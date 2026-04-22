Tọa độ đắt giá khai thác dòng tiền từ hệ sinh thái lưu trú và tiêu dùng quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

08:49 22/04/2026
Sự hiện diện đồng thời của nhiều thương hiệu khách sạn danh tiếng như Vinpearl, Wyndham Hotels & Resorts trong tương lai… sẽ đưa Vinhomes Pearl Bay “cất cánh” trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Nha Trang (Khánh Hòa). Đặc biệt, khu Lam Ngọc và Ruby bao quanh tổ hợp khách sạn quốc tế chính là chìa khóa để nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định từ tệp khách cao cấp.

Thương hiệu quốc tế tạo bệ phóng cho kinh tế tiêu dùng

Thông tin Vinpearl bắt tay cùng các tập đoàn khách sạn toàn cầu, trong đó có Wyndham Hotels & Resorts, tạo lực đẩy mới cho Vinhomes Pearl Bay. Các thương hiệu lớn sẽ mang theo tệp khách có khả năng chi tiêu cao từ khắp nơi trên thế giới đến Nha Trang, qua đó hình thành lực cầu ổn định, giúp gia tăng doanh thu cho hệ thống thương mại - dịch vụ trong lòng dự án.

Đây là tin vui cho các nhà đầu tư tại Vinhomes Pearl Bay, đặc biệt với bộ đôi thương mại dịch vụ và dịch vụ du lịch Lam Ngọc và Ruby bao quanh tổ hợp khách sạn quốc tế.

Ông Võ Minh Tuấn, nhà đầu tư đến từ Hà Nội hiện đang sở hữu một căn shop tại Vinhomes Pearl Bay, nhận định: “Đây chính là lợi thế “đứng trên vai người khổng lồ”, mình gần như được hưởng sẵn một hệ sinh thái khách hàng toàn cầu. Việc kinh doanh trở nên nhẹ gánh hơn: khách đều, dòng tiền ổn định”.

Vinhomes Pearl Bay sẽ đón dòng khách cao cấp nhờ sự “đổ bộ” của các tập đoàn khách sạn toàn cầu

Đáng chú ý, dòng khách cho Vinhomes Pearl Bay không chỉ đến từ lực hút của thương hiệu quốc tế, mà còn được gia tăng nhờ các lợi thế riêng có của dự án: án ngữ trục đường danh giá Trần Phú - nơi đón trực tiếp dòng khách về trung tâm; kế cận cảng tàu quốc tế Nha Trang giúp tiếp cận dòng khách ngoại cao cấp; cạnh nhà ga cáp treo Vinpearl đón dòng khách đến và đi từ Vinpearl Hòn Tre. Đây là những nền tảng đủ lớn và hiếm có để nuôi dưỡng các mô hình kinh doanh dịch vụ.

Những lợi thế này tiếp tục nhân lên khi được đặt trong bối cảnh Nha Trang, Khánh Hòa đang mở rộng hạ tầng theo hướng thúc đẩy thương mại, tiêu dùng cao cấp. Nhà ga quốc tế Cam Ranh mở rộng Giai đoạn 2 được triển khai trong năm 2026, giúp nâng tổng công suất phục vụ lên 8 triệu khách/năm vào năm 2030. Theo quy hoạch, năm 2030, nơi đây sẽ đón 25 triệu lượt khách/năm và hướng tới 36 triệu lượt vào năm 2050, trở thành một trong những cảng hàng không lớn nhất cả nước. Đồng thời, dự đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự kiến khởi công trong năm nay, được quy hoạch đi qua Khánh Hòa, sẽ giúp gia tăng đáng kể khả năng kết nối của Nha Trang với các trung tâm kinh tế lớn.

Lam Ngọc và Ruby - Lời giải cho bài toán đầu tư dòng tiền bền vững

Tại Vinhomes Pearl Bay, khu Lam Ngọc và Ruby đại diện cho hai lựa chọn chiến lược, đáp ứng nhiều mục tiêu khai thác của giới đầu tư.

Trong đó, Ruby nằm trên trục giao thông chính, kết nối trực tiếp với đường Trần Phú, ga cáp treo và cảng tàu quốc tế - những tọa độ luôn duy trì lưu lượng khách ổn định. Với thiết kế boutique mang hơi hướng cổ điển, các căn Ruby phù hợp để phát triển nhà hàng, café cao cấp, cửa hàng thời trang và sản phẩm lưu niệm - những ngành hàng phục vụ trực tiếp tệp khách có chi tiêu cao.

