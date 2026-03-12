Chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026 chính thức khởi động

(Pháp lý).Chiều ngày 12/3/2026 tại Hà Nội, sự kiện quan trọng trong lĩnh vực phát triển văn hóa doanh nghiệp đã diễn ra với sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao và đại diện tiêu biểu từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Chương trình do Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức nhằm công bố và giới thiệu chính thức các hoạt động của Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026

Thông điệp xuyên suốt – Văn hóa là nền tảng của phát triển bền vững

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ông cho biết, trong kỷ nguyên mới, văn hóa không chỉ là nền tảng mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, góp phần nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.

Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ thông tin tại chương trình

Chủ tịch chia sẻ thêm rằng, một quốc gia hùng cường không chỉ dựa vào các doanh nghiệp lớn mà còn dựa vào các doanh nghiệp có nền tảng văn hóa vững chắc, biết đặt lợi ích xã hội và quốc gia song hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế. Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026 hướng tới việc thúc đẩy xây dựng hệ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong giai đoạn mới, phù hợp với định hướng phát triển của đất nước theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, diễn đàn năm nay được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn trọng điểm trong việc thúc đẩy các giải pháp xây dựng và lan tỏa hệ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam. Đây là dịp để các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội cùng báo chí chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các sáng kiến nhằm nâng cao hình ảnh, đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt.

Theo Ban tổ chức, sự kiện này sẽ diễn ra ngày 21/3 tới tại Hà Nội, dự kiến thu hút khoảng 700-800 đại biểu tham dự. Trong khuôn khổ diễn đàn, hai phiên tọa đàm cấp cao sẽ tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm về xây dựng môi trường thể chế minh bạch, chuẩn mực kinh doanh mới và thúc đẩy hành động doanh nghiệp phù hợp với các giá trị văn hóa cốt lõi của đất nước.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương

Phiên thứ nhất mang tên “Chính phủ kiến tạo – Hoàn thiện thể chế cho chuẩn mực kinh doanh mới” sẽ tập trung phân tích vai trò của chính sách, thể chế trong việc tạo ra môi trường kinh doanh hiện đại, hội nhập, minh bạch. Các đại biểu sẽ thảo luận về việc hoàn thiện "Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam" và hướng tới xây dựng "Bộ chỉ số văn hóa kinh doanh Việt Nam" nhằm đánh giá, đo lường các chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trong khi đó, phiên thứ hai mang chủ đề “Doanh nghiệp hành động – Lan tỏa giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam” sẽ đề cập đến các giải pháp đưa văn hóa vào chiến lược phát triển, quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Các nội dung này nhằm xây dựng cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tạo ra môi trường kinh doanh văn minh, bền vững, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

Công bố “Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam”

Điểm đặc biệt của diễn đàn năm nay là lễ công bố “Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam” trong kỷ nguyên mới, cùng lễ phát động cam kết thực thi của cộng đồng doanh nghiệp. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh và vị thế của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bộ giá trị này là thành quả của quá trình nghiên cứu, tổng hợp các chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm xã hội, tư duy phát triển bền vững đã được nhiều doanh nghiệp, tổ chức đề xuất và thực thi thực tế. Mục tiêu của bộ giá trị nhằm tạo ra một nền tảng chung, đồng bộ, giúp các doanh nghiệp xác định hướng đi phù hợp, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong hoạt động kinh doanh.

Đồng hành cùng sự kiện, ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, chia sẻ rằng, Petrovietnam luôn gắn kết việc phát triển bền vững với xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp. Vai trò của Tập đoàn trong việc đồng hành và thúc đẩy các chuẩn mực văn hóa tích cực được khẳng định qua vai trò đồng chủ tịch diễn đàn.

Việc tham gia vào Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” là minh chứng rõ nét cho cam kết của Petrovietnam trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững. Ông nhấn mạnh rằng, hành trình phát triển của Petrovietnam luôn hướng tới việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang tính định hướng, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của ngành dầu khí Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Ý nghĩa của sự kiện đối với cộng đồng doanh nghiệp và xã hội

Chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu diễn đàn không chỉ là hoạt động truyền thông mà còn là cơ hội để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận diện rõ vai trò của văn hóa trong việc xây dựng nền kinh tế vững mạnh. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, việc định hướng phát triển dựa trên các giá trị văn hóa sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố niềm tin của khách hàng và cộng đồng xã hội.

Ngoài ra, sự kiện còn góp phần thúc đẩy các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong quản trị, kinh doanh, hướng tới xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện đại, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế.

Chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026 đã khởi động thành công, mở ra một chặng đường mới trong việc xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam. Với sự đồng hành của các lãnh đạo cấp cao, các doanh nghiệp lớn và các tổ chức xã hội, diễn đàn hứa hẹn sẽ là nơi quy tụ các ý tưởng sáng tạo, các giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, nâng cao hình ảnh đất nước qua các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp.

Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp hành động và văn hóa dẫn đường – đó là những giá trị cốt lõi sẽ định hình tương lai của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ, bền vững và hội nhập quốc tế.