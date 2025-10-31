Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hành trình xuyên Việt trong lòng VEC: 34 tỉnh, thành kể chuyện bằng sản vật tại Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất 2025

08:00 31/10/2025
Bước chân vào Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) những ngày này, du khách như lạc vào một “Việt Nam thu nhỏ” giữa mùa thu Hà Nội với hàng nghìn sản vật đến từ khắp các tỉnh thành đất nước Ngày 31/10 tới đây, Tại đây, họ sẽ tận mắt chứng kiến một Kỷ lục Việt Nam mới được làm từ chính các sản vật của đất nước.

Định nghĩa mới về “đặc sản”

Với quy mô hơn 130.000m², Hội chợ Mùa thu tại VEC tựa như một “sàn diễn” khổng lồ của tinh hoa vùng miền. Nhưng điều khiến không gian “Thu Đất Việt” (Sảnh 6 & 7) trở nên đặc biệt, chính là cách các địa phương định nghĩa lại hai chữ “đặc sản”.

anh-1-1761883079.jpg
anh-2-1761883091.jpg

Từ Bắc vào Nam, mỗi gian hàng là một câu chuyện riêng, nơi “đặc sản” không chỉ là sản vật, mà còn là minh chứng cho sự tử tế, sáng tạo, chiều sâu văn hóa và tiềm lực công nghiệp.

Tại gian hàng Bắc Ninh, mùi gạo mới lan tỏa từ quầy nấu thử của HTX Vietmush. Sợi mì Chũ trắng ngà, ánh lên màu tự nhiên không tẩy trắng, thoảng mì gạo mới khiến du khách tò mò nếm thử và trầm trồ bởi vị “sạch từ gốc”. 

Ngay bên cạnh, gian hàng Cao Bằng gây ấn tượng với những sợi bún rau củ tạo hình “bông hoa ngũ sắc”, vừa tinh tế vừa giàu tính nghệ thuật.

anh-3-1761883091.jpg

Tiến vào miền Trung, đặc sản còn được mở rộng ra cả chiều sâu văn hóa và tầm vóc công nghiệp. Gian hàng của Nghệ An trưng bày các sản phẩm OCOP như giảo cổ lam, hà thủ ô… - những phương thuốc cổ truyền được tạo ra từ sản vật của vùng đất núi đồi khô cằn sỏi đá.

Và bất ngờ nhất có lẽ là gian hàng Quảng Ngãi - nơi đặc sản chủ lực không phải kẹo gương hay quế Trà Bồng, mà là... xăng thành phẩm và những hạt lưu huỳnh vàng óng. Đây là niềm tự hào công nghiệp, là lời khẳng định rằng ngành lọc hóa chính là “đặc sản” độc nhất vô nhị của địa phương.

anh-4-1761883091.jpg

Với miền Nam, cua Cà Mau trở thành biểu tượng đại diện cho tỉnh ngay cổng chào. Bên cạnh đó, Cà Mau còn giới thiệu cả những chùm dừa nước, dừa sáp… vốn là mặt hàng nông sản xuất khẩu quen thuộc tới các thị trường lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…

anh-5-1761883091.jpg

Đi sâu hơn vào “Thu Đất Việt”, du khách sẽ thực sự cảm nhận được khát vọng vươn tầm quốc tế của các sản phẩm OCOP.

Tại gian hàng Tuyên Quang, Trà Shan Tuyết (OCOP 5 sao) và Cam sành Hàm Yên (có Chỉ dẫn địa lý) được trưng bày trang trọng. Còn ở gian hàng Đắk Lắk, Cà phê chồn Kiên Cường và Socola MISS EDE là minh chứng rõ nét cho chuẩn OCOP 5 sao - như “tem bảo hành” cho chất lượng cao nhất, không thua kém bất kỳ sản phẩm quốc tế nào.

Điều đáng nói, phía sau những sản phẩm đạt sao là câu chuyện của đổi mới, công nghệ và khát vọng. Đại diện Công ty Cổ phần Ong mật Buôn Ma Thuột chia sẻ, đặc sản núi rừng của công ty đã đạt sản lượng xuất khẩu 4 triệu USD trong năm 2024 sang các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản. Trong khi đó, Socola nhãn hiệu MISS EDE của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ nông trại EDE cũng đã được chứng nhận FDA ISO 22000:2018.

anh-6-1761883091.jpg

Đây là những minh chứng cho thấy, sản phẩm OCOP của Việt Nam đã và đang đứng vững tại các thị trường khó tính nhất.

Bệ phóng để các sản phẩm OCOP vươn ra thế giới 

Thành công của các sản phẩm OCOP là nỗ lực nội tại, nhưng để vươn xa, doanh nghiệp cần một “sàn diễn” xứng tầm. Triển lãm Mùa thu 2025 tại VEC chính là sàn diễn đó.

Ngay từ ngày khai mạc, không khí tại phân khu “Thu Đất Việt” luôn tấp nập. Xen lẫn dòng người tham quan, thưởng thức sản vật là những cuộc gặp gỡ, trao đổi của các đối tác B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp).

Câu chuyện của Thanh Hóa là minh chứng. Với 3 không gian riêng biệt (Sản phẩm OCOP, Quảng bá Du lịch, Ẩm thực xứ Thanh), đại phương này mang đến Hội chợ Mùa thu một chiến lược tổng lực nhằm khai thác tối đa quy mô lớn nhất lịch sử của sự kiện cũng như tầm vóc quốc tế của Trung tâm Triển lãm top 10 thế giới.

Đại diện Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới (Trà OCOP 4 sao) khẳng định, doanh nghiệp đến đây là để kết nối đối tác và tìm nhà nhập khẩu uy tín.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa, cho biết đây là "hoạt động xúc tiến thương mại tổng hợp có ý nghĩa đặc biệt", là cơ hội để "kết nối cung - cầu, mở rộng hợp tác đầu tư và xuất khẩu".

Không chỉ thành công trong việc tạo ra cầu nối B2C, Hội chợ Mùa thu tại VEC còn củng cố niềm tin "Người Việt dùng hàng Việt". Ông Nguyễn Xuân Dũng, một cựu chiến binh, hào hứng chia sẻ: "Tôi đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, đạt chuẩn OCOP. Các mặt hàng năm nay rất phong phú, chuyên nghiệp".

Xác lập kỷ lục Việt Nam ngay tại Hội chợ Mùa thu

Sức sáng tạo tại hội chợ mùa thu 2025 không chỉ gói gọn trong các gian hàng. nó còn thực sự bùng nổ và thăng hoa tại Lễ hội Ẩm thực thu mỹ vị - Cheer Fest, nơi một sự kiện độc đáo đang chờ đón du khách. tại đây vào 18h tối ngày 31/10 sẽ diễn ra sự kiện xác lập kỷ lục Mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC bằng xôi gấc và hoa tạo hình từ đậu đạt kích thước lớn nhất chứng nhận bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam.

anh-7-1761883090.jpg

Sản phẩm được thực hiện bởi tập thể đầu bếp Lạc Hồng Palace – TP. Hải Phòng dưới sự đồng hành và cố vấn chuyên môn của Nghệ nhân Bánh dân gian Trần Thị Hiền Minh và Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, với tinh thần sáng tạo cùng mong muốn góp phần tạo dấu ấn cho Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025

Hàng vạn trải nghiệm cùng các sản phẩm chất lượng cao mang đậm bản sắc dân tộc đã và đang đưa Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất nói riêng và VEC nói chung trở thành điểm đến tôn vinh văn hóa truyền thống đầy tự hào.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

