Sun Group ra mắt đảo Nam - trái tim an cư sinh thái của Charmora City

10:41 15/01/2026
Tháng 1/2026, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chính thức ra mắt đảo Nam thuộc thành phố đảo quốc tế Charmora City, Nam Nha Trang. Dự án phát triển theo mô hình ba đảo chức năng liền mạch, nơi an cư, làm việc và giải trí hòa quyện trong không gian sống wellness với nguồn khoáng nóng tự nhiên cùng hệ sinh thái xanh đa lớp.

Trên tổng diện tích 227ha, Charmora City được bao quanh bởi sông, núi và biển, mang đến đặc quyền sống biệt lập giữa trung tâm phồn hoa, khẳng định vị thế là khu đô thị đảo đầu tiên tại Nha Trang sở hữu tiện ích khoáng nóng nội khu, mở ra kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe thượng lưu 365 ngày.

1-1768448537.jpg

Sun Property chính thức ra mắt Đảo Nam – mảnh ghép “an cư sinh thái” của Charmora City.

Là hòn đảo được ra mắt đầu tiên, đảo Nam là mảnh ghép “an cư sinh thái” của Charmora City, kiến tạo nên chuỗi giá trị vàng “live – work – play” dành cho cư dân và du khách đến Khánh Hòa.

“Trái tim an cư” của cộng đồng cư dân toàn cầu

Đảo Nam sở hữu địa thế độc tôn giữa 2 dòng sông Quán Trường và sông Tắc, mang vượng khí từ bốn bề “thủy bao” cùng tầm nhìn hướng sông 360°, mở ra lợi thế phong thủy hiếm có tại Nha Trang. Khi hoàn thiện đây sẽ là một trong những khu an cư sinh thái lớn bậc nhất Khánh Hòa, với mô hình compound khép kín an ninh ba lớp, kết nối hoàn hảo qua cầu và đập sinh thái đến đảo Trung (đảo vui chơi giải trí) và các khu vực trung tâm Nha Trang.

2-1768448545.jpg

Đảo Nam sở hữu địa thế độc tôn giữa 2 dòng sông Quán Trường và sông Tắc, với mô hình compound khép kín an ninh ba lớp

Tại đây, cư dân không chỉ tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối mà còn tiếp cận dễ dàng các tiện ích đô thị như Trung tâm Hành chính mới Khánh Hòa, các công trình biểu tượng tại đảo Bắc, hay Công viên Lễ hội, show nghệ thuật trên mặt nước và chợ đêm VUIFest tại đảo Trung, tất cả tạo nên hệ thống Live - Work - Play hoàn chỉnh, nơi mọi nhu cầu của cộng đồng cư dân quốc tế được đáp ứng trọn vẹn.

Về diện mạo, kiến trúc đảo Nam được thổi hồn bởi Broadway Malyan, thương hiệu tư vấn thiết kế danh tiếng toàn cầu, là sự phối ngẫu giữa di sản Champa đương đại, nét thanh lịch Pháp cổ và phong cách tối giản hiện đại. Nổi bật là dãy phố di sản thấp tầng với mặt tiền tối thiểu 7,5m (bao gồm các sản phẩm: Boutique Shophouse, Townhouse, Biệt thự Tứ lập, Song lập, Đơn lập) và 3 tòa tháp The Onsen với tầm nhìn ôm trọn sông, núi, biển; định vị trở thành “landmark” mới của đô thị biển Nha Trang.

3-1768448545.jpg

3 tòa tháp The Onsen với tầm nhìn ôm trọn sông, núi, biển; định vị trở thành “landmark” mới của đô thị biển Nha Trang

Quy hoạch cảnh quan được chấp bút bởi Turenscape (Trung Quốc) – bậc thầy về thiết kế cảnh quan đô thị sinh thái. Với Charmora City, đội ngũ kiến trúc sư Turenscape đã phát huy triệt để vị trí giữa các dòng sông, biến 60ha mặt nước nội khu cùng 47ha công viên cảnh quan xanh thuộc dự án trở thành “linh hồn” để tạo nên phong cách sống xanh bền vững cho những chủ nhân tinh hoa đầu tiên tại đảo Nam.

Hệ tiện ích wellness độc nhất và tiềm năng đầu tư bền vững

Đặc biệt hơn, lần đầu tiên tại Nha Trang, cư dân đảo Nam thụ hưởng nguồn khoáng nóng tự nhiên nội khu với dịch vụ tắm khoáng, spa trị liệu 365 ngày/năm. Chuỗi tiện ích toàn diện như Công viên Onsen với vườn năm giác quan, trạm trị liệu trong rừng, đường xanh sức khỏe, lối đi dạo trên mặt nước...; Công viên Nghỉ dưỡng với sân pickleball, sân thiền, vườn yoga, vườn BBQ, sân chơi trẻ em, hiên đọc sách; Công viên Ven sông, Bến du thuyền, Đập sinh thái và các tiện ích giáo dục, y tế sẽ kiến tạo chuẩn sống như resort mỗi ngày cho công dân thành phố đảo quốc tế.

4-1768448545.jpg

Chuẩn sống wellness living tại Đảo Nam mang đến trải nghiệm phục hồi Thân - Tâm - Trí cho cư dân

Đảo Nam và Charmora City sẽ tiên phong chuẩn sống wellness living với clubhouse Onsen, bao gồm khu khoáng nóng, xông hơi, spa, yoga, gym, lounge, café, kids club – mang đến trải nghiệm phục hồi Thân - Tâm - Trí.

Với pháp lý sở hữu lâu dài giới hạn, sản phẩm linh hoạt cho an cư đa thế hệ, kinh doanh hoặc second-home, Đảo Nam đón đầu làn sóng di cư từ trong nước và quốc tế, khi Nam Nha Trang và Khánh Hòa duy trì sức hút về môi trường sống lý tưởng, hạ tầng dân sinh được đầu tư mạnh.

5-1768448545.jpg

Đảo Nam sở hữu đa dạng sản phẩm linh hoạt cho an cư đa thế hệ, kinh doanh hoặc second-home

“Tất cả tạo nên không gian An cư - Đầu tư độc đáo, vừa có chiều sâu duy mỹ vừa linh hoạt công năng, xứng đáng trở thành tài sản truyền đời qua nhiều thế hệ. Cư dân được tận hưởng chuẩn sống compound biệt lập với an ninh đa lớp và đặc quyển tiện ích đa trải nghiệm”, đại diện Sun Property khẳng định về các chủ sở hữu bất động sản tại đảo Nam.

PV

