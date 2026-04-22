Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Khoa học Pháp Lý

Tạp chí Pháp lý và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác

16:03 22/04/2026
(Pháp lý) - Trong chuỗi sự kiện của Hội thảo Quốc gia “Luật, Công lý và Phát triển” (LJDC 2026) diễn ra ngày 21.4 tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Tạp chí Pháp Lý và UEF đã ký kết biên bản ghi nhớ, mở ra sự hợp tác bền vững.

Việc Tạp chí Pháp Lý và UEF ký kết biên bản ghi nhớ sẽ giúp cho mạng lưới hợp tác của Khoa Luật nói riêng và UEF nói chung được mở rộng, phát triển "hệ sinh thái" nhà trường – truyền thông - sinh viên - doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng đầu ra cho sinh viên; tăng cường nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên.

Thừa ủy quyền của Tổng biên tập Tạp chí Pháp lý,  ông Trần Thanh Hơn ( Trưởng VPĐD Tạp chí Pháp lý tại phía Nam ) và  TS. Nhan Cẩm Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. HCM ( bìa phải)  kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Tại sự kiện , UEF cũng đã thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ với 6 đơn vị ở các lĩnh vực khác nhau gồm: Công ty luật, Trung tâm trọng tài, doanh nghiệp, văn phòng công chứng,….

Hội thảo Quốc gia “Luật, Công lý và Phát triển” năm nay thu hút sự tham gia của 66 trường đại học, viện đào tạo, cơ quan chuyên môn.  Hội thảo được UEF phối hợp với Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Trọng tài Thương mại số 1 Việt Nam (VN1AC) tổ chức. Hội thảo năm nay có chủ đề “Khung pháp lý và giải pháp công nghệ cho mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững nhằm thúc đẩy đối thoại học thuật, trao đổi chuyên môn giữa các nhà nghiên cứu, chuyên gia pháp lý, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước”.

Theo TS. Ngô Minh Hải, Phó Hiệu trưởng UEF cho biết so với năm ngoái, hội thảo được nâng tầm lên cấp quốc gia. Còn chủ đề năm nay mang tính liên ngành, kết nối giữa pháp luật, kinh tế và công nghệ.

Quang cảnh buổi hội thảo

Theo Ban tổ chức, hội thảo thu hút được sự quan tâm, tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, luật sư, nhà khoa học cũng như học viên, sinh viên trên cả nước với 183 bài tham luận bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trong đó, hội đồng đánh giá có 140 bài đạt chất lượng để đăng trong kỷ yếu hội thảo.

Các tham luận, góc nhìn của nhà khoa học, nhà nghiên cứu sẽ góp phần đánh giá, nhìn nhận về quy định, hệ thống các định chế pháp luật về chính sách, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững hiện nay.

Ba nội dung chính, bao quát các khía cạnh về khung pháp lý và giải pháp công nghệ cho mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững được trình bày gồm: Khung pháp lý và hoàn thiện thể chế về kinh tế tuần hoàn; Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và các công cụ kinh tế - tài chính thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; Chuyển đổi số, giải pháp công nghệ và ứng dụng ngành trong kinh tế tuần hoàn.

Tại buổi hội thảo, TS. Ngô Minh Hải cho rằng hội thảo lấy chủ đề trọng tâm là kinh tế tuần hoàn là một xu thế không thể đảo ngược trong kỷ nguyên phát triển bền vững. Do đó, việc xây dựng một khung pháp lý vững chắc đi kèm với các giải pháp công nghệ tiên tiến là “chìa khóa để doanh nghiệp Việt Nam chuyển mình từ mô hình tăng trưởng truyền thống sang mô hình bền vững và có sức cạnh tranh toàn cầu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo là nỗ lực trong việc kết nối các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo ra những sáng kiến thực tiễn, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu Net Zero của quốc gia, với quá trình chuyển giao tri thức, đào tạo thế hệ nhân lực trẻ có tư duy công lý và am hiểu công nghệ, UEF sẵn sàng đồng hành cùng sự bứt phá kinh tế của Thành phố và cả nước” - TS. Ngô Minh Hải chia sẻ.

Thanh Thảo

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

tạp chí pháp lý Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. HCM UEF MOU Biên bản ghi nhớ hợp tác
Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay