc sống tự chủ, tự tin và được xã hội ghi nhận. Đó cũng là mục tiêu mà Vin Nexus Center theo đuổi: giúp mỗi học sinh tìm thấy con đường phát triển phù hợp nhất để bước vào tương lai bằng chính năng lực của mình.

VIN NEXUS CENTER MỞ CỔNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2026–2027

Vin Nexus Center hiện đang tuyển sinh học sinh từ 2–18 tuổi có nhu cầu giáo dục đặc biệt về học tập và phát triển. Trường dự kiến khai giảng và chào đón những học sinh đầu tiên vào tháng 9/2026.

Nhằm tạo điều kiện để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế, Tập đoàn Vingroup triển khai Chương trình Hỗ trợ Tài chính dành cho học sinh khóa đầu tiên:

• Hỗ trợ 20% học phí trong 2 năm đầu tiên cho toàn bộ học sinh nhập học năm học 2026–2027.

• 50 suất hỗ trợ học phí từ 30% đến 100%, được xét chọn dựa trên hồ sơ và điều kiện thực tế của từng học sinh.

• Miễn phí đăng ký tuyển sinh trị giá 11.000.000 VNĐ cho học sinh nhập học năm học 2026–2027.

Đây là chính sách hỗ trợ học phí ưu tiên dành cho khóa học sinh đầu tiên.

Thời hạn ưu tiên áp dụng chương trình hỗ trợ học phí: 30/06/2026.

Quý phụ huynh vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY để được tư vấn chuyên sâu về chương trình học, lộ trình phát triển cá nhân hóa, các chương trình và chứng nhận ASDAN cũng như các chính sách hỗ trợ liên quan.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vin Nexus Center
Cùng chủ đề
Vingroup kết nối gần 22.000 người tại 4 nước Đông Nam Á chung tay vì tương lai xanh bền vững Thông tin cần biết
Vingroup kết nối gần 22.000 người tại 4 nước Đông Nam Á chung tay vì tương lai xanh bền vững

Sáng ngày 5/6, hơn 21.700 người dân địa phương, tình nguyện viên và cán bộ nhân viên các công ty...

Biến nước thải thành nguồn tài nguyên mới cho tương lai đô thị Thông tin cần biết
Biến nước thải thành nguồn tài nguyên mới cho tương lai đô thị

Nước thải không nên chỉ được xem là sản phẩm cuối của quá trình sử dụng mà có thể trở...

Tân Hoàng Minh Collection Showcase: Khi hành trình hơn ba thập kỷ được gọi tên Thông tin cần biết
Tân Hoàng Minh Collection Showcase: Khi hành trình hơn ba thập kỷ được gọi tên

Tập đoàn Tân Hoàng Minh chuẩn bị công bố một định vị thương hiệu được chắt lọc và hệ thống...

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa hè tại Phú Mỹ Hưng Thông tin cần biết
Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ...

Cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xanh”: Bệ phóng cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung vì môi trường Thông tin cần biết
Cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xanh”: Bệ phóng cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung vì môi trường

Cuộc thi sản xuất video “Thử thách Sáng tạo xanh” nhằm khuyến khích giới trẻ dùng ngôn ngữ hình ảnh...

40.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk tiếp sức chương trình “Tổ quốc bình yên” Thông tin cần biết
40.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk tiếp sức chương trình “Tổ quốc bình yên”

Hưởng ứng các hoạt động trong Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” do Công an Thành...

Mới cập nhật
Cách Tân Hoàng Minh kể chuyện chế tác bất động sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật

Cách Tân Hoàng Minh kể chuyện chế tác bất động sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật

Bằng việc đưa trọn vẹn trải nghiệm không gian sống từ đời thực lên sân khấu, Tân Hoàng Minh Collection Showcase - The Art of Crafted Living chính thức định danh Tập đoàn Tân Hoàng Minh là “Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật” với triết lý “Crafted Living”.

