Khánh thành công trình lớp học ba tầng, trường PTDTNT THPT Mường Thanh

Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, Báo Quân đội nhân dân và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành công trình lớp học 3 tầng tại Trường PTDTNT THPT Mường Thanh (tên cũ là Trường PTDTNT THPT Điện Biên). Với tổng ngân sách đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng, công trình gồm 9 phòng chức năng, 2 nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ, góp phần giúp nhà trường đón thêm 105 học sinh dân tộc thiểu số về học nội trú trong năm học mới. Công trình được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Bắc Á và 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình

Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên được xây dựng từ năm 1969 với mục tiêu đào tạo cán bộ cốt cán người dân tộc thiểu số vùng cao cho huyện và cho tỉnh. Năm 2025, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên được đổi tên thành trường PTDTNT THPT Mường Thanh, đặt tại Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. Mặc dù nhà trường được đặt tại phường trung tâm, nhưng đa số học sinh của nhà trường là con em các đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế- xã hội còn hết sức khó khăn như: Thái, H’Mông, Lào, Tày, Nùng, Cống,… Trường đã có 02 khu nhà lớp học với 10 phòng học và 05 phòng học chức năng; 01 dãy nhà hiệu bộ; 01 khu nhà nội trú với 36 phòng ở.

Đại biểu và đơn vị tài trợ chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên, học sinh

Nhờ chính sách hỗ trợ toàn bộ kinh phí học nội trú của Nhà nước, nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vẫn nỗ lực cho con em đến trường, dù có những xã cách xa tới 80 km, đường sá đi lại còn vô cùng gian nan khi chưa có đường ô tô tới bản. Nhằm khuyến khích nhiều hơn nữa học sinh tới trường, tiếp cận tri thức, có lộ trình học tập và con đường sự nghiệp tốt hơn, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo mở rộng quy mô của trường theo lộ trình đạt 630 học sinh. Vì vậy, năm học 2024-2025 nhà trường được cấp thêm quỹ đất và cơ sở vật chất để sẵn sàng mặt bằng triển khai.

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân và Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã triển khai xây mới thêm các hạng mục công trình cho nhà trường. Đây là công trình kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời chào mừng 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Bắc Á và 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và là một món quà tri ân tới Điện Biên - mảnh đất anh hùng.

Với tổng mức đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng, Trường Phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Mường Thanh được xây dựng bổ sung công trình lớp học 3 tầng với 7 phòng học chức năng, 2 phòng kho, 2 nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ. Công trình được hoàn thành góp phần giúp nhà trường đủ điều kiện đón thêm 105 học sinh trong năm học 2025-2026, nâng tổng số học sinh năm nay lên 455 học sinh.

“Việc khánh thành công trình lớp học ba tầng tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Mường Thanh hôm nay không chỉ mang ý nghĩa của một công trình giáo dục, mà còn là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ngành và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số vùng cao.

Ngôi trường mới sẽ là nơi chắp cánh tri thức, nuôi dưỡng ý chí và khát vọng cho các em học sinh, giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn để trở thành nguồn nhân lực chất lượng, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp, vững mạnh. Đây cũng là biểu tượng của tinh thần sẻ chia, đoàn kết và trách nhiệm, khẳng định cam kết lâu dài trong việc đầu tư cho giáo dục – chìa khóa của sự phát triển bền vững” - Ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á đại diện các đơn vị cho biết.

Ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á phát biểu tại buổi lễ

Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã đồng hành cùng Báo Quân đội nhân dân trong nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa hàng năm như: xây nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh vượt khó, tặng máy tính cho trường học, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. tặng quà cho các gia đình trong chương trình Tết vì người nghèo, v.v. Đặc biệt, các đơn vị đã cùng chung tay với Báo trong Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “Những kỷ vật kháng chiến”, kết quả đã tiếp nhận hơn 11.000 kỷ vật từ các cá nhân và tập thể trong và ngoài nước.

Đồng chí Vừ A Bằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ

Công trình lần này tiếp tục nối dài hoạt động ý nghĩa của các đơn vị trong hành trình giúp trẻ em vùng cao được tiếp cận giáo dục công bằng. Các em học sinh tại trường PTDTNT THPT Mường Thanh sẽ được học tập không gian rộng rãi, thoáng mát, an toàn và tiện nghi. Được triển khai từ tháng 10/2024, sau 12 tháng thi công và hoàn thiện, công trình đã được đi vào sử dụng trong niềm hân hoan của các thầy cô và học sinh.

Đánh giá cao ý nghĩa công trình, thầy Lương Đình Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Việc khánh thành công trình lớp học 3 tầng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhà trường, tạo điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất nhằm đáp ứng lộ trình nâng quy mô từ 350 học sinh lên 630 học sinh theo Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư, cải tạo, mở rộng quy mô các trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2025. Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức các hoạt động dạy và học để từng bước nâng cao chất lượng dục dục của nhà trường góp phần đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giảm dần khoảng cách chênh lệch về giáo dục giữa miền núi với đồng bằng”.

Trao tặng quà điểm trường Lai Châu

Nhân dịp này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, NH TMCP Bắc Á cũng trao tặng 1.920 ly sữa TH true MILK cho học sinh toàn trường, đồng thời, Quỹ và hệ thống trường TH School cũng trao tặng 447 suất quà trang phục học sinh cho các em.

Trước đó năm 2024, Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF), Ngân hàng TMCP Bắc Á và Tập đoàn TH đã tài trợ 8,8 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tại Điện Biên thông qua báo Quân đội Nhân dân. Theo đó, ba đơn vị đã thực hiện: - Xây dựng trường học nội trú cho các em học sinh tại tỉnh Điện Biên trị giá 6,5 tỷ đồng - Xây dựng 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho các cựu chiến binh, lực lượng thanh niên xung phong, người có công tại Nghệ An đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ - Xây dựng 30 công trình vệ sinh trường học, mỗi công trình trị giá 60 triệu đồng tại các điểm trường của tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu