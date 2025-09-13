Chuyên gia quốc tế ấn tượng về chiến dịch giành lại bầu trời xanh của Vingroup

Chuyên gia của UNDP và đại sứ Na Uy tại Việt Nam ghi nhận giá trị độc đáo của chiến dịch “Cùng hành động vì bầu trời xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh và các công ty thành viên, liên kết của Tập đoàn Vingroup phát động. Mô hình hệ sinh thái toàn diện di chuyển xanh của Vingroup được các chuyên gia đánh giá là cách tiếp cận đột phá, phù hợp với xu hướng toàn cầu

Ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu, và Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Với chiến dịch “Cùng hành động vì bầu trời xanh” khởi động ngày 10/9, Vingroup và Quỹ Vì tương lai xanh khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo giải pháp đột phá, góp phần định hình tương lai xanh cho đất nước. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Không khí sạch, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ của Vingruop về cam kết đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng trong cuộc chiến chống ô nhiễm môi trường.

Xu hướng tích cực toàn cầu

Ông David Payne, chuyên gia Quản lý chương trình Quốc tế từ Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đánh giá cao tầm nhìn và ý nghĩa của chiến dịch khi đã góp thêm tiếng nói, hành động quyết liệt hưởng ứng Ngày Quốc tế Không khí sạch vì Bầu trời xanh (7/9) - một sáng kiến mới được thông qua cách đây vài năm trên thế giới.

“Điểm đáng chú ý là các doanh nghiệp Việt Nam đang trở thành một phần của xu hướng mới tích cực trên toàn cầu: quan tâm tới chất lượng không khí, quan tâm tới việc có thể đóng góp như thế nào cho cộng đồng và toàn xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của mình, hướng tới một môi trường và bầu không khí trong lành hơn”, ông Payne chia sẻ bên lề tọa đàm “Chung tay hành động vì bầu trời xanh - Thách thức và giải pháp” - một hoạt động thuộc chiến dịch.

Ông David Payne, chuyên gia Quản lý chương trình Quốc tế từ Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

Điểm độc đáo khiến chiến dịch “Cùng hành động vì bầu trời xanh” thu hút sự chú ý của đông đảo các chuyên gia chính là cách tiếp cận toàn diện ở mọi lĩnh vực thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, Chiến dịch được thiết kế theo bốn trụ cột trọng yếu của phát triển bền vững: Gắn kết cộng đồng, Tiêu dùng xanh, Tri thức xanh và Tiết kiệm năng lượng - giảm phát thải.

Bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, cũng đánh giá cao việc xem sự gắn kết cộng đồng là trọng tâm trong nỗ lực chung để khắc phục ô nhiễm không khí.

“Một trong những thông điệp quan trọng nhất (từ buổi tọa đàm) là sự tham gia của cộng đồng – nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về chất lượng không khí, biến đổi khí hậu, đồng thời đưa ra những giải pháp thực tế, đơn giản để mỗi người dân có thể dễ dàng tham gia, đóng góp phần của mình”, bà cho biết.

Vai trò của những doanh nghiệp tiên phong

“Cùng hành động vì bầu trời xanh” là bước đi mới nhất của Vingroup bên cạnh hàng loạt chiến dịch trọng điểm đã từng triển khai trước đây để thúc đẩy chuyển đổi xanh trong toàn xã hội như “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì Tương lai xanh”, “Thứ 4 Ngày Xanh”, “Vì thủ đô trong xanh”…

Bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam cho rằng cần nâng cao nhận thức cộng đồng hơn nữa trong chiến dịch giành lại bầu trời.

Theo đó, Vingroup và hệ sinh thái đã và đang dành nhiều nguồn lực thông qua các chính sách ưu đãi đặc biệt, nhằm thúc đẩy, tạo cơ hội để người dân có thể sử dụng phương tiện xanh nhiều hơn, khẳng định vai trò tiên phong trong việc giúp Việt Nam hiện thực hóa cam kết Net Zero.

Nhận định về những nỗ lực kể trên, ông Payne cho biết, đây là một sứ mệnh hết sức quan trọng và cấp thiết đối với các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam trong việc chung tay hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

“Nhiều tập đoàn quốc tế đã đưa ra cam kết tương tự, và thật đáng khích lệ khi các doanh nghiệp chủ chốt của Việt Nam cũng đang đồng hành, góp phần không chỉ vào mục tiêu Net Zero quốc gia mà còn đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu”, vị chuyên gia nói.

Chuyên gia của UNDP cũng chia sẻ quan sát rằng ở thời điểm hiện nay, việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông điện tại Việt Nam đóng vai trò đặc biệt then chốt trong công cuộc chuyển đổi xanh. Trong quá trình này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đồng hành, hỗ trợ mạnh mẽ cho các định hướng chiến lược quốc gia do Chính phủ đề ra.

“Từ việc phát triển các khu vực phát thải thấp, mở rộng hạ tầng trạm sạc pin, đến triển khai các chính sách hỗ trợ nhóm người thu nhập thấp hay những người phụ thuộc vào phương tiện mưu sinh để họ có cơ hội tiếp cận và chuyển đổi sang xe điện. Đây thực sự là lĩnh vực cần được ưu tiên”, ông nói.

Vị chuyên gia của UNDP cũng nhấn mạnh một trong những điều mà Chính phủ, doanh nghiệp và toàn xã hội cần cùng nhau xây dựng trong “kỷ nguyên vươn mình” của Việt Nam.

“Đó phải là maột kỷ nguyên với chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, một kỷ nguyên không để ai bị bỏ lại phía sau, một kỷ nguyên xanh, sạch, đẹp cho các thế hệ tương lai”, ông Payne chia sẻ thêm.