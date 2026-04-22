Quy định giám định tư pháp lĩnh vực khoa học và công nghệ

08:39 22/04/2026
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2026/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
1-1776822142.jpg

Theo Thông tư quy định, giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ là việc giám định về nội dung chuyên môn, chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật.

Lĩnh vực giám định tư pháp về khoa học và công nghệ bao gồm các chuyên ngành giám định như sau: Hoạt động khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường công nghệ; khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số; chuyển đổi số; kinh tế số, xã hội số; giao dịch điện tử; chuyên ngành giám định tư pháp khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật. (*)

Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp.

Theo khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp: Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt;

b) Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.

Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự thì thời gian thực tế hoạt động chuyên môn từ đủ 03 năm trở lên;

c) Đã qua khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp.

Thông tư nêu rõ, tiêu chuẩn “có trình độ đại học trở lên” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở giáo dục của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật hoặc do cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo và được công nhận để sử dụng tại Việt Nam phù hợp với chuyên môn đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp thuộc một trong các chuyên ngành giám định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nêu trên.

Tiêu chuẩn “đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 5 năm trở lên” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp là có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo từ đủ 5 năm trở lên tính từ ngày được tuyển dụng hoặc tiếp nhận làm việc đến thời điểm lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, phù hợp với lĩnh vực giám định tư pháp mà người đó được bổ nhiệm.

Tiêu chuẩn “đã qua khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp là có Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được tổ chức có thẩm quyền cấp theo quy định.

Người thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Giám định tư pháp không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ bao gồm giám định viên theo từng chuyên ngành (*) nêu trên.

Người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có thể được bổ nhiệm một hoặc nhiều chuyên ngành khi có đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp và tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thông tư quy định, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương.

Việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết khoản 8 Điều 11 Luật Giám định tư pháp, cụ thể như sau:

Tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn theo quy định, lập 1 bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (bản điện tử hoặc bản giấy) gửi Vụ Tổ chức cán bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế xem xét hồ sơ, lựa chọn và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp từ chối thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện việc cấp thẻ giám định viên tư pháp trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp được ban hành.

Vụ Tổ chức cán bộ lập và gửi danh sách giám định viên tư pháp được bổ nhiệm và cấp thẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (gồm họ và tên, ngày sinh, nơi công tác hoặc nơi cư trú, lĩnh vực hoặc chuyên ngành chuyên môn, số thẻ giám định viên) đến Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời gửi Bộ Tư pháp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên.

Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ có trách nhiệm đăng tải danh sách giám định viên tư pháp được bổ nhiệm và cấp thẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 01/5/2026.

 

Cùng chủ đề
Bộ Chính trị cho phép thí điểm luật sư công tại 8 bộ, 10 tỉnh, thành Bên khung cửa tư pháp
Bộ Chính trị cho phép thí điểm luật sư công tại 8 bộ, 10 tỉnh, thành

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký kết luận 23 của Bộ Chính trị về đề án nghiên...

Hoàn thiện hành lang pháp lý về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự Bên khung cửa tư pháp
Hoàn thiện hành lang pháp lý về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu hoạt động tố...

Trước trốn thuế 'khủng', Bảo Tín Minh Châu từng sai phạm gì? Bên khung cửa tư pháp
Trước trốn thuế 'khủng', Bảo Tín Minh Châu từng sai phạm gì?

Trước khi lộ chuyện sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý, kê khai báo cáo thuế, gây...

Tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của những đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc Bên khung cửa tư pháp
Tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của những đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc

Chiều ngày 03/4/2026, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an Quý I/2026, Thiếu...

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng Bên khung cửa tư pháp
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng

Trước thực trạng các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng gia tăng nhanh chóng, với phương...

Bóc trần chiêu huy động hàng tỷ USD của hệ sinh thái ONUS Bên khung cửa tư pháp
Bóc trần chiêu huy động hàng tỷ USD của hệ sinh thái ONUS

Theo Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã huy động hàng tỷ USD của...

Mới cập nhật
Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và xem xét việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn là hết sức cần thiết.

17 phút trước Khoa học Pháp Lý

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý). Việc Việt Nam ký, phê chuẩn và "nội luật hóa" Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đó chính là hành động thực thi Nghị quyết 66 – NQ/TW một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho an ninh và phát triển trong kỷ nguyên số. Bài nghiên cứu trình bày một số luận điểm then chốt.

26 phút trước Diễn đàn - Luật gia

Tạp chí Pháp lý và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Tạp chí Pháp lý và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác

(Pháp lý) - Trong chuỗi sự kiện của Hội thảo Quốc gia “Luật, Công lý và Phát triển” (LJDC 2026) diễn ra ngày 21.4 tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Tạp chí Pháp Lý và UEF đã ký kết biên bản ghi nhớ, mở ra sự hợp tác bền vững.

38 phút trước Khoa học Pháp Lý

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Giải mã “công thức” tăng trưởng 22.6% của Techcombank

Giải mã “công thức” tăng trưởng 22.6% của Techcombank

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) không chỉ là những con số tăng trưởng đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về một chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hạn. Với lợi nhuận trước thuế bứt phá 22.6% cùng những dấu ấn kỷ lục từ mảng dịch vụ, Techcombank đang cho thấy sự sẵn sàng để dẫn dắt thị trường trong giai đoạn chiến lược mới.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

VPBank và WWB thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp nữ: Từ tiềm năng đến tăng trưởng bền vững

VPBank và WWB thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp nữ: Từ tiềm năng đến tăng trưởng bền vững

Tổ chức Ngân hàng Thế giới dành cho phụ nữ (Women’s World Banking - WWB), nhấn mạnh rằng việc mở rộng các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ không chỉ thúc đẩy tài chính toàn diện, mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng cho các tổ chức tín dụng và nền kinh tế Việt Nam.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tọa độ đắt giá khai thác dòng tiền từ hệ sinh thái lưu trú và tiêu dùng quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

Tọa độ đắt giá khai thác dòng tiền từ hệ sinh thái lưu trú và tiêu dùng quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

Sự hiện diện đồng thời của nhiều thương hiệu khách sạn danh tiếng như Vinpearl, Wyndham Hotels & Resorts trong tương lai… sẽ đưa Vinhomes Pearl Bay “cất cánh” trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Nha Trang (Khánh Hòa). Đặc biệt, khu Lam Ngọc và Ruby bao quanh tổ hợp khách sạn quốc tế chính là chìa khóa để nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định từ tệp khách cao cấp.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

(Pháp lý). Định hướng “không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế” được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 như một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở phân tích các tác động và nguyên nhân của tình trạng hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo hướng hạn chế sự can thiệp hình sự vào các quan hệ pháp lý thuần túy dân sự, kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy hệ thống pháp luật đảm bảo minh bạch, hợp lý, ổn định trong kỷ nguyên mới.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát văn bản pháp luật toàn quốc

Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát văn bản pháp luật toàn quốc

Công điện số 32 yêu cầu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, bảo đảm đồng bộ, thực chất, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