Lam Ngọc và Ruby hai khu TMDV bao quanh tổ hợp khách sạn quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

Đồng thời, Ruby còn hưởng lợi từ nhu cầu chi tiêu gắn với nhịp lưu trú của khối khách sạn. Trong thời gian chờ check-in, sau khi check-out hoặc giữa các khung nghỉ, du khách thường có xu hướng dùng bữa tại nhà hàng, gặp gỡ ở café lounge, mua sắm tại boutique hoặc sử dụng spa ngay gần nơi lưu trú. Về đêm, các mô hình rooftop bar, nhà hàng ẩm thực và quà tặng trở thành “vùng đất vàng” cho các nhà đầu tư nhờ bám sát nhu cầu thư giãn, giải trí của du khách sau ngày dài trải nghiệm.

Trong khi đó, Lam Ngọc nổi bật với lợi thế tiếp giáp trực tiếp đường biển riêngsở hữu các tuyến phố thượng mại nội khu mang màu sắc quốc tế, như Little Shanghai và Little Tokyo, tạo điểm nhấn trải nghiệm ấn tượng. Vị trí này phù hợp để phát triển các mô hình F&B ven biển, café, bar cao cấp hay các dịch vụ giải trí mang tính trải nghiệm.

Đặc biệt, sản phẩm tại Lam Ngọc còn có tiềm năng lớn để kinh doanh dịch vụ lưu trú ven biển, tận dụng lợi thế đứng cạnh các khách sạn lớn như một lợi thế hiếm có. Nếu như các khách sạn quốc tế thường phục vụ nhóm khách tiêu chuẩn cao, dịch vụ đồng bộ thì các mini hotel tại Lam Ngọc phù hợp với du khách có nhu cầu lưu trú linh hoạt, giàu cá tính, hoặc nhóm khách muốn tìm kiếm trải nghiệm riêng tư, gắn với văn hóa bản địa.

Lam Ngọc sở hữu lợi thế tiếp giáp đường biển riêng và các trục giao thông nội khu lớn

Xa hơn, sự hiện diện của các thương hiệu lớn không chỉ mang lại dòng khách, mà còn tạo lực đẩy cho giá trị bất động sản tại Lam Ngọc và Ruby. Trong bối cảnh quỹ đất ven biển trung tâm Nha Trang ngày càng khan hiếm, những sản phẩm được quy hoạch bài bản, gắn với thương hiệu uy tín như Lam Ngọc và Ruby sẽ là nhóm tài sản có giá trị tích lũy bền vững theo thời gian.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Chỉ sau đúng 3 tháng thi công thần tốc, khu vực sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng Cảng...

Việc một dự án điện gió tại Lào do T&T Group triển khai đạt mốc vận hành thương mại (COD),...

Theo nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Chính...

Mười năm sau APEC 2017, Việt Nam trở lại vai trò nước chủ nhà APEC, với quy mô và cách...

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Maharashtra, bước tiến tiếp theo trong...

Sông Hàn, biểu tượng ngàn đời của Đà Nẵng, không chỉ là dòng chảy kiến tạo nên văn hóa và...

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và xem xét việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn là hết sức cần thiết.

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý). Việc Việt Nam ký, phê chuẩn và "nội luật hóa" Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đó chính là hành động thực thi Nghị quyết 66 – NQ/TW một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho an ninh và phát triển trong kỷ nguyên số. Bài nghiên cứu trình bày một số luận điểm then chốt.

Tạp chí Pháp lý và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác

(Pháp lý) - Trong chuỗi sự kiện của Hội thảo Quốc gia “Luật, Công lý và Phát triển” (LJDC 2026) diễn ra ngày 21.4 tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Tạp chí Pháp Lý và UEF đã ký kết biên bản ghi nhớ, mở ra sự hợp tác bền vững.

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

Giải mã “công thức” tăng trưởng 22.6% của Techcombank

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) không chỉ là những con số tăng trưởng đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về một chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hạn. Với lợi nhuận trước thuế bứt phá 22.6% cùng những dấu ấn kỷ lục từ mảng dịch vụ, Techcombank đang cho thấy sự sẵn sàng để dẫn dắt thị trường trong giai đoạn chiến lược mới.

VPBank và WWB thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp nữ: Từ tiềm năng đến tăng trưởng bền vững

Tổ chức Ngân hàng Thế giới dành cho phụ nữ (Women’s World Banking - WWB), nhấn mạnh rằng việc mở rộng các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ không chỉ thúc đẩy tài chính toàn diện, mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng cho các tổ chức tín dụng và nền kinh tế Việt Nam.

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

(Pháp lý). Định hướng “không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế” được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 như một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở phân tích các tác động và nguyên nhân của tình trạng hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo hướng hạn chế sự can thiệp hình sự vào các quan hệ pháp lý thuần túy dân sự, kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy hệ thống pháp luật đảm bảo minh bạch, hợp lý, ổn định trong kỷ nguyên mới.

Quy định giám định tư pháp lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2026/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát văn bản pháp luật toàn quốc

Công điện số 32 yêu cầu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, bảo đảm đồng bộ, thực chất, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