2 giờ trước Thông tin kinh doanh

MB BeeRich trở thành nền tảng quản lý tài chính cá nhân dẫn đầu về mức độ nhận biết

MB BeeRich trở thành nền tảng quản lý tài chính cá nhân dẫn đầu về mức độ nhận biết

Khảo sát diện rộng của Mibrand tháng 6/2026 cho thấy người dùng Việt ngày càng quan tâm đến các nền tảng quản lý tài chính cá nhân giúp cân đối chi tiêu, theo dõi dòng tiền và gia tăng tài sản có mục tiêu. Trải nghiệm dễ sử dụng, khả năng cá nhân hóa và mức độ tin cậy là các yếu tố then chốt.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

(Pháp lý). Dữ liệu sinh trắc học đang trở thành công cụ quan trọng trong xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học đặt ra nhiều thách thức về bảo mật, và tính tương thích với khung pháp lý. Bài viết sau tác giả phân tích một số quy định về dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam, tham chiếu các quy định tại Mỹ và Singapore, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số an toàn và hiệu quả.

7 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

(Pháp lý). Hiện nay, giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài trực tuyến đã và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động này ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, bất cập. Bài viết đã nghiên cứu và tổng hợp các quy định về tố tụng trọng tài trực tuyến của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore, có thể là tài liệu tham khảo để các cơ quan chức năng, trung tâm trọng tài Việt Nam tham khảo trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỉ nguyên mới của dân tộc.

7 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Doanh nghiệp kiến nghị luật hóa cơ chế “một cửa”, mở rộng tín dụng và tăng giám sát thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV

Doanh nghiệp kiến nghị luật hóa cơ chế “một cửa”, mở rộng tín dụng và tăng giám sát thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV

Tại Hội thảo “Tham vấn chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, gợi mở định hướng hoàn thiện chính sách trong giai đoạn mới” do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức, nhiều đại biểu đến từ các hiệp hội doanh nghiệp địa phương đã đề xuất hàng loạt giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi), bảo đảm chính sách đi vào thực tiễn và đến đúng đối tượng thụ hưởng.

8 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất được mời tham gia phiên toạ đàm về giảm phát thải khí nhà kính

Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất được mời tham gia phiên toạ đàm về giảm phát thải khí nhà kính

Tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu 2026, Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất được mời tham gia phiên tọa đàm về giảm phát thải khí nhà kính. Đằng sau sự hiện diện đó là hơn một thập kỷ đầu tư bài bản và nhất quán vào phát triển bền vững.

8 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

MIK Group đưa hệ tiêu chuẩn sống I Series tới Bắc Ninh

MIK Group đưa hệ tiêu chuẩn sống I Series tới Bắc Ninh

MIK Group vừa công bố tiếp tục phát triển dòng sản phẩm chủ lực Imperia - I Series tại Bắc Ninh với dự án Imperia The Regent. Bước đi này cho thấy tính nhất quán trong phát triển sản phẩm của MIK Group tại những thị trường giàu tiềm năng bằng hệ tiêu chuẩn sống đã được định hình xuyên suốt, hướng tới sự hiện đại và đề cao trải nghiệm của cư dân.

8 giờ trước Dự án - BĐS

Tăng tốc triển khai Nghị quyết 57: Nhiều kết quả tích cực về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Tăng tốc triển khai Nghị quyết 57: Nhiều kết quả tích cực về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong tháng 5/2026, Bộ KH&CN đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Từ hoàn thiện thể chế, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đến thúc đẩy chuyển đổi số và hợp tác quốc tế, nhiều chỉ số quan trọng tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đề xuất hướng dẫn thực hiện đấu thầu theo các Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA

Đề xuất hướng dẫn thực hiện đấu thầu theo các Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện đấu thầu theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

8 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Quy định mới về phát hành trái phiếu và trách nhiệm của doanh nghiệp

Quy định mới về phát hành trái phiếu và trách nhiệm của doanh nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 05/6/2026 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về nguyên tắc phát hành, sử dụng vốn trái phiếu và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phát hành trái phiếu.

8 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay