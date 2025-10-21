Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giữa tiếng máy hàn và mùi sắt nóng, ngọn lửa đam mê vẫn chưa từng tắt

16:29 21/10/2025
Tiếng kim loại va chạm chát chúa, lửa hàn tóe sáng rực cả góc xưởng. Trong không gian đặc quánh mùi sắt thép ấy, Trường An, 28 tuổi, công nhân hàn - vẫn đều tay đưa mỏ hàn, ánh mắt chăm chú vào mối sắt đỏ lửa. Với nhiều người, đây là công việc nặng nhọc để mưu sinh. Nhưng với An, từng đường hàn chắc nịch là viên gạch xây nền cho ước mơ một ngày sở hữu xưởng cơ khí của riêng mình.

“Thợ hàn không được phép sai. Chỉ một chút sơ sẩy, hậu quả có thể rất lớn. Tôi cần sự tỉnh táo, bền bỉ nên luôn uống một chai Number 1 trước giờ làm, nó giống như ‘công tắc năng lượng’ giúp tôi bật chế độ tập trung và bền sức cho cả ngày dài”, An nói, mồ hôi chảy ướt lưng áo nhưng nụ cười không tắt.

1-1761038830.jpg

Nước tăng lực Number 1 là thức uống tiếp năng lượng quen thuộc với những người lao động làm công việc nặng nhọc

Với An, Number 1 không chỉ là nước tăng lực. Đó là người bạn đồng hành giúp anh có thêm sức mạnh để vừa hoàn thành công việc, vừa hoàn thiện kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ lập nghiệp.

Khát vọng rực cháy từ mối hàn

Khác với An, Lê Hoàng, đồng nghiệp cùng xưởng đến với nghề cơ khí bằng sự tình cờ. Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở miền Trung, anh vào Nam mưu sinh với hai bàn tay trắng. Những ngày đầu chưa quen với công việc nặng nhọc, anh nhiều lần muốn bỏ cuộc.

2-1761038839.jpg

Nhiều người lao động không để mệt mỏi đánh gục, không để thử thách ngăn bước. Thay vì bỏ cuộc, họ chọn tiếp thêm năng lượng để luôn tỉnh táo và bền bỉ trong công việc

“Có hôm tăng ca đến khuya, người mệt rã rời, tôi tưởng gục bên mối hàn. Nhưng sau khi tiếp năng lượng với Number 1, tôi như được tăng thêm sức, tỉnh táo làm hết công việc được giao. Lúc đó tôi hiểu: chỉ cần không bỏ cuộc, mình sẽ trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày”, anh Hoàng kể.

5 năm sau, anh Hoàng đã thành thợ hàn lành nghề, được giao những công trình lớn. Ước mơ của anh giản dị nhưng đáng trân trọng: sửa lại ngôi nhà cũ cho cha mẹ, nuôi em gái học đại học để có tương lai tốt hơn.

Cuộc sống của những công nhân như An hay Hoàng luôn đầy thử thách: công việc đòi hỏi thể lực lẫn tinh thần bền bỉ, môi trường khắc nghiệt và áp lực cơm áo nặng trĩu. Nhưng giữa những ngày dài ấy, từng chai nước tăng lực Number 1 trở thành nguồn năng lượng và là người bạn đồng hành giúp họ bám nghề, không từ bỏ ước mơ.

3-1761038839.jpg

Từ hơn 2 thập kỷ  qua, Number 1 luôn là lựa chọn yêu thích của hàng triệu người lao động để tiếp năng lượng, bền đam mê trên hành trình chinh phục ước mơ, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

“Tiếp năng lượng với Number 1, tôi không chỉ có thêm sức lực, mà còn cảm thấy tràn đầy ý chí – đủ mạnh mẽ để làm chủ mọi tình huống khó khăn, thay vì bị nó nhấn chìm,” An khẳng định.

Trong ánh lửa hàn rực sáng, những công nhân ấy không chỉ mưu sinh. Họ đang nỗ lực chinh phục ước mơ cho mình và gia đình, từng ca làm, từng giọt mồ hôi, từng chai Number 1 đều là nhịp bước trên hành trình bền đam mê.

An kiên trì nuôi giấc mơ mở xưởng cơ khí. Anh Hoàng hy vọng trở thành quản đốc để dẫn dắt lớp trẻ đi sau. Với họ, giấc mơ không ở đâu xa vời mà bắt đầu từ sự kiên định và những hành động nhỏ mỗi ngày.

Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Từ chàng trai tỉnh lẻ, Hoàng trở thành trụ cột gia đình. Từ một công nhân trẻ, An từng bước tiến gần hơn đến ước mơ lập nghiệp. Họ, những người lao động bình dị với chai Number 1 làm người bạn đồng hành đang viết nên câu chuyện bền đam mê bằng chính mồ hôi, ánh lửa và niềm tin mỗi ngày.

4-1761038839.jpg

Với các thành phần bổ sung năng lượng, giúp tỉnh táo tức thì, Number 1 là người bạn đồng hành quen thuộc của người lao động, cùng họ vượt qua thử thách trong công việc mỗi ngày

Từ hơn hai thập kỷ qua, Number 1 đã là người bạn đồng hành quen thuộc của hàng triệu người Việt – từ công nhân, tài xế, nhân viên văn phòng đến những người trẻ startup. Dù là ai, họ luôn có điểm chung là khát khao tiến lên, chinh phục ước mơ.

Với thông điệp truyền cảm hứng, "Hãy cùng Đen và Number 1 tiếp năng lượng cho các ước mơ…" hành trình của rapper Đen với 15 năm đam mê không ngừng nghỉ với đam mê âm nhạc đã gặp gỡ tinh thần bền bỉ của những người công nhân như An, Hoàng ở một điểm chung: sức mạnh đến từ năng lượng và ý chí bền bỉ - nguồn lực giúp mỗi người vững vàng vượt qua thử thách, không ngừng theo đuổi và bền đam mê.

5-1761038839.jpg

Number 1 không chỉ giúp duy trì sự tỉnh táo mà còn tiếp thêm năng lượng cả về thể chất và tinh thần, giúp bạn bền bỉ với đam mê để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Nếu Đen viết nên câu chuyện của mình bằng âm nhạc, thì họ đang viết nên ước mơ bằng tia lửa thép và mồ hôi. Và cả hai đều nhắc chúng ta: chỉ cần tiếp năng lượng, bền đam mê, ai cũng có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.  Hãy để Number 1 đồng hành cùng bạn, tiếp năng lượng, bền đam mê, để một ngày chính bạn cũng viết nên câu chuyện truyền cảm hứng cho riêng mình.

PV

