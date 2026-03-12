Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026 chính thức khởi động

20:00 12/03/2026
(Pháp lý).Chiều ngày 12/3/2026 tại Hà Nội, sự kiện quan trọng trong lĩnh vực phát triển văn hóa doanh nghiệp đã diễn ra với sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao và đại diện tiêu biểu từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Chương trình do Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức nhằm công bố và giới thiệu chính thức các hoạt động của Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026.
Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026

Thông điệp xuyên suốt – Văn hóa là nền tảng của phát triển bền vững

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ông cho biết, trong kỷ nguyên mới, văn hóa không chỉ là nền tảng mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, góp phần nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.

Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ thông tin tại chương trình

Chủ tịch chia sẻ thêm rằng, một quốc gia hùng cường không chỉ dựa vào các doanh nghiệp lớn mà còn dựa vào các doanh nghiệp có nền tảng văn hóa vững chắc, biết đặt lợi ích xã hội và quốc gia song hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế. Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026 hướng tới việc thúc đẩy xây dựng hệ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong giai đoạn mới, phù hợp với định hướng phát triển của đất nước theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, diễn đàn năm nay được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn trọng điểm trong việc thúc đẩy các giải pháp xây dựng và lan tỏa hệ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam. Đây là dịp để các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội cùng báo chí chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các sáng kiến nhằm nâng cao hình ảnh, đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt.

Theo Ban tổ chức, sự kiện này sẽ diễn ra ngày 21/3 tới tại Hà Nội, dự kiến thu hút khoảng 700-800 đại biểu tham dự. Trong khuôn khổ diễn đàn, hai phiên tọa đàm cấp cao sẽ tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm về xây dựng môi trường thể chế minh bạch, chuẩn mực kinh doanh mới và thúc đẩy hành động doanh nghiệp phù hợp với các giá trị văn hóa cốt lõi của đất nước.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương

Phiên thứ nhất mang tên “Chính phủ kiến tạo – Hoàn thiện thể chế cho chuẩn mực kinh doanh mới” sẽ tập trung phân tích vai trò của chính sách, thể chế trong việc tạo ra môi trường kinh doanh hiện đại, hội nhập, minh bạch. Các đại biểu sẽ thảo luận về việc hoàn thiện "Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam" và hướng tới xây dựng "Bộ chỉ số văn hóa kinh doanh Việt Nam" nhằm đánh giá, đo lường các chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trong khi đó, phiên thứ hai mang chủ đề “Doanh nghiệp hành động – Lan tỏa giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam” sẽ đề cập đến các giải pháp đưa văn hóa vào chiến lược phát triển, quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Các nội dung này nhằm xây dựng cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tạo ra môi trường kinh doanh văn minh, bền vững, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

Công bố “Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam”

Điểm đặc biệt của diễn đàn năm nay là lễ công bố “Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam” trong kỷ nguyên mới, cùng lễ phát động cam kết thực thi của cộng đồng doanh nghiệp. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh và vị thế của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bộ giá trị này là thành quả của quá trình nghiên cứu, tổng hợp các chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm xã hội, tư duy phát triển bền vững đã được nhiều doanh nghiệp, tổ chức đề xuất và thực thi thực tế. Mục tiêu của bộ giá trị nhằm tạo ra một nền tảng chung, đồng bộ, giúp các doanh nghiệp xác định hướng đi phù hợp, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong hoạt động kinh doanh.

Đồng hành cùng sự kiện, ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, chia sẻ rằng, Petrovietnam luôn gắn kết việc phát triển bền vững với xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp. Vai trò của Tập đoàn trong việc đồng hành và thúc đẩy các chuẩn mực văn hóa tích cực được khẳng định qua vai trò đồng chủ tịch diễn đàn.

Việc tham gia vào Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” là minh chứng rõ nét cho cam kết của Petrovietnam trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững. Ông nhấn mạnh rằng, hành trình phát triển của Petrovietnam luôn hướng tới việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang tính định hướng, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của ngành dầu khí Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Ý nghĩa của sự kiện đối với cộng đồng doanh nghiệp và xã hội

Chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu diễn đàn không chỉ là hoạt động truyền thông mà còn là cơ hội để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận diện rõ vai trò của văn hóa trong việc xây dựng nền kinh tế vững mạnh. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, việc định hướng phát triển dựa trên các giá trị văn hóa sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố niềm tin của khách hàng và cộng đồng xã hội.

Ngoài ra, sự kiện còn góp phần thúc đẩy các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong quản trị, kinh doanh, hướng tới xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện đại, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế.

Chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026 đã khởi động thành công, mở ra một chặng đường mới trong việc xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam. Với sự đồng hành của các lãnh đạo cấp cao, các doanh nghiệp lớn và các tổ chức xã hội, diễn đàn hứa hẹn sẽ là nơi quy tụ các ý tưởng sáng tạo, các giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, nâng cao hình ảnh đất nước qua các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp.

Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp hành động và văn hóa dẫn đường – đó là những giá trị cốt lõi sẽ định hình tương lai của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ, bền vững và hội nhập quốc tế.

Bùi Lộc

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

gặp gỡ báo chí Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026
Cùng chủ đề
Mới cập nhật
Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Sáng 12/3, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức Phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi) để chuẩn bị nội dung phục vụ Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tháng 3/2026, đợt 2). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì Phiên họp.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ sức, đủ tài đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là khâu đặc biệt trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Nhà nước.

14 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nghị quyết 68-NQ/TW tiếp sức doanh nghiệp gia nhập thị trường

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo niềm tin và khí thế mạnh mẽ, khích lệ khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

14 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai Nghị quyết 57 phải quyết liệt, bài bản hơn, gắn với kết quả cụ thể

Chiều 12/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

14 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bộ Công an hướng dẫn người dân sử dụng VNeID để hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Ngày 8/3, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) thông tin, ngoài việc theo dõi khu vực bỏ phiếu trên thẻ cử tri, theo dõi danh sách người ứng cử và danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu và UBND cấp xã, công dân có thể sử dụng chức năng Bầu cử Quốc hội trên VNeID để theo dõi khu vực bỏ phiếu và danh sách người ứng cử.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Lá phiếu kiến tạo tương lai

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần, đánh dấu một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đây là thời khắc để mỗi cử tri thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những đại diện xứng đáng tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia và địa phương. Mỗi lá phiếu góp phần vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bầu cử Quốc hội 2026: Sức mạnh từ sự tham gia của cử tri

Bầu cử Quốc hội là dịp để cử tri thể hiện quyền và trách nhiệm công dân, góp phần củng cố nền tảng xã hội và hệ thống chính trị Việt Nam.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Chuyển tư duy đánh giá hiệu quả từ ‘pháp luật tốt trong văn bản’ sang ‘pháp luật tốt trong cuộc sống’

Chiều 11/3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật đã tổ chức phiên họp quý I/2026 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay