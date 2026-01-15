Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Dự án - BĐS

Đức Thọ: Giải mã "mạch ngầm" thịnh vượng và bài toán định danh vị thế

16:46 15/01/2026
Sở hữu nền tảng nội lực vững chắc từ truyền thống khoa bảng cùng dòng vốn tích lũy dồi dào của cộng đồng kiệt xuất, bất động sản Đức Thọ (Hà Tĩnh) từ lâu đã thiết lập một "hệ quy chiếu" giá trị riêng biệt. Song, thị trường này vẫn đang chờ đợi một cú hích đủ tầm để hiện thực hóa khát vọng sống sang của tầng lớp tinh hoa bản địa.

Sự thịnh vượng đến từ "chiều sâu" văn hóa

Trong bức tranh kinh tế Bắc Trung Bộ, Đức Thọ mang một sắc thái rất riêng. Sự thịnh vượng của vùng đất này không ồn ào, phô trương mà thâm trầm, bền bỉ như chính dòng sông La. Giới quan sát nhận định, đây là một trong số ít địa phương mà sự giàu có được kiến tạo từ nền tảng tri thức và truyền thống hiếu học.

anh-1-1768470464.jpg

Đức Thọ - “cái nôi” sản sinh ra nhiều thế hệ trí thức nổi tiếng ngàn đời tại Hà Tĩnh

Là "cái nôi" sản sinh ra nhiều thế hệ danh nhân, quan chức cấp cao và doanh nhân thành đạt, Đức Thọ sở hữu một nguồn "tài nguyên con người" vô giá. Chính dòng chảy kiều hối và nguồn vốn tích lũy từ đội ngũ trí thức, Việt kiều thành danh đã tạo nên sức đề kháng mạnh mẽ cho nền kinh tế địa phương trước những biến động của thị trường.

Khác với những cơn sốt đất chóng vánh dựa trên quy hoạch treo hay đầu cơ, mặt bằng giá bất động sản tại Đức Thọ được neo giữ bởi giá trị thực. Với người dân nơi đây, bất động sản không chỉ là kênh trú ẩn dòng tiền an toàn mà còn là "thước đo" cho sự thành công của gia tộc. Tư duy "tích sản" ăn sâu vào tiềm thức khiến thị trường này có tính thanh khoản rất đặc thù: Khan hiếm nguồn cung chất lượng và sự khắt khe tột độ trong tiêu chí chọn lựa của người mua.

Dù sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ, song thị trường Đức Thọ đang tồn tại một nghịch lý: Sự lệch pha giữa tốc độ tích lũy tài sản và chất lượng không gian sống.

Thực tế, nhiều gia đình sẵn sàng chi trả ngân sách lớn để xây dựng những tư gia bề thế, nhưng bước ra khỏi cánh cổng là hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, khan hiếm không gian xanh và vắng bóng các tiện ích giải trí, thương mại xứng tầm.

Đặc biệt, làn sóng "hồi hương" của đội ngũ trí thức trẻ và mong muốn phụng dưỡng cha mẹ của những người con xa quê đang đặt ra những chuẩn mực mới. Họ không chỉ tìm kiếm một nơi che mưa nắng, mà khao khát một môi trường sống văn minh – nơi an ninh được đảm bảo, cộng đồng tri thức được kết nối và những giá trị văn hóa bản địa được tôn vinh. Đây chính là "khoảng trống" đắt giá mà thị trường bất động sản Đức Thọ đã bỏ ngỏ trong nhiều năm qua.

ROX Living Đức Thọ: Tuyên ngôn sống mới của vùng đất học

Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của ROX Living Đức Thọ được ví như lời giải hoàn hảo cho bài toán "nâng tầm chuẩn sống". Không đi theo lối mòn phân lô manh mún, dự án được định vị là Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong, đánh dấu bước chuyển mình trong diện mạo đô thị của địa phương.

Tọa lạc tại trung tâm Đức Thọ, dự án thừa hưởng trọn vẹn nhịp sống giao thương sầm uất. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi giúp ROX Living Đức Thọ chinh phục giới tinh hoa nằm ở tư duy kiến tạo không gian. Lần đầu tiên, một hệ sinh thái tiện ích "All-in-one" được hiện thực hóa, nơi sự sôi động của các dãy phố thương mại hòa quyện tinh tế với nét tĩnh tại, an yên của cảnh quan cây xanh và tiện ích nội khu.

picture2-1768470464.png

Tọa lạc trên đường Yên Trung – ROX Living Đức Thọ là chốn an cư lý tưởng cho chủ nhân

Dự án không chỉ lấp đầy khoảng trống về dịch vụ, giải trí mà còn thiết lập một chuẩn mực sống mới: Hiện đại nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa, sôi động nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư. Đây được xem là "bến đỗ" lý tưởng cho cộng đồng cư dân luôn hướng đến một không gian sống tương xứng với vị thế xã hội của mình.

Giữa bối cảnh thị trường đề cao sự an toàn, ROX Living Đức Thọ trở thành "điểm sáng" nhờ pháp lý minh bạch và hạ tầng hoàn thiện 100%.

Đối với người Đức Thọ - những nhà đầu tư vốn đề cao sự chắc chắn và uy tín, việc tận mắt chứng kiến hình hài dự án, đường xá khang trang, sổ đỏ sẵn sàng là "tấm khiên" bảo vệ giá trị tài sản vững chắc nhất. Sở hữu sản phẩm tại đây không đơn thuần là nắm giữ một bất động sản có tiềm năng tăng giá bền vững, mà còn là sở hữu một tài sản truyền đời.

picture3-1768470455.jpg

Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong kiến tạo hệ tiện ích đẹp và chất tại Đức Thọ.

Đó là nơi ông bà an hưởng tuổi già viên mãn, con cháu được lớn lên trong môi trường văn minh và là niềm tự hào của gia chủ mỗi khi nhắc về quê hương. ROX Living Đức Thọ, vì thế, không chỉ là một dự án bất động sản, mà là biểu tượng mới của sự thịnh vượng trên vùng đất học ngàn năm văn hiến.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

ROX Group ROX Living Đức Thọ
Cùng chủ đề
Sun Group ra mắt đảo Nam - trái tim an cư sinh thái của Charmora City Dự án - BĐS
Sun Group ra mắt đảo Nam - trái tim an cư sinh thái của Charmora City

Tháng 1/2026, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chính thức ra mắt đảo Nam thuộc thành phố đảo...

Chính thức động thổ dự án The Parkland tại Ocean City Dự án - BĐS
Chính thức động thổ dự án The Parkland tại Ocean City

Ngày 12/01/2026, dự án The Parkland chính thức được động thổ, đánh dấu bước khởi đầu của dự án cao...

Tứ trụ hạ tầng dẫn lối dòng tiền cuối năm đổ về Vinhomes Grand Park Dự án - BĐS
Tứ trụ hạ tầng dẫn lối dòng tiền cuối năm đổ về Vinhomes Grand Park

Tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, sự hội tụ của bốn trục giao thông huyết mạch cấp quốc gia đang...

Sóng hạ tầng vẽ lại bản đồ tăng giá cho Vinhomes Grand Park trong giai đoạn 2026 - 2027 Dự án - BĐS
Sóng hạ tầng vẽ lại bản đồ tăng giá cho Vinhomes Grand Park trong giai đoạn 2026 - 2027

Khi Vành đai 3 thông xe toàn tuyến vào tháng 4/2026, sớm hơn dự kiến trước đó 2 tháng, sân...

Nhà phố “song diện” tại trung tâm đảo Vũ Yên: Điểm hội tụ dòng khách, dòng tiền và dư địa tăng giá Dự án - BĐS
Nhà phố “song diện” tại trung tâm đảo Vũ Yên: Điểm hội tụ dòng khách, dòng tiền và dư địa tăng giá

Nằm dọc trục đại lộ xuyên tâm đảo Vũ Yên, lại được bao quanh bởi loạt hạ tầng trọng điểm,...

Lợi thế không thể sao chép của “thánh địa lễ hội” Ocean City Dự án - BĐS
Lợi thế không thể sao chép của “thánh địa lễ hội” Ocean City

Chuỗi lễ hội, đại nhạc hội và sự kiện quy mô lớn diễn ra liên tục đã tạo nên một...

Mới cập nhật
Truyền thông chính sách cần trở thành quy trình bắt buộc trong xây dựng và thi hành pháp luật

Truyền thông chính sách cần trở thành quy trình bắt buộc trong xây dựng và thi hành pháp luật

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, thực hiện đồng bộ, bài bản ngay từ khâu xây dựng chính sách, bảo đảm chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Vai trò của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong tăng cường thế nước và củng cố lòng dân trong tình hình mới

Vai trò của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong tăng cường thế nước và củng cố lòng dân trong tình hình mới

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giữ vai trò kết nối giữa chủ trương của Đảng với đời sống xã hội, giữa mục tiêu phát triển và nguyện vọng nhân dân.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030 (Chương trình).

3 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

SGO Group: Bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển bền vững đến năm 2035

SGO Group: Bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển bền vững đến năm 2035

(Pháp lý). Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng ổn định và đón nhận những cơ hội mới, SGO Group đã chứng minh sức mạnh của mình qua chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam vào năm 2035. Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện và chuẩn bị nền tảng vững chắc, năm 2025 trở thành bước ngoặt quan trọng trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của doanh nghiệp này.

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ngày 13/01/2026, Tập đoàn BRG và bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG đã vinh dự được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, triển khai các chương trình, hoạt động năm 2025. Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có ý nghĩa quan trọng về chính trị và xã hội, được trao tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận, đồng thời có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và có ảnh hưởng tích cực đến ngành, địa phương.

3 giờ trước Thông tin cần biết

Kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV: Chọn đúng 'đột phá của đột phá', nâng tầm vị thế đất nước

Kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV: Chọn đúng 'đột phá của đột phá', nâng tầm vị thế đất nước

Đại hội Đảng lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc và nước ta đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển đột phá, mạnh mẽ. Nhiều nhân sĩ, trí thức kỳ vọng Đại hội lựa chọn đúng những ưu tiên chiến lược, tạo đột phá thực chất về thể chế, mô hình tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó mở ra quỹ đạo phát triển nhanh, bền vững cho đất nước.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước

Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện thể chế để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam vào năm 2045

Hoàn thiện thể chế để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam vào năm 2045

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc đổi mới tư duy trong công tác lập pháp là nền tảng quyết định để tháo gỡ các nút thắt, thúc đẩy phát triển, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nhiều điểm mới mang tính đột phá của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Nhiều điểm mới mang tính đột phá của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Luật số 121/2025/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2026, thay thế cho Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã xây dựng tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của Luật.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Giáo dục thể chất – Điểm sáng trong hành trình giáo dục toàn diện của Trường Tiểu học An Khánh B

Giáo dục thể chất – Điểm sáng trong hành trình giáo dục toàn diện của Trường Tiểu học An Khánh B

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh, giáo dục thể chất ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho các em.

9 giờ trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay