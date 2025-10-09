Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đại học năm nhất: Tân sinh viên học cách bứt phá và trưởng thành

14:39 09/10/2025
Hầu hết tân sinh viên bước vào đại học đều háo hức về những tháng ngày rực rỡ, tươi đẹp, nhưng chỉ vài tuần sau đã bị thực tế cho nếm đủ combo “khai vị” cực gắt: cháy túi, kẹt xe và sốc với các môn học mới. Một hành trình trưởng thành không giáo trình nào dạy, nhưng ai cũng phải tự mình vượt qua để thật sự lớn lên.

Cú sốc đầu tiên: ví mỏng hơn tưởng tượng

Mai Khanh, tân sinh viên Đại học Sài Gòn mang theo 8 triệu đồng tiền chu cấp tháng đầu tiên từ gia đình, nữ sinh tự tin mình “dư sức xoay xở”. Ở quê Khánh Hòa, 8 triệu là cả một khoản xa xỉ. Thế nhưng chỉ sau nửa tháng, Khanh bàng hoàng nhận ra tốc độ bốc hơi của tiền ở thành phố lớn.

Tiền trọ, điện, nước, internet đã “nuốt chửng” 2 triệu; đóng các khoản phí trên trường hơn 1,4 triệu; thêm 1 triệu mua đồ dùng cá nhân, số còn lại dành cho đi lại và tiền ăn hàng ngày.

1-1759995569.jpg

Cũng như Mai Khanh, nhiều tân sinh viên luôn chọn Trà Xanh Không Độ để giải khát, giảm căng thẳng trước những khó khăn, thử thách trong môi trường mới

Dù đã được ba mẹ gửi gạo, cá, trứng, đồ khô từ quê, Khanh vẫn "xỉu ngang" trước giá rau xanh. “Ở quê rau cải 5.000 đồng hai bó, vào đây 20.000 đồng một bó, đắt gấp 8 lần. Bão gió liên miên nên giá còn tăng nữa, nhiều hôm mình đành nhịn rau,” Khanh kể, vừa cười vừa nhấp ngụm Trà Xanh Không Độ.

Những ngày đầu, Khanh stress vì phải tính toán từng đồng, từ chuyện ăn uống đến xăng xe. “Việc cân đối chi tiêu làm em overthinking muốn xỉu”, Khanh nói. Nhiều lúc đi học về mệt, bạn rủ uống trà sữa, nhưng em chỉ chọn chai Trà Xanh Không Độ. Vừa tiết kiệm, hương vị thơm ngon mà lại giúp sảng khoái, giảm căng cẳng mệt mỏi.

Việc cân đối chi tiêu là bài kiểm tra trưởng thành đầu tiên mà tân sinh viên như Khanh phải vượt qua. Bởi tự lập không chỉ là tự sống, mà là phải trụ vững và "lớn lên" trong môi trường mới, bắt đầu từ việc không để "cháy túi".

Thành phố không ngủ và không ngừng kẹt xe

Chưa hết đau đầu vì ví mỏng, Khanh tiếp tục nếm trải “đặc sản” kẹt xe Sài Gòn. Quãng đường hơn 6km từ nhà trọ đến trường, giờ cao điểm có khi đi mất hơn 40 phút. Gặp trời mưa giờ tan tầm thì xác định “kẹt không lối về”.

2-1759995569.jpg

Được chiết xuất với 100% trà xanh tự nhiên từ Thái Nguyên với EGCG, từ nhiều năm qua Trà Xanh Không Độ là thức uống “must-have” của sinh viên để giảm stress

“Nhiều lần kẹt xe khét lẹt, khói bụi, oi bức hầm hập, em phải ghé vào quán nước, uống chai Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt, giảm căng thẳng mệt mỏi, chờ bớt kẹt rồi mới về”, Mai Khanh kể.

Đoàn Trung Quân, tân sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, cũng “sốc văn hóa” khi rời Lâm Đồng yên tĩnh đến Gò Vấp sôi động. “Ở quê, 9 giờ tối đã yên ắng. Ở đây, 1-2 giờ sáng vẫn còn tiếng pô xe, quán xá ồn ào. Mình rất khó ngủ, sáng dậy đã uể oải, người cứ căng như dây đàn,” Quân kể.

