Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
VPBank ra mắt VPBank Forex - Nền tảng giao dịch ngoại tệ online cho khách hàng doanh nghiệp theo thời gian thực

20:13 19/03/2026
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt VPBank Forex, trở thành nhà băng trong nước đầu tiên cho phép khách hàng doanh nghiệp có thể chủ động theo dõi tỷ giá ngoại tệ theo thời gian thực (real time), thỏa thuận và chốt giao dịch trực tiếp trên nền tảng số VPBank NEOBiz Plus.

Nền tảng được thiết kế hướng đến nhóm người dùng cốt lõi của doanh nghiệp như Chủ doanh nghiệp, Giám đốc tài chính (CFO), Kế toán trưởng và Cán bộ chuyên trách quản trị tài chính - những người ra quyết định dựa trên dữ liệu thị trường và đề cao tính chủ động, chính xác.

VPBank Forex cung cấp giải pháp sản phẩm mua bán ngoại tệ toàn diện & linh hoạt bao gồm Mua bán ngoại tệ giao ngay (Spot); Mua bán ngoại tệ kỳ hạn (Forward), và sẽ bổ sung tính năng Hoán đổi ngoại tệ (Swap) với 15 cặp đồng tiền phổ biến trên thị trường tiền tệ, đáp ứng nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu thường xuyên của doanh nghiệp.

VPBank là ngân hàng tiên phong giúp khách hàng doanh nghiệp mua bán ngoại tệ trên nền tảng số

Trong thực tiễn vận hành, giao dịch ngoại tệ của doanh nghiệp thường gắn với nhiều bước thủ công như liên hệ để hỏi giá, chờ báo giá, trao đổi - xác nhận lại qua email hoặc điện thoại trước khi hoàn tất giao dịch. Quy trình này có thể kéo dài, khiến doanh nghiệp dễ bỏ lỡ “điểm vàng” chốt tỷ giá, đặc biệt khi thị trường biến động nhanh.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, VPBank Forex là nền tảng giải quyết hết các “điểm kẹt” của doanh nghiệp khi giao dịch ngoại tệ. Thay vì phụ thuộc vào kênh trao đổi rời rạc hoặc quy trình thủ công, doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch ngoại tệ trực tiếp trên nền tảng số: Từ theo dõi tỷ giá theo thời gian thực đến chốt giao dịch ngay khi tỷ giá đạt kỳ vọng - không phát sinh các bước xác nhận thủ công sau giao dịch. Nhờ đó, thời gian xử lý được rút ngắn từ nhiều giờ xuống chỉ còn vài phút, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro trượt giá do chờ đợi và gia tăng tính chủ động trong quyết định tài chính.

VPBank Forex cũng được tích hợp trực tiếp vào nền tảng ngân hàng số doanh nghiệp VPBank NEOBiz Plus, cho phép khách hàng sử dụng cơ chế đăng nhập một lần (Single Sign-on) để quản trị đa dạng nhu cầu tài chính từ dòng tiền, thanh toán đến giao dịch ngoại tệ. Việc tích hợp này giúp VPBank Forex trở thành mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái ngân hàng số doanh nghiệp của VPBank, mang đến trải nghiệm thống nhất, liền mạch và thuận tiện.

Việc ra mắt VPBank Forex tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời thể hiện cam kết của VPBank trong việc tiên phong mang đến những giải pháp số giúp doanh nghiệp giao dịch nhanh hơn - minh bạch hơn - hiệu quả hơn.

VPBank Forex hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp mua bán 15 cặp đồng tiền phổ biến trên thị trường. (Ảnh chụp màn hình)

Đại diện VPBank nhấn mạnh:“VPBank Forex là một bước đi chiến lược trong lộ trình số hóa toàn diện các dịch vụ tài chính cốt lõi dành cho khách hàng doanh nghiệp của VPBank. Chúng tôi không chỉ số hóa quy trình giao dịch ngoại tệ, mà hướng tới việc trao cho doanh nghiệp năng lực chủ động - từ tiếp cận dữ liệu tỷ giá theo thời gian thực đến chốt giao dịch nhanh chóng, minh bạch và chính xác ngay trên nền tảng số. VPBank đặt mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị tài chính, thích ứng linh hoạt và bền vững hơn trước những biến động ngày càng phức tạp của thị trường.”

