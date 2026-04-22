Tọa độ đắt giá khai thác dòng tiền từ hệ sinh thái lưu trú và tiêu dùng quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

Sự hiện diện đồng thời của nhiều thương hiệu khách sạn danh tiếng như Vinpearl, Wyndham Hotels & Resorts trong tương lai… sẽ đưa Vinhomes Pearl Bay “cất cánh” trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Nha Trang (Khánh Hòa). Đặc biệt, khu Lam Ngọc và Ruby bao quanh tổ hợp khách sạn quốc tế chính là chìa khóa để nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định từ tệp khách cao cấp.

Thương hiệu quốc tế tạo bệ phóng cho kinh tế tiêu dùng

Thông tin Vinpearl bắt tay cùng các tập đoàn khách sạn toàn cầu, trong đó có Wyndham Hotels & Resorts, tạo lực đẩy mới cho Vinhomes Pearl Bay. Các thương hiệu lớn sẽ mang theo tệp khách có khả năng chi tiêu cao từ khắp nơi trên thế giới đến Nha Trang, qua đó hình thành lực cầu ổn định, giúp gia tăng doanh thu cho hệ thống thương mại - dịch vụ trong lòng dự án.

Đây là tin vui cho các nhà đầu tư tại Vinhomes Pearl Bay, đặc biệt với bộ đôi thương mại dịch vụ và dịch vụ du lịch Lam Ngọc và Ruby bao quanh tổ hợp khách sạn quốc tế.

Ông Võ Minh Tuấn, nhà đầu tư đến từ Hà Nội hiện đang sở hữu một căn shop tại Vinhomes Pearl Bay, nhận định: “Đây chính là lợi thế “đứng trên vai người khổng lồ”, mình gần như được hưởng sẵn một hệ sinh thái khách hàng toàn cầu. Việc kinh doanh trở nên nhẹ gánh hơn: khách đều, dòng tiền ổn định”.

Vinhomes Pearl Bay sẽ đón dòng khách cao cấp nhờ sự “đổ bộ” của các tập đoàn khách sạn toàn cầu

Đáng chú ý, dòng khách cho Vinhomes Pearl Bay không chỉ đến từ lực hút của thương hiệu quốc tế, mà còn được gia tăng nhờ các lợi thế riêng có của dự án: án ngữ trục đường danh giá Trần Phú - nơi đón trực tiếp dòng khách về trung tâm; kế cận cảng tàu quốc tế Nha Trang giúp tiếp cận dòng khách ngoại cao cấp; cạnh nhà ga cáp treo Vinpearl đón dòng khách đến và đi từ Vinpearl Hòn Tre. Đây là những nền tảng đủ lớn và hiếm có để “nuôi dưỡng” các mô hình kinh doanh dịch vụ.

Những lợi thế này tiếp tục nhân lên khi được đặt trong bối cảnh Nha Trang, Khánh Hòa đang mở rộng hạ tầng theo hướng thúc đẩy thương mại, tiêu dùng cao cấp. Nhà ga quốc tế Cam Ranh mở rộng Giai đoạn 2 được triển khai trong năm 2026, giúp nâng tổng công suất phục vụ lên 8 triệu khách/năm vào năm 2030. Theo quy hoạch, năm 2030, nơi đây sẽ đón 25 triệu lượt khách/năm và hướng tới 36 triệu lượt vào năm 2050, trở thành một trong những cảng hàng không lớn nhất cả nước. Đồng thời, dự đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự kiến khởi công trong năm nay, được quy hoạch đi qua Khánh Hòa, sẽ giúp gia tăng đáng kể khả năng kết nối của Nha Trang với các trung tâm kinh tế lớn.

Lam Ngọc và Ruby - Lời giải cho bài toán đầu tư dòng tiền bền vững

Tại Vinhomes Pearl Bay, khu Lam Ngọc và Ruby đại diện cho hai lựa chọn chiến lược, đáp ứng nhiều mục tiêu khai thác của giới đầu tư.

Trong đó, Ruby nằm trên trục giao thông chính, kết nối trực tiếp với đường Trần Phú, ga cáp treo và cảng tàu quốc tế - những tọa độ luôn duy trì lưu lượng khách ổn định. Với thiết kế boutique mang hơi hướng cổ điển, các căn Ruby phù hợp để phát triển nhà hàng, café cao cấp, cửa hàng thời trang và sản phẩm lưu niệm - những ngành hàng phục vụ trực tiếp tệp khách có chi tiêu cao.

Lam Ngọc và Ruby là hai khu TMDV bao quanh tổ hợp khách sạn quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

Đồng thời, Ruby còn hưởng lợi từ nhu cầu chi tiêu gắn với nhịp lưu trú của khối khách sạn. Trong thời gian chờ check-in, sau khi check-out hoặc giữa các khung nghỉ, du khách thường có xu hướng dùng bữa tại nhà hàng, gặp gỡ ở café lounge, mua sắm tại boutique hoặc sử dụng spa ngay gần nơi lưu trú. Về đêm, các mô hình rooftop bar, nhà hàng ẩm thực và quà tặng trở thành “vùng đất vàng” cho các nhà đầu tư nhờ bám sát nhu cầu thư giãn, giải trí của du khách sau ngày dài trải nghiệm.

Trong khi đó, Lam Ngọc nổi bật với lợi thế tiếp giáp trực tiếp đường biển riêng và sở hữu các tuyến phố thượng mại nội khu mang màu sắc quốc tế, như Little Shanghai và Little Tokyo, tạo điểm nhấn trải nghiệm ấn tượng. Vị trí này phù hợp để phát triển các mô hình F&B ven biển, café, bar cao cấp hay các dịch vụ giải trí mang tính trải nghiệm.

Đặc biệt, sản phẩm tại Lam Ngọc còn có tiềm năng lớn để kinh doanh dịch vụ lưu trú ven biển, tận dụng lợi thế đứng cạnh các khách sạn lớn như một lợi thế hiếm có. Nếu như các khách sạn quốc tế thường phục vụ nhóm khách tiêu chuẩn cao, dịch vụ đồng bộ thì các mini hotel tại Lam Ngọc phù hợp với du khách có nhu cầu lưu trú linh hoạt, giàu cá tính, hoặc nhóm khách muốn tìm kiếm trải nghiệm riêng tư, gắn với văn hóa bản địa.

Lam Ngọc sở hữu lợi thế tiếp giáp đường biển riêng và các trục giao thông nội khu lớn

Xa hơn, sự hiện diện của các thương hiệu lớn không chỉ mang lại dòng khách, mà còn tạo lực đẩy cho giá trị bất động sản tại Lam Ngọc và Ruby. Trong bối cảnh quỹ đất ven biển trung tâm Nha Trang ngày càng khan hiếm, những sản phẩm được quy hoạch bài bản, gắn với thương hiệu uy tín như Lam Ngọc và Ruby sẽ là nhóm tài sản có giá trị tích lũy bền vững theo thời gian.