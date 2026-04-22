Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

VPBank và WWB thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp nữ: Từ tiềm năng đến tăng trưởng bền vững

08:54 22/04/2026
Tổ chức Ngân hàng Thế giới dành cho phụ nữ (Women’s World Banking - WWB), nhấn mạnh rằng việc mở rộng các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ không chỉ thúc đẩy tài chính toàn diện, mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng cho các tổ chức tín dụng và nền kinh tế Việt Nam.

Thông điệp được đưa ra tại tọa đàm “Thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ thông qua nguồn vốn tài chính hiệu quả”, do VPBank phối hợp với WWB tổ chức ngày 17/4/2026 tại Hà Nội, có sự tham gia của các cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng, fintech, hiệp hội doanh nghiệp và các đối tác phát triển. Các bên tập trung thảo luận giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ.

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tạo nên không khí trao đổi sôi nổi và cởi mở xuyên suốt phiên tọa đàm. Từ góc nhìn thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp, nhiều ý kiến đa chiều đã được chia sẻ, mang đến những góc nhìn sáng tạo về cách tiếp cận tài chính, vận hành và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Đây cũng là cơ hội để các bên liên quan lắng nghe sâu sát hơn nhu cầu thực tế, từ đó thúc đẩy việc xây dựng các giải pháp phù hợp và hiệu quả hơn cho nhóm khách hàng này.

Ông Đào Gia Hưng, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp SME, VPBank trao đổi tại Tọa đàm

Ông Đào Gia Hưng, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp SME, VPBank, cho biết:“Phụ nữ khởi sự và điều hành doanh nghiệp là một lực lượng quan trọng góp phần nâng cao khả năng chống chịu của hộ gia đình, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại Việt Nam. Thông qua hợp tác với nhiều bên liên quan, trong đó có Women’s World Banking, chúng tôi đã chuyển hóa những hiểu biết sâu hơn về khách hàng thành các giải pháp tài chính thiết thực, phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Điều này giúp VPBank nâng cao năng lực phục vụ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đồng thời tạo ra giá trị kinh doanh bền vững cho ngân hàng.”

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chương trình tài chính toàn diện giai đoạn 2026–2030, với trọng tâm là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, phụ nữ và các nhóm chưa được phục vụ đầy đủ. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc tăng cường sức chống chịu và mở rộng tiếp cận tài chính cho các nhóm doanh nghiệp tiềm năng trở nên cấp thiết.

Bà Angelique Timmer, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của WWB

Bà Angelique Timmer, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của WWB, nhấn mạnh:“Các doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều giải pháp tài chính hiện nay vẫn chưa thực sự phản ánh đúng cách phụ nữ xây dựng, vận hành và phát triển doanh nghiệp của mình. Cách tiếp cận Thiết kế lấy phụ nữ làm trung tâm của chúng tôi cho thấy nữ doanh nhân không thể được xem là một nhóm khách hàng đồng nhất. Các tổ chức tín dụng cần phát triển những giải pháp dựa trên hiểu biết sâu sắc về khách hàng, đồng thời bảo đảm tính khả thi trong triển khai và hiệu quả thương mại, để vừa phục vụ tốt hơn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, vừa hỗ trợ tăng trưởng danh mục một cách bền vững.”

Theo bà Angelique Timmer, tọa đàm là không gian để kết nối bằng chứng nghiên cứu, hiểu biết khách hàng và đối thoại thị trường, từ đó góp phần chuyển hóa mục tiêu bao trùm tài chính thành những hành động cụ thể, thiết thực và có khả năng nhân rộng.

Theo ước tính, phụ nữ hiện sở hữu khoảng 20% số doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) đăng ký chính thức tại Việt Nam. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa phản ánh đầy đủ vai trò kinh tế thực tế của phụ nữ, bởi một tỷ lệ lớn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn hoạt động dưới hình thức phi chính thức hoặc hộ kinh doanh cá thể. Điều đó cho thấy phụ nữ đang đóng góp cho nền kinh tế nhiều hơn đáng kể so với những gì số liệu chính thức thể hiện.