Đại diện VPBank cũng cho biết, trong thời gian tới VPBank Forex tiếp tục phát triển tính năng mới, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro tỷ giá, hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng giao dịch ngoại hối số hóa toàn diện, gắn với chiến lược quản trị tài chính dài hạn của khách hàng doanh nghiệp.

Trong xu hướng doanh nghiệp ưu tiên tốc độ ra quyết định và tính minh bạch dữ liệu, VPBank Forex được kỳ vọng sẽ trở thành một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái số của VPBank, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành và quản trị tỷ giá hiệu quả hơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch mạng bay quốc tế tới 7 thị trường trong năm 2026

Lãi suất tăng không phải "bước đường cùng", người mua nhà vẫn có "cửa sáng" trong năm 2026

"Tập đoàn BRG dù đã phát triển hơn 30 năm, nhưng tôi luôn mang tâm thế khởi nghiệp"

Fansipan chính thức có cửa hàng Starbucks cao nhất châu Á

Sun PhuQuoc Airways công bố đường bay Phú Quốc - Seoul, liên tiếp mở rộng mạng bay quốc tế

Giá trị thương hiệu VPBank tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Pháp lý) – Tại lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026, đồng chí Trần Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương – đã có bài phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa chính trị và nhiệm vụ trọng tâm của Cuộc thi năm nay.

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch mạng bay quốc tế tới 7 thị trường trong năm 2026

Với chiến lược “Rise to Asia”, Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch kết nối Phú Quốc tới 7 thị trường châu Á năm 2026 và ra mắt mạng lưới Tổng đại lý (General Sales Agent- GSA) quốc tế, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về mạng bay và mạng bán của Hãng.

Cần đột phá và thực chất trong xây dựng cơ chế đặc thù phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Sáng 19/3, tại Phiên họp thứ 55 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Những vấn đề liên quan tới làm rõ ranh giới giữa quy định đặc thù và các luật hiện hành, tránh trùng lặp; giải quyết vấn đề chồng chéo, phân tán nguồn lực; đánh giá tính hợp lý khi giao cơ quan bị kiện làm đầu mối chủ trì để đảm bảo tính khách quan; xây dựng cơ chế khai thác tài liệu liên quan đến quốc phòng, an ninh sao cho vừa bảo mật, vừa hiệu quả trong xử lý tranh chấp… được các đại biểu đề cập.

Nhật Bản sửa đổi dự luật tăng cường an ninh kinh tế vì mục tiêu này

Nhật Bản phê chuẩn dự luật sửa đổi nhằm tăng cường an ninh kinh tế thông qua những biện pháp như hỗ trợ các công ty tư nhân sở hữu công nghệ chủ chốt.

Chính sách AI: Hàn Quốc triển khai đề án xây dựng 'nền kinh tế siêu đổi mới'

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này có kế hoạch giải ngân tổng cộng 750 tỷ won (tương đương 502,8 triệu USD) trong 2 năm tới để thương mại hóa các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Khung pháp lý về ESG của EU và một số nước: Gợi mở hoàn thiện chính sách về ESG cho Việt Nam

Trong vòng 5 năm qua, Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành khoảng 8000 đạo luật, trong đó có rất nhiều đạo luật liên quan đến bảo vệ môi trường và nhiều Chỉ thị nhằm thúc đẩy giới doanh nghiệp tuân thủ tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Khung pháp lý đồ sộ về ESG của EU sẽ gợi mở nhiều kinh nghiệm chính sách hay cho Việt Nam.

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

Nhật Bản cấp 50 tỷ yen ODA "thế hệ mới" cho Việt Nam chuyển đổi xanh

Ngày 18/3, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo cấp cao về ODA thế hệ mới, xoay quanh khoản vay trị giá 50 tỷ yen (tương đương khoảng 320 triệu USD).

Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2026/NĐ-CP ngày 17/3/2026 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

