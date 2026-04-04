Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) phát động.

Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.

Tại điểm cầu Hà Nội, từ sân khấu chính lễ ra quân tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao phường Phú Diễn đến các điểm cầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Ký túc xá Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc và Mễ Trì)… các trung tâm thương mại Vincom, đông đảo thanh niên, người dân hào hứng tham gia ngày hội Hành động Xanh. Trong ảnh: Ông Tạ Hồng Sơn (giữa) - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp & Môi trường cùng các lãnh đạo Phường Phú Diễn và hơn 500 thanh niên tham gia hưởng ứng buổi ra quân.

Sự kiện ra quân trên toàn quốc có 2 hoạt động tiêu biểu, gồm: “Khu phố xanh văn minh” (dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan khu dân cư) và “Ngày hội Xanh Tái sinh” (tiếp nhận quần áo, sách báo đã qua sử dụng). Các hoạt động hướng tới tạo thói quen phân loại rác tại nguồn và tái sử dụng trong cộng đồng. Phát biểu tại lễ ra quân, TS. Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh cho biết: “Khi mỗi người cùng duy trì những hành động nhỏ một cách bền bỉ, chúng ta không chỉ thay đổi thói quen cá nhân mà còn góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho cộng đồng và tương lai”

Sinh viên trường Đại học Tài nguyên & Môi trường và đoàn viên địa phương chung tay làm sạch đường làng, ngõ xóm tại điểm cầu lễ ra quân ở Phường Phú Diễn, Hà Nội

Rác thu gom sau hơn một giờ ra quân ở các khu vực trong Phường Phú Diễn được tập kết để đưa đến nơi xử lý

Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên cơ sở và phân loại, thu gom rác thải và vật dụng cũ.

Một em nhỏ mang sách cũ đến điểm đổi quà sen đá tại KTX Đại học Quốc gia Hà Nội – cơ sở Mễ Trì.

Điểm đổi vật dụng cũ được triển khai tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Những vật dụng thu gom gồm chai nhựa, quần áo cũ, giấy vụn, đồ dùng tái sử dụng được Ban tổ chức thu gom và đổi lại các món quà xanh như sen đá, thìa tre, đũa tre, hạt giống

Cũng trong ngày 4/4, 90 Trung tâm thương mại Vincom đồng loạt vận hành điểm đổi quà, nhằm khuyến khích hành vi phân loại tại nguồn và thói quen tái chế, tái sử dụng ở mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Trong ảnh là một điểm thu gom đồ cũ - đổi quà sen đá tại Trạm Xanh Tái sinh (Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean Park, Hà Nội).

Em Hoàng Trà My - đồng quán quân bảng Tiếng Việt cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2 - cùng các học sinh đến từ THPT Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An tham gia dọn vệ sinh tại điểm cầu do VinWonders Cửa Hội tổ chức, tạo nên sự hưởng ứng rộng rãi trong cộng đồng địa phương.

Nụ cười rạng rỡ và tinh thần check-in xanh lan tỏa khắp các điểm cầu trên cả nước. Mọi người hào hứng ghi lại khoảnh khắc tham gia, khẳng định tham gia trọn vẹn “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn tương lai xanh”do Quỹ Vì tương lai xanh phát động.

Từ lễ ra quân đến các hoạt động thực địa, chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” năm 2026 không chỉ là lời kêu gọi mà còn là những hành động cụ thể nhằm góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường trên cả nước. Mỗi túi rác được nhặt lên, mỗi cuốn sách cũ được trao tay, mỗi thói quen xanh được hình thành đều góp phần xây dựng một tương lai xanh hơn cho thế hệ mai sau