Các nữ chủ tham gia Tọa đàm thảo luận sôi nổi và cởi mở

Trong nhóm doanh nghiệp đã đăng ký, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chủ yếu tập trung ở phân khúc siêu nhỏ và nhỏ. Dù có đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và tạo việc làm, khả năng tiếp cận tài chính vẫn là một trong những rào cản lớn nhất đối với nhóm doanh nghiệp này. Thông tin tại “Diễn đàn Kết nối đầu tư: Nguồn vốn cho tăng trưởng” diễn ra tại TP HCM tháng 3 vừa qua cho biết, hiện vẫn còn khoảng 60% nhu cầu tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa được đáp ứng, tương đương khoảng trống tài chính khoảng 24 tỷ USD. Theo các chuyên gia, việc thu hẹp khoảng trống này không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho các tổ chức tín dụng, mà còn có thể đóng góp thêm hàng chục tỷ USD cho GDP của Việt Nam vào năm 2030 nếu tài chính toàn diện và sự tham gia kinh tế của phụ nữ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Các doanh nghiệp tham dự cũng đánh giá cao những nỗ lực của các tổ chức tín dụng trong việc phát triển các giải pháp tài chính linh hoạt, đặc biệt là các sản phẩm tín chấp đang được triển khai. Đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết các giải pháp này đã góp phần tháo gỡ rào cản về tài sản đảm bảo, giúp họ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp cũng kỳ vọng các ngân hàng, trong đó có VPBank, sẽ tiếp tục đổi mới và phát triển các sản phẩm, giải pháp tài chính vượt trội hơn, phù hợp với đặc thù vận hành và nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Từ nghiên cứu và thực tiễn triển khai, tọa đàm đưa ra ba định hướng chính. Thứ nhất, doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ là phân khúc giàu tiềm năng nhưng còn hạn chế tiếp cận tài chính phù hợp, cần được xem là trọng tâm trong chiến lược phát triển khách hàng của các tổ chức tín dụng.

Thứ hai, cách tiếp cận “Thiết kế lấy phụ nữ làm trung tâm” cho thấy không thể áp dụng một mô hình chung cho mọi khách hàng nữ. Các tổ chức tín dụng cần xây dựng sản phẩm dựa trên hiểu biết cụ thể về hành vi, nhu cầu và rào cản thực tế, như hạn chế thông tin, mức độ tin cậy thấp, yêu cầu hồ sơ phức tạp và khác biệt trong thói quen giao dịch.

Thứ ba, để triển khai hiệu quả ở quy mô lớn, cần quá trình thử nghiệm, sử dụng dữ liệu và đầu tư dài hạn vào năng lực nội bộ. Đây là nền tảng để vừa hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp bền vững, vừa giúp các tổ chức tín dụng tăng trưởng danh mục và tạo tác động lan tỏa tới nền kinh tế.

Các trao đổi cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác với các mạng lưới phụ nữ, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và các đầu mối trung gian tại địa phương nhằm nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng và hiệu quả sử dụng vốn.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

VP Bank
Cùng chủ đề
Mới cập nhật
Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và xem xét việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn là hết sức cần thiết.

18 phút trước Khoa học Pháp Lý

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý). Việc Việt Nam ký, phê chuẩn và "nội luật hóa" Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đó chính là hành động thực thi Nghị quyết 66 – NQ/TW một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho an ninh và phát triển trong kỷ nguyên số. Bài nghiên cứu trình bày một số luận điểm then chốt.

27 phút trước Diễn đàn - Luật gia

Tạp chí Pháp lý và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác

(Pháp lý) - Trong chuỗi sự kiện của Hội thảo Quốc gia “Luật, Công lý và Phát triển” (LJDC 2026) diễn ra ngày 21.4 tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Tạp chí Pháp Lý và UEF đã ký kết biên bản ghi nhớ, mở ra sự hợp tác bền vững.

38 phút trước Khoa học Pháp Lý

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Giải mã “công thức” tăng trưởng 22.6% của Techcombank

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) không chỉ là những con số tăng trưởng đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về một chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hạn. Với lợi nhuận trước thuế bứt phá 22.6% cùng những dấu ấn kỷ lục từ mảng dịch vụ, Techcombank đang cho thấy sự sẵn sàng để dẫn dắt thị trường trong giai đoạn chiến lược mới.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tọa độ đắt giá khai thác dòng tiền từ hệ sinh thái lưu trú và tiêu dùng quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

Sự hiện diện đồng thời của nhiều thương hiệu khách sạn danh tiếng như Vinpearl, Wyndham Hotels & Resorts trong tương lai… sẽ đưa Vinhomes Pearl Bay “cất cánh” trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Nha Trang (Khánh Hòa). Đặc biệt, khu Lam Ngọc và Ruby bao quanh tổ hợp khách sạn quốc tế chính là chìa khóa để nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định từ tệp khách cao cấp.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

(Pháp lý). Định hướng “không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế” được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 như một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở phân tích các tác động và nguyên nhân của tình trạng hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo hướng hạn chế sự can thiệp hình sự vào các quan hệ pháp lý thuần túy dân sự, kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy hệ thống pháp luật đảm bảo minh bạch, hợp lý, ổn định trong kỷ nguyên mới.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Quy định giám định tư pháp lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2026/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

8 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát văn bản pháp luật toàn quốc

Công điện số 32 yêu cầu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, bảo đảm đồng bộ, thực chất, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay