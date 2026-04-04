Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

17:30 04/04/2026
Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) phát động.

Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.

Tại điểm cầu Hà Nội, từ sân khấu chính lễ ra quân tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao phường Phú Diễn đến các điểm cầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Ký túc xá Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc và Mễ Trì)… các trung tâm thương mại Vincom, đông đảo thanh niên, người dân hào hứng tham gia ngày hội Hành động Xanh. Trong ảnh: Ông Tạ Hồng Sơn (giữa) - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp & Môi trường cùng các lãnh đạo Phường Phú Diễn và hơn 500 thanh niên tham gia hưởng ứng buổi ra quân.

Sự kiện ra quân trên toàn quốc có 2 hoạt động tiêu biểu, gồm: “Khu phố xanh văn minh” (dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan khu dân cư) và “Ngày hội Xanh Tái sinh” (tiếp nhận quần áo, sách báo đã qua sử dụng). Các hoạt động hướng tới tạo thói quen phân loại rác tại nguồn và tái sử dụng trong cộng đồng. Phát biểu tại lễ ra quân, TS. Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh cho biết: “Khi mỗi người cùng duy trì những hành động nhỏ một cách bền bỉ, chúng ta không chỉ thay đổi thói quen cá nhân mà còn góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho cộng đồng và tương lai”

Sinh viên trường Đại học Tài nguyên & Môi trường và đoàn viên địa phương chung tay làm sạch đường làng, ngõ xóm tại điểm cầu lễ ra quân ở Phường Phú Diễn, Hà Nội

Rác thu gom sau hơn một giờ ra quân ở các khu vực trong Phường Phú Diễn được tập kết để đưa đến nơi xử lý

Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên cơ sở và phân loại, thu gom rác thải và vật dụng cũ.

Một em nhỏ mang sách cũ đến điểm đổi quà sen đá tại KTX Đại học Quốc gia Hà Nội – cơ sở Mễ Trì.

Điểm đổi vật dụng cũ được triển khai tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Những vật dụng thu gom gồm chai nhựa, quần áo cũ, giấy vụn, đồ dùng tái sử dụng được Ban tổ chức thu gom và đổi lại các món quà xanh như sen đá, thìa tre, đũa tre, hạt giống

Cũng trong ngày 4/4, 90 Trung tâm thương mại Vincom đồng loạt vận hành điểm đổi quà, nhằm khuyến khích hành vi phân loại tại nguồn và thói quen tái chế, tái sử dụng ở mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Trong ảnh là một điểm thu gom đồ cũ - đổi quà sen đá tại Trạm Xanh Tái sinh (Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean Park, Hà Nội).

Em Hoàng Trà My - đồng quán quân bảng Tiếng Việt cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2 - cùng các học sinh đến từ THPT Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An tham gia dọn vệ sinh tại điểm cầu do VinWonders Cửa Hội tổ chức, tạo nên sự hưởng ứng rộng rãi trong cộng đồng địa phương.

Nụ cười rạng rỡ và tinh thần check-in xanh lan tỏa khắp các điểm cầu trên cả nước. Mọi người hào hứng ghi lại khoảnh khắc tham gia, khẳng định tham gia trọn vẹn “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn tương lai xanh”do Quỹ Vì tương lai xanh phát động.

Từ lễ ra quân đến các hoạt động thực địa, chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” năm 2026 không chỉ là lời kêu gọi mà còn là những hành động cụ thể nhằm góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường trên cả nước. Mỗi túi rác được nhặt lên, mỗi cuốn sách cũ được trao tay, mỗi thói quen xanh được hình thành đều góp phần xây dựng một tương lai xanh hơn cho thế hệ mai sau

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Quỹ Vì tương lai xanh
Cùng chủ đề
Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức phát động Tháng hành động vì môi trường với chủ...

Trường Đại học VinUni chính thức khai giảng khóa đầu tiên của Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI...

Trong bức tranh giáo dục thủ đô, Trường THCS Việt Nam – Angiêri luôn là một điểm sáng đáng tự...

Tối 26/03/2026, Hệ thống Y tế Vinmec xuất sắc giành 3 giải thưởng trọng điểm tại Healthcare Asia Awards 2026,...

Hành trình “Mang lại niềm vui cho cuộc sống của mọi người” của SeABank tiếp tục ghi thêm dấu ấn...

Trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, sự tận tâm của đội ngũ y...

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

14 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng qua các hiệp định CPTPP và EVFTA, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (Luật số 150/2025/QH15, thông qua ngày 11/12/2025, hiệu lực từ 01/01/2026) đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách tư pháp Việt Nam

18 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Bảo đảm liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong xây dựng chính sách, pháp luật được thể hiện trong nhiều chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và trước đó là Quy định 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Bài viết này trình bày kinh nghiệm quốc tế về một số cơ chế nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, như: bộ quy tắc ứng xử, đạo đức; các cơ quan chuyên trách về đạo đức, liêm chính công vụ; đánh giá rủi ro tham nhũng trong các dự thảo luật; sự tham gia của đội ngũ luật gia, luật sư, chuyên gia pháp luật vào xây dựng chính sách, pháp luật; từ đó, đưa ra một số khuyến nghị có giá trị tham khảo cho Việt Nam nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác này.

19 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại. Bài viết phân tích các đặc điểm của kỷ nguyên kinh tế số và các vấn đề cụ thể mà luật sở hữu trí tuệ phải đối mặt, đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy và phát triển hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Cầu Tứ Liên đón “tín hiệu” mới, kích hoạt "cỗ máy tạo dòng tiền tỷ đô" tại “Phố Hàng 2.0” - Vincom Collection Bazaar

Dự án cầu Tứ Liên ghi nhận bước tiến quan trọng khi công tác giải phóng mặt bằng tại phường Hồng Hà đã hoàn tất. Cùng với những động thái của tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên; đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh… “Phố Hàng 2.0” Vincom Collection Bazaar chính thức vào đường băng tăng tốc giá trị, trở thành “cỗ máy tạo dòng tiền tỷ đô” tại Đông Bắc Hà Nội.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

2 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam, nhưng khung pháp lý về quyền sở hữu vẫn còn nhiều khoảng trống. Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả và quyền tài sản, phân tích những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, giúp người dùng tự tin khai thác giá trị kinh tế từ nội dung số, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

2 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Nhận diện rủi ro và một số vấn đề pháp lý khi xuất khẩu hàng hóa và thanh toán quốc tế

(Pháp lý). Chính phủ Việt Nam đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại quốc tế, nổi bật là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trước bối cảnh đó, việc trang bị một số kiến thức cơ bản cho doanh nghiệp để nhận biết các rủi ro pháp lý khi xuất khẩu hàng hoá và thanh toán quốc tế là điều vô cùng cần thiết.

2 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