Quân phải di chuyển 24km mỗi ngày bằng xe buýt, cộng thêm áp lực bài vở và thiếu ngủ, khiến sự mệt mỏi dồn nén. Mỗi ngày đi học về, nam sinh lập tức giải nhiệt với chai Trà Xanh Không Độ.

Thói quen uống trà từ khi còn ở quê giúp Quân biết Trà xanh với EGCG giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống, lấy lại sự cân bằng sau một ngày dài căng thẳng.

Choáng với nội dung học

Nếu tiền bạc và giao thông chỉ là màn dạo đầu thì chương trình học khiến nhiều tân sinh viên choáng.

3-1759995569.jpg

Môi trường học đề cao tính chủ động, deadline bài tập, làm việc nhóm khi chưa thân thiết ở môi trường đại học cũng khiến nhiều tân sinh viên lo lắng, căng thẳng

Thanh Huyền, tân sinh viên Đại học Sài Gòn, từng nghĩ lịch học vài môn quá nhẹ nhàng so với thời gian biểu kín mít thời phổ thông. Nhưng chỉ sau buổi đầu, cô mới thấy thực tế “phũ phàng”.

“Toàn các môn lạ hoắc, thầy cô giảng nhanh như gió. Có hôm sinh viên hỏi, giảng viên mất nửa tiết giải thích, cuối buổi thầy cô tăng tốc dạy phần còn lại, về nhà mình chẳng hiểu vừa học gì bởi kiến thức quá mới mẻ,” Huyền kể. Đại học yêu cầu tự nghiên cứu, nhưng tìm tài liệu cũng là “bài toán căng não”. Nhiều đêm làm nhóm, Huyền vừa lục tìm tài liệu vừa nhâm nhi chai Trà Xanh Không Độ để bớt stress.

Quỳnh Chi, sinh viên năm 4 Đại học Luật TP.HCM gợi ý: “Không hiểu bài thì hỏi liền, đừng đợi ‘nước tới chân mới nhảy’. Khi kết thúc mỗi môn, nên hệ thống và ôn lại kiến thức nền để bước vào kỳ thi nhẹ nhàng, không phải chạy nước rút.

"Thói quen của mình là vừa học bài, vừa uống chai Trà Xanh Không Độ để xua tan căng thẳng, giảm stress. Hương vị trà xanh thơm ngon giúp mình sảng khoái,đỡ mệt mỏi, dễ tập trung khi học bài khuya", Chi tươi cười bật mí.

Giảm căng thẳng, thích nghi để trưởng thành

Từ cháy túi, kẹt xe đến áp lực với chương trình học mới, combo “căng đét” này hóa ra lại là gia vị “lên trình” để trưởng thành. Sau mỗi lần “xỉu ngang” vì stress, tân sinh viên dần học cách quản lý tài chính, giữ cân bằng cảm xúc để tự lập thật sự - những kỹ năng mà không giáo trình nào dạy.

4-1759995561.jpg

Trà Xanh Không Độ được nhiều sinh viên yêu thích và sử dụng mỗi ngày, thức uống này như một người bạn đồng hành tin cậy giúp giảm stress trong hành trình thích nghi với cuộc sống mới để trưởng thành của tân sinh viên

Điều thú vị là suốt hành trình ấy, hình ảnh chai Trà Xanh Không Độ như người bạn đồng hành lặng lẽ với Mai Khanh khi phải “thắt lưng buộc bụng”, Trung Quân chiến đấu với sự ồn ào, mệt mỏi nơi phố thị hay khi Thanh Huyền “vật lộn” với các môn học mới. Trà Xanh Không Độ luôn là người bạn “must-have” với mỗi tân sinh viên trong hành trình thích nghi với cuộc sống mới.

Được chiết xuất 100% trà xanh tự nhiên từ Thái Nguyên với EGCG giúp giảm stress, giải nhiệt cuộc sống, Trà Xanh Không Độ không chỉ là nước giải khát, mà còn như lời nhắn nhủ với Gen Z: dám đối diện áp lực, biết cách giảm căng thẳng, xua tan stress để thích nghi và “level up” chính mình trên hành trình trưởng thành.

