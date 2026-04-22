Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Giải mã “công thức” tăng trưởng 22.6% của Techcombank

08:59 22/04/2026
Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) không chỉ là những con số tăng trưởng đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về một chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hạn. Với lợi nhuận trước thuế bứt phá 22.6% cùng những dấu ấn kỷ lục từ mảng dịch vụ, Techcombank đang cho thấy sự sẵn sàng để dẫn dắt thị trường trong giai đoạn chiến lược mới.

Bản lĩnh của một ngân hàng dẫn dắt được Techcombank khẳng định ngay trong quý đầu năm 2026 với tổng thu nhập hoạt động chạm mốc 13.7 nghìn tỷ đồng. Con số tăng trưởng 17.8% so với cùng kỳ không chỉ cho thấy đà bứt phá ổn định của các mảng kinh doanh cốt lõi mà còn là bệ phóng đưa lợi nhuận trước thuế đạt 8.9 nghìn tỷ đồng – mức cao kỷ lục trong quý 1 của ngân hàng.

Đi cùng hiệu quả tài chính, sức hút thương hiệu của Techcombank và hệ sinh thái tiếp tục mang đến những giá trị và trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Đáng chú ý, “DNA số” ngày càng thể hiện rõ nét khi có tới hơn 63% khách hàng bán lẻ mới được thu hút qua kênh trực tuyến, minh chứng cho sự thành công của chiến lược chuyển đổi số toàn diện. Sự tin tưởng của người dùng còn được cụ thể hóa qua 1.4 tỷ giao dịch điện tử, tăng trưởng ấn tượng 27.3% so với cùng kỳ. Với thị phần áp đảo 15.8% về số lượng giao dịch đến, Techcombank tiếp tục bảo vệ vững chắc ngôi vương về quy mô giao dịch trên kênh số, khẳng định vị thế số 1 về digital banking.

Ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank chia sẻ: “Kết quả hoạt động của Techcombank trong quý 1/2026 ghi nhận những diễn biến tích cực trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động. Việc đa dạng hóa nguồn vốn là một trong những chiến lược trọng tâm khi chúng tôi hướng tới nâng cao nền tảng thanh khoản vững chắc, và hỗ trợ cho tăng trưởng bền vững dài hạn. Ngân hàng cũng ký kết thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu Euro với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB), nhằm mở rộng nguồn vốn tài trợ cho các dự án xanh, định vị vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính bền vững và củng cố cam kết của chúng tôi đối với sự phát triển ổn định của Việt Nam.

Dù bất ổn kinh tế toàn cầu gia tăng, Techcombank đang ở vị thế thuận lợi để thích ứng với môi trường thay đổi và khởi động chiến lược 5 năm tiếp theo. Trọng tâm của Ngân hàng tiếp tục tập trung vào tăng cường sự phối hợp trong hệ sinh thái, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thành một tổ chức dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời trở thành đối tác vững mạnh cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.”

Những “động lực” tăng trưởng bứt phá

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bức tranh tài chính của Techcombank ở quý đầu tiên của năm 2026 chính là sự cộng hưởng mạnh mẽ từ các dòng thu nhập cốt lõi.

Thu nhập lãi thuần (NII) đạt 9.5 nghìn tỷ đồng, tăng 14.6% so với cùng kỳ. Mặc dù chi phí vốn gia tăng và cạnh tranh huy động kéo biên lãi thuần (NIM) trong quý giảm xuống 3.1% nhưng NIM trượt 12 tháng vẫn duy trì ổn định ở mức 3.7%.

Trong khi thu nhập lãi thuần duy trì đà tăng trưởng ổn định, mảng thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đã thực sự bùng nổ khi thiết lập đỉnh cao lịch sử mới với 3.6 nghìn tỷ đồng. Sự tăng trưởng thần tốc gần 47% của mảng dịch vụ là kết quả của một hệ sinh thái tài chính toàn diện đã chín muồi.

Theo đó, ở mảng thanh toán, thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán đạt 1.6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 158.6% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này phản ánh xu hướng phục hồi liên tục kể từ Quý 4/2025, được thúc đẩy bởi việc triển khai các giải pháp tài trợ thương mại mới và nâng cấp, cải tiến sản phẩm.

Bên cạnh đó, thu phí dịch vụ thẻ đạt 442.5 tỷ đồng, tăng 15.4% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả từ các giải pháp thúc đẩy chi tiêu của khách hàng. Nhờ vậy, mảng thẻ duy trì mức độ sử dụng cao khi được tích hợp sâu với tài khoản ngân hàng, các sản phẩm tín dụng, tài chính tiêu dùng và hệ sinh thái đối tác, qua đó gia tăng chi tiêu đa kênh và tần suất giao dịch.

Không chỉ vậy, thu từ dịch vụ ngoại hối đạt 349.3 tỷ đồng, tăng 25.4% so với cùng kỳ, ghi nhận quý tăng trưởng thứ bảy liên tiếp và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu thu nhập.

Đặc biệt, thu từ phí dịch vụ bảo hiểm, bao gồm sản phẩm hợp tác bảo hiểm (bancassurance) và dịch vụ bảo hiểm của công ty con, đạt 429.2 tỷ đồng, tăng 103.4% so với cùng kỳ. Qua đó, phản ánh sự tăng tốc mạnh mẽ của mảng bảo hiểm, khi các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được triển khai toàn diện ngay từ đầu năm 2026.

Song hành với đà tăng trưởng doanh thu, Techcombank tiếp tục duy trì hiệu quả vận hành và kỷ luật quản trị rủi ro. Chi phí hoạt động ở mức 3.87 nghìn tỷ đồng, tăng 17.8% so với cùng kỳ nhưng giảm 19.8% so với quý trước, cho thấy nỗ lực kiểm soát chi phí bám sát định hướng chiến lược. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) được cải thiện xuống còn 28.3%.

Trong khi đó, chi phí dự phòng ghi nhận 935.3 tỷ đồng, giảm 14.2% so với cùng kỳ. Chi phí tín dụng (trượt 12 tháng) duy trì ổn định ở mức 0.6% và ở mức thấp 0.4% sau thu hồi từ nợ đã xử lý bằng dự phòng, phản ánh chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ.

Xoay trục danh mục: Khi sự thận trọng đi đôi với hiệu quả

Khép lại quý đầu năm 2026, Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu với tổng tài sản chạm ngưỡng 1.19 triệu tỷ đồng. Trên cơ sở ngân hàng riêng lẻ, tăng trưởng tín dụng đạt 2.89% so với đầu năm.

Trong hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, Techcombank đã thực hiện một cuộc “xoay trục” danh mục đầy ấn tượng. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào việc lần đầu tiên trong lịch sử, tỷ trọng dư nợ bất động sản được Ngân hàng kéo giảm xuống dưới ngưỡng 30% (đạt 28.9%), minh chứng cho cam kết đa dạng hóa tài sản rủi ro và hướng tới sự phát triển bền vững.

Thay thế vào đó, mảng bán lẻ và SME đã bứt phá trở thành “động cơ kép” thúc đẩy tăng trưởng tín dụng với mức tăng 33% so với cùng kỳ và tăng 6% so với đầu năm, đạt 395.3 nghìn tỷ đồng. Hơn nữa, dòng vốn của Techcombank cũng đang chảy mạnh vào các huyết mạch của nền kinh tế khi dư nợ lĩnh vực xây dựng tăng vọt 72%, tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm, cùng sự khởi sắc tại các mảng FMCG, logistics và viễn thông.

Đặc biệt, phân khúc cho vay tín chấp ghi nhận con số tăng trưởng đột phá 159.1% so với cùng kỳ và 14.4% so với đầu năm, cho thấy hiệu quả vượt trội từ các mô hình phê duyệt tự động và khả năng thấu hiểu nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, cho vay mua nhà và cho vay ký quỹ lần lượt tăng 6.4% và 2.0% so với đầu năm.

Trên phương diện huy động, niềm tin của khách hàng dành cho Techcombank tiếp tục được củng cố với tổng tiền gửi đạt 651 nghìn tỷ đồng, tăng 14.2% so với đầu năm. Dù mặt bằng lãi suất cao khiến một bộ phận khách hàng dịch chuyển dòng tiền sang các sản phẩm có kỳ hạn, nhưng tỷ lệ CASA (bao gồm Sinh lời tự động) vẫn duy trì ở mức cao 37.9%. Đây chính là “nguồn nhiên liệu” giá rẻ quan trọng, giúp ngân hàng tối ưu hóa chi phí vốn và sẵn sàng cho những mục tiêu bứt phá trong các quý tiếp theo.

Thanh khoản ổn định, bộ đệm dự phòng dày lên

Giữa áp lực lãi suất và rủi ro bên ngoài gia tăng, Techcombank vẫn cho thấy “sức đề kháng” vững vàng khi tiếp tục duy trì nền tảng thanh khoản vững chắc. Tính đến 31/03/2026, tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 80.5%, trong khi tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 26.9% – đều nằm trong giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Song song đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II được nâng lên 15.2%, cải thiện so với mức 14.6% cuối năm 2025. Điều này tiếp tục khẳng định nền tảng vốn vững chắc và vị thế dẫn đầu của Techcombank.

Chất lượng tài sản của ngân hàng được bảo đảm ở mức ưu việt với tỷ lệ nợ xấu duy trì tại ngưỡng 1.16%. Mức tăng nhẹ so với cuối năm trước là kết quả của việc tái cơ cấu danh mục một cách chọn lọc, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng tỷ suất sinh lời.

Đáng chú ý, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục được củng cố, đạt 129.3%, cho thấy bộ đệm dự phòng ngày càng dày hơn, phản ánh cách tiếp cận thận trọng trong quản trị rủi ro.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Techcombank
Cùng chủ đề
Mới cập nhật
Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